Tekken 8: arcade quest, rollback netcode, personaggi e accessibilità

Alla GamesCom 2023 abbiamo avuto il piacere di scambiare quattro chiacchiere con Naoya Yasuda e Michael Murray, rispettivamente Marketing Producer e Project Producer di Tekken 8 (qui la nostra ultima prova di Tekken 8). È stato il momento perfetto per chiedere informazioni circa lo stato del rollback netcode e del progetto in generale, ma anche su altri aspetti dell'esperienza. Pensiamo ad esempio alla neo annunciata modalità Arcade Quest, al personaggio di Azucena, o al valore del dei controlli semplificati nell'ultima iterazione del picchiaduro. Insomma, c'è tanto da dire, quindi non perdiamo altro tempo.

Arcade Quest, rollback netcode e accessibilità

Everyeye.it: Potete darci qualche informazione sulla Arcade Quest?



Michael Murray: La Gamescom è stata la prima manifestazione in cui abbiamo annunciato l'Arcade Quest. È una modalità differente da quelle a cui la gente è abituata in altri picchiaduro. Mentre la storia parla della famiglia Mishima, il racconto di Arcade Quest riguarda il giocatore stesso, che affronterà il proprio viaggio all'interno della scena arcade. Non so voi, ma io sono cresciuto in sala giochi, ed esiste una nuova generazione che sicuramente ne avrà sentito parlare dai fratelli maggiori o parenti.

Vogliamo ricreare il feeling della sala giochi, soprattutto perché questa è la prima volta che Tekken non riceve una release anticipata su cabinato. Progredendo attraverso questa storyline centrata sul giocatore e affrontando dei rivali avrete modo di entrare in contatto con frammenti di cultura arcade, ma anche del mondo eSports, del Tekken World Tour. Sarà una ottima introduzione all'universo di Tekken, una sorta di Story Mode bonus.



Everyeye.it: Il Closed Network Test ha presentato un gioco profondamente mutato dalla prima build. Siete soddisfatti della direzione intrapresa o pensate che l'esperienza necessiti di altre rifiniture?



Naoya Yasuda: Abbiamo finalmente annunciato la release date del gioco e come ormai saprete abbiamo ancora del tempo a nostra disposizione. Il Closed Network Test è stata la prima volta che abbiamo aperto Tekken 8 ad un pubblico più vasto.

Con l'assenza della release arcade avevamo assolutamente bisogno del feedback dei giocatori riguardo le meccaniche e il ritmo del gameplay. Abbiamo ricevuto tanto feedback costruttivo e continueremo a lavorare sul titolo fino alla release.



Everyeye.it: Il nuovo rollback netcode è un'aggiunta davvero gradita. Riceverà dei miglioramenti o dobbiamo considerare ciò che abbiamo provato durante il Closed Network Test come la sua forma definitiva?



Naoya Yasuda: Il netcode è cambiato radicalmente tra Tekken 7 e 8. Sapevamo sarebbe stato migliore ma siamo stati comunque colpiti dalla risposta degli utenti, che sono riusciti a giocare contro avversari molto distanti da loro.

Nonostante questo nuovo netcode abbia ricevuto un riscontro fondamentalmente positivo, continueremo a lavorarci, avendo particolare riguardo per l'esperienza degli appassionati muniti di connessioni Wi-Fi. Non è ancora completo al 100% (d'altra parte, era solo il primo Network Test), ma siamo comunque contenti di ciò che stiamo ottenendo.



Everyeye.it: Vedremo delle opzioni di accessibilità in Tekken 8?



Naoya Yasuda: Ci siamo resi conto dell'importanza dell'accessibilità per molti giocatori. Già in Tekken 7 avevamo creato una versione con opzioni di accessibilità che abbiamo mostrato ad alcuni eventi in Giappone. Non possiamo ancora scendere nel dettaglio ma è qualcosa che stiamo seriamente prendendo in considerazione per questo nuovo capitolo.

Azucena, nuove arti marziali, controlli assistiti

Everyeye.it: Recentemente avete annunciato Azucena come nuovo arrivo all'interno del roster. Quali sono state le fonti di ispirazione alla base del suo moveset?



Michael Murray: Azucena è un personaggio inedito all'interno di Tekken 8. Quando creiamo un nuovo lottatore da inserire nel nostro universo, spesso l'ispirazione deriva dalle community stesse. La scena latino americana, e del Perù in particolare, è stata sempre molto grande e appassionata. Una delle ragioni per cui abbiamo inserito Azucena nel roster è stata proprio la volontà di introdurre il nostro rappresentante della cultura peruviana.

Dal punto di vista del moveset, ci siamo ispirati alla MMA ma volevamo anche fornire ai giocatori un combattente molto elusivo, con diverse stance utilizzate per schivare gli attacchi avversari. Si tratta di un elemento di gameplay che non esiste in altri personaggi. Tutte queste ispirazioni sono state combinate per creare la lottatrice.



Everyeye.it: Quale è uno stile di combattimento o arte marziale, che vi piacerebbe implementare in Tekken? Ad esempio, non abbiamo avuto ancora modo di vedere un pugile della categoria pesi massimi all'interno della serie...



Naoya Yasuda: Questa è una domanda molto richiesta, perché Tekken è spesso stato sinonimo di arti marziali. Ad esempio Eddy Gordo utilizza la Capoeira o Hwoarang il Taek Won Do. Con Tekken 7 abbiamo introdotto personaggi dotati di stili molto iconici come il Wing Chun o il Muay Thai. Quando cerchiamo nuove tecniche di combattimento riceviamo tantissimi spunti dai fan, come ad esempio il Sambo, il Krav Maga o il Brazilian Jujitsu.

Esistono un sacco di arti marziali molto spettacolari, ma bisogna sempre considerare la loro potenziale trasposizione videoludica. Solitamente, le arti marziali più efficaci sono anche le meno spettacolari, mentre il personaggio di un videogame deve necessariamente muoversi sullo schermo in maniera coreografica e soddisfacente. Esistono un po' di tecniche esotiche che stiamo guardando da vicino, ma non possiamo dirvi di più al momento.



Everyeye.it: In Street Fighter 6 (qui la recensione di Street Fighter 6), alcuni giocatori sono riusciti a portare il sistema di controllo "Moderno" alle vette più alte del gioco competitivo, come ad esempio la top 8 dell'Evolution (il torneo più importante di picchiaduro al mondo N.D.R.). Pensate che i controlli assistiti in Tekken 8 possano ricoprire un ruolo simile?



Michael Murray: Abbiamo avuto modo di assistere ai match di cui parli. In Tekken il sistema funziona in maniera diversa. Il nostro stile "speciale" può essere attivato e disattivato in tempo reale, per cominciare. Abbiamo fatto provare Tekken 8 a giocatori con diversi livelli di abilità, dal novizio al veterano. Ciò che abbiamo notato è che, ad esempio, i controlli semplificati hanno aiutato i novizi a chiudere il "gap" con sfidanti di un livello leggermente più alto, e quindi risultano efficaci.

Tuttavia, sarà possibile battere un giocatore come Knee o Arslan Ash con i controlli semplificati? Riteniamo decisamente di no. Tutto dipende dal segmento di utenza che si va a considerare, perché la percezione dello schema assistito risulta diversa a seconda della demografica di riferimento. Non riteniamo che sarà lo stile dominante nelle competizioni eSports. La dimensione assistita permetterà a molti di avvicinarsi all'esperienza e di entrare in contatto con gli aspetti più divertenti del metagame, ma in termini di pura performance competitiva, non riteniamo sia sufficientemente forte.



Everyeye.it: Pensate di implementare punizioni o contromisure per contrastare i fenomeni di ragequit o tossicità in game, come ad esempio una black list?



Naoya Yasuda: Come già detto in precedenza, l'esperienza online è estremamente importante per noi, e stiamo cercando di renderla migliore. Non possiamo scendere nel dettaglio, ma sappiate che sono aspetti che stiamo prendendo in seria considerazione.