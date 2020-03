Teamfight Tactics: passato, presente e futuro dell'auto battler Riot Games

Teamfight Tactics (e il nuovo set, Galassie) sono ormai usciti da qualche giorno anche su dispositivi mobile. Noi abbiamo avuto l'opportunità di scambiare quattro chiacchiere con alcuni ragazzi del team di sviluppo: Dax Andrus (TFT Product Manager), Ed Altorfer (Senior UX Design Manager), Matthew Wittrock (Set Design Lead).



I tre ci hanno parlato del percorso sino a qui e dei progetti futuri che Riot ha in serbo per l'auto battler basato sull'universo di League of Legends, dal lavoro creativo che si cela dietro a ciò che vediamo sullo schermo ai prossimi set, sino alla possibile nascita della scena esport. Teamfight Tactics è ancora un titolo molto giovane ma il team è sicuro dei propri mezzi.

Ecco cosa ci hanno raccontato.

Quattro chiacchiere con il team

Siete soddisfatti del percorso di Teamfight Tactics sino a questo momento? Come vi è venuta l'idea di sviluppare un auto battler?

(Dax) Siamo decisamente soddisfatti dello stato attuale di TFT, ma ciò non significa che smetteremo di cercare modi per migliorarlo. I giocatori hanno mostrato così tanto entusiasmo per Teamfight Tactics e siamo grati ed entusiasti dalla risposta che ci è arrivata dai giocatori.

Per quanto riguarda il motivo per cui abbiamo sviluppato TFT, l'anno scorso molti di noi alla Riot hanno giocato la mod di DotA, "Autochess". Abbiamo pensato che il gioco fosse davvero molto divertente e abbiamo intravisto l'opportunità di proporre ai fan di League in tutto il mondo un genere nuovo. Abbiamo sviluppato TFT molto rapidamente dopo aver preso la decisione; volevamo davvero far avere il gioco nelle mani dei giocatori per vedere cosa pensavano e capire dove avremmo potuto portarlo.



Perché avete scelto di far uscire prima TFT su PC?

(Ed) Quando abbiamo iniziato a lavorare su Teamfight Tactics, abbiamo pensato che potesse adattarsi perfettamente a dispositivi mobili come telefoni e tablet. Detto questo, League of Legends è stato creato per andare su PC e la maggior parte del nostro team non aveva la stessa esperienza di sviluppo mobile. Non solo, i nostri giocatori sono tutti su PC, quindi sapevamo che la cosa giusta da fare era concentrarsi sul rendere Teamfight Tactics la migliore esperienza che potesse esserci su PC prima di guardare alle altre piattaforme.



Ciò non ci ha impedito di pensare in anticipo, anche se all'inizio abbiamo cercato di prendere decisioni che avrebbero portato a una fantastica esperienza su PC senza rendere inutilmente difficile il futuro porting su mobile. Ad esempio, mentre Auto Chess utilizzava una combinazione di controlli basati su tastiera e mouse, abbiamo deciso di rendere possibile fare praticamente tutto facendo clic con il tasto sinistro del mouse. Ciò ha reso molto più semplice il passaggio al cellulare in cui controlliamo tutto con un dito.



Teamfight Tactics è un gioco di grande complessità e l'arrivo di nuovi set porta una ventata d'aria sempre fresca al meta: quanto tempo ci vuole per pensare a nuovi set, sviluppare l'idea e implementarli nel gioco senza sbilanciarlo?



(Wittrock)Abbiamo pensato ai set futuri dall'inizio di TFT, ma abbiamo iniziato a lavorare su ciascuno di essi solo sul serio immediatamente dopo che il precedente è andato live. Quindi, Rise of the Elements e Galaxies ha richiesto circa 4 mesi ciascuno, ma speriamo di andare oltre. Stiamo anche imparando di più su come migliorarli ogni volta, quindi aspettatevi freschezza e miglioramenti con ognuno dei prossimi.



Ognuno di essi rappresenta un'opportunità per Riot Games di imparare e capire meglio cosa potrebbe adattarsi al gioco?

(Wittrock) Certamente - un grande vantaggio dei contenuti di grandi dimensioni è che sappiamo se qualcosa non funziona e non ne rimaniamo bloccati. Questo ci consente di provare cose più grandi e più rischiose e di provare ad affrontare in modo aggressivo sfide che altrimenti non saremmo in grado di risolvere. Alla fine, questi insegnamenti dovrebbero aiutarci a concentrarci su ciò che non funziona e concentrare maggiormente il gioco su ciò che i giocatori apprezzano.



Avete riscontrato problemi (e, in tal caso, quali) quando avete portato TFT su dispositivi mobili?

(Ed) Quando penso alle sfide che abbiamo dovuto superare, me ne vengono in mente due grandi. Innanzitutto, abbiamo dovuto decidere come adattare l'intera interfaccia utente ai dispositivi mobili. Abbiamo deciso presto che il nostro obiettivo era quello di garantire che la versione mobile di TFT fosse ricca quanto la versione per PC: vogliamo davvero che i giocatori possano giocare in modo competitivo su tutte le piattaforme. Per arrivarci, abbiamo realizzato i primi prototipi dell'interfaccia utente prima che il gioco fosse pronto, ma alla fine abbiamo potuto apportare ulteriori modifiche una volta che finalmente abbiamo potuto andare di test. Abbiamo testato ogni giorno per mesi prima di essere contenti di come si presentava il tutto.



La seconda sfida, molto difficile, consisteva nel garantire che i giocatori potessero giocare su un'enorme varietà di dispositivi, ognuno con specifiche, dimensioni dello schermo e risoluzione diverse. Abbiamo dovuto capire come gestire schermi più piccoli, schermi curvi e controlli del sistema operativo. Abbiamo gestito il tutto grazie ai molti dispositivi diversi per il playtest a disposizione e in alcuni casi abbiamo finito per utilizzare i servizi di test online per provare il gioco su dispositivi che non potevamo acquistare facilmente.

Forse non sorprende ma la progettazione di giochi per dispositivi mobile è molto diversa dal PC. È stata una grande esperienza di apprendimento per l'intero team ed è stata molto gratificante.



Pensate che TFT Mobile attirerà anche giocatori che non hanno familiarità con League of Legends?

(Dax) Sicuramente - pensiamo che TFT sia un grande gioco di strategia che, sebbene potenzialmente ad una prima occhiata possa intimidire, è in realtà abbastanza accessibile nel suo core fondamentale. Riteniamo che i giocatori appassionati al genere strategico che amano le prendere decisioni tattiche saranno decisamente attratti dal titolo.



Per quanto riguarda gli esport: quali sono i vostri piani in questo momento? Dopo l'epidemia di coronavirus, ovviamente ... Cosa possiamo aspettarci da una ipotetica scena esport di TFT?

(Dax) Non siamo ancora pronti a parlare in dettaglio di esport di TFT in questo momento, ma posso dire che stiamo sviluppando un sistema di esport che terrà impegnati i giocatori con una ladder di qualificazioni regionali e poi in una finale organizzata da Riot per ogni set. Inizierà in modo semplice e lo faremo crescere nel tempo se è qualcosa che piace ai giocatori e agli spettatori. Andremo più nel dettaglio di quel sistema ad aprile.

Qualche altra considerazione sul futuro? Ad esempio, avete in programma di introdurre nuovi campioni esclusivi per TFT o nuove modalità (o set) appositamente progettati per i dispositivi mobile?

(Dax) Abbiamo pianificato un bel po' di contenuti per il futuro di TFT. Questo include cose come continuare a sviluppare nuovi tratti/unità, migliorare ulteriormente l'interfaccia utente e l'esperienza per i nuovi giocatori, consentire più tipi di personalizzazione per il giocatore, e così via. Abbiamo anche discusso di alcune possibilità molto più sperimentali, come trovare un modo per un revival dei set già usciti per permettere ai giocatori di giocare di nuovo, creando nuove modalità di gioco temporanee con regole alternative, discutendo se una forma di Clash per TFT potrebbe avere un senso, o esplorando modi per rendere il gioco in compagnia con gli amici più soddisfacente.



(Wittrock) I campioni inediti di TFT sono qualcosa di cui abbiamo parlato ma non abbiamo intenzione di aggiungerli presto. Al momento ci sono ancora molti campioni di League of Legends che non abbiamo ancora aggiunto al gioco e la priorità è ancora quella di dar vita alle loro versioni TFT. I campioni di League of Legends sono familiari a molti giocatori e ci danno una solida base da cui attingere, quindi li teniamo al centro della nostra attenzione.