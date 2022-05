Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge: tributo ai giochi 16-bit

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

DotEmu e Tribute Games sono due tra le realtà più floride di quelle legate al mondo arcade contemporaneo. Vederle collaborare alla creazione di un beat ‘em up dopo il lavoro pazzesco fatto da DotEmu con Streets of Rage 4 (qui la recensione di Streets of Rage 4), ci ha fatto drizzare le antenne e lo stesso è accaduto ai fan del franchise delle Turtles.



Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge fa parlare di sé da ormai parecchio tempo, merito di una campagna marketing ben organizzata e di una serie di anteprime che hanno messo in luce le qualità di un'esperienza che sembra in gran forma. Abbiamo avuto l'opportunità di fare due chiacchiere con Eric Lafontaine, Marketing Manager di Tribute Games, che ha fatto da portavoce per l'intero team, discutendo degli aspetti più importanti della produzione, dalle fonti d'ispirazione, fino a cosa voglia dire sviluppare un titolo simile a più di trent'anni dalla leggendaria serie animata che così tanto ha fatto innamorare il pubblico.

Alla scoperta di Shredder's Revenge

Everyeye.it: Da dove nasce il desiderio di sviluppare un videogioco a tema Ninja Turtles nel 2022? Siete fan delle serie animate o dei vecchi titoli per NES, SNES e Arcade?



Eric Lafontaine: I membri di Tribute Games (ma anche di DotEmu) sono tutti fan di vecchia data del franchise delle Turtles. La serie animata del 1987 è di gran lunga la più iconica per la maggior parte di noi. Scherziamo spesso dicendo che le ricerche per il gioco le avevamo già fatte quando avevamo 10 anni.

Jean Francois Major (co-fondatore di Tribute Games) ha sempre voluto rimettere le mani sul franchise di Teenage Mutant Ninja Turtles; l'avevamo già fatto quando lavoravamo in Ubisoft. Ha contattato più volte Nickelodeon in passato, ma è solo quandoTribute ha unito le proprie forze a quelle di DotEmu per un ultimo tentativo che l'accordo è stato finalmente raggiunto.



Everyeye.it: Osservando gli ultimi filmati di gameplay è possibile notare più di un punto di contatto con i vecchi videogiochi legati al franchise delle Turtles, pensiamo ad esempio alle animazioni dei nemici che vengono scraventati verso lo schermo come succedeva in Turtles in Time. Avete preso ispirazione anche da quei titoli che non erano dei Beat ‘em up?



Lafontaine: Abbiamo preso sicuramente ispirazione dai beat ‘em up, su questo non c'è alcun dubbio, a partire dai temi fino alle citazioni a Turtles in Time e a TMNT The Arcade Game. Nonostante questo, però, abbiamo anche aggiunto numerosi easter egg, cameo e riferimenti alla vecchia linea ufficiale di giocattoli di fine anni ‘80. Ovviamente il gioco è stato realizzato nello stile della serie animata dell' ‘87, quindi compariranno numerosi personaggi del programma all'interno del gioco.



Everyeye.it: Come è nata la collaborazione con DotEmu? Hanno lavorato attivamente allo sviluppo o si occuperanno solo degli aspetti legati al publishing?



Lafontaine: Lavorare con DotEmu è stato fantastico. Ci hanno dato degli importantissimi feedback e ci hanno aiutato a ripensare alcune idee di game design. Grazie all'energia differente che hanno portato nella lavorazione siamo riusciti a lavorare su soluzioni fantastiche che ci permetteranno di rendere questa esperienza ancora più divertente per tutti.

Everyeye.it: Parlando dell'estetica del gioco, ogni singolo personaggio è stato animato in maniera differente e unica. I moveset e i walking/running cycle donano una personalità riconoscibile a quelli che a conti fatti sono quattro sprite molto simili tra loro: come avete lavorato per raggiungere questo risultato e per delineare le loro specificità? Avete seguito il solco della serie animata o vi siete presi delle libertà aggiungendo un tocco personale all'insieme?



Lafontaine: Ogni movimento, ogni attacco e ogni animazione di ognuno dei personaggi è differente. Le mosse sono state disegnate in maniera tale da riflettere i tratti unici di ogni personaggio. Leonardo è stato la base da cui siamo partiti per disegnare, animare e, soprattutto, bilanciare tutti gli altri personaggi. Splinter, per esempio, è il più lento di tutti ma è anche il più forte del gruppo. April, invece, è molto veloce e precisa nei movimenti. Ciascuno di loro ha un feeling tutto suo e questa differenza si sente in maniera netta quando si passa al controllo di un altro protagonista.

Questo, ovviamente, aumenta le opportunità per i fan, che potranno quindi tentare approcci sempre differenti. Everyeye.it: Quali sono le sfide più difficili per uno sviluppatore che si appresta a creare un videogioco puramente arcade nel 2022? E quali le lezioni che avete imparato lavorando principalmente su videogiochi ispirati al passato del gaming?



Lafontaine: La sfida principale è stata sicuramente quella di rendere l'esperienza contemporaneamente arcade e moderna. Per farcela abbiamo dovuto limare tutte quelle frustrazioni tipiche dei vecchi coin-op del passato. Quando ci si approccia a un classico del gaming capita spessissimo che i nostri ricordi legati a quel titolo siano invecchiati meglio del gioco in sé. Rendere Shredder's Revenge un'esperienza gratificante per tutti era uno dei nostri obiettivi più importanti.

Il prodotto, peraltro, si adatterà a un gran numero di stili e livelli di gioco: se siete combattenti meno abili (come me) potrete cimentarvi con del sano button mashing e divertirvi come matti. Se siete invece dei fan sfegatati e/o giocatori d'esperienza potrete divertirvi a sperimentare con tutte le folli combo possibili. In Shredder's Revenge ce n'è per tutti insomma, e questo (per la mia umile opinione) lo rende il miglior party beat ‘em up di sempre.



Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge si è mostrato in diversi video gameplay e anche in una presentazione "dietro le quinte" simile a quella già vista ai tempi della pubblicazione di Windjammers 2 ed in arrivo su tutte le piattaforme in data ancora da definire. In ogni caso, per quanto ci riguarda, è una produzione da tenere assolutamente d'occhio.