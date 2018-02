The Inpatient: come incutere terrore nei giochi horror... in VR

Che la realtà virtuale sia una tecnologia perfetta per il genere horror è un dato di fatto: lo hanno dimostrato, ad esempio, produzioni del calibro di Resident Evil 7, capaci di acquisire in VR una dimensione ancor più terrificante. Ne sono pienamente consapevoli anche gli sviluppatori di Supermassive Games, le menti che hanno dato i natali ad Until Dawn: il team di Guildford ha già sperimentato i prodigi della virtual reality con Rush of Blood, e di recente ha proposto una nuova visione dell'orrore videoludico con The Inpatient: sebbene l'opera non ci abbia convinto del tutto, resta innegabile la capacità degli autori di imbastire un'atmosfera profondamente inquietante che, con indosso il visore di casa Sony, amplifica le proprie potenzialità immersive. Sempre più incuriositi dai benefici che la VR può apportare al mondo dell'intrattenimento interattivo, abbiamo avuto il piacere di intervistare Nik Bowen, game director di The Inpatient: ne è nata una breve ma piacevolissima conversazione sui diversi metodi di incutere terrore all'interno di un videogioco. Soprattutto se sperimentato con la realtà virtuale.

Domande da paura

Everyeye.it: In Until Dawn e in The Inpatient c'è l'utilizzo sia di una paura più psicologica, sia di una più violenta e feroce. Come avete bilanciato questi due aspetti? E quale credi sia il più efficace per spaventare il giocatore?

Nik Bowen: The Inpatient è classificabile come un horror game con elementi psicologici. E questi aspetti "psicologici" in un horror sono intensificati dalla potenza del PlayStation VR. Simile tecnologia ti dà l'impressione di sentirti realmente all'interno di quel mondo, e di sperimentare in prima persona ciò che prova il tuo personaggio: ed è proprio questa sensazione di immersione che rende la paura molto più intensa. Abbiamo provato a raggiungere un bilanciamento tra un sottile strato di inquietudine ed un improvviso spavento che ti fa "balzare" dalla sedia. Dal punto di vista del giocatore, ci può essere tanto terrore in ciò che non si conosce quanto in qualcosa che sbuca tutto d'un tratto, senza preavviso. Pertanto noi abbiamo lavorato duramente per mescolare entrambi questi aspetti e dar vita ad una potentissima esperienza orrifica.



Everyeye.it: Until Dawn è un gioco che sfrutta inquadrature fisse ed immagini capaci di trasmettere inquietudine. Nel creare un horror in realtà virtuale, nel quale lo sguardo del giocatore può muoversi a 360 gradi, in che modo avete strutturato il level design?

Nik Bowen: Una delle più grandi caratteristiche del PSVR consiste nella possibilità del giocatore di guardarsi intorno, ed in tutte le direzioni, così da esplorare il mondo a proprio piacimento. Come sviluppatori, questo rappresenta una sorta di tela sulla quale dipingere.

Una simile libertà implica che le opportunità e le variabili sono molto elevate: dal canto nostro, ci siamo impegnati duramente per sradicare I confine del level design, per comprendere ciò che il giocatore può notare nel caso in cui voltasse lo sguardo. Il risultato è un'esperienza genuinamente immersiva che include il controllo vocale, la scelta del sesso e un modello del corpo interamente riprodotto. Quando guardi in basso osservi le tue gambe, le braccia e le mani. Puoi prendere oggetti dal tavolo ed accendere la luce quando è buio. Queste piccole azioni fanno sì che i giocatori non vivano mai la stessa esperienza ogni volta che giocheranno, e avranno sempre nuove cose da vedere.



Everyeye.it: Credi che il replay value in un gioco horror, in cui compiere scelte diverse per giungere a vari finali, possa ridurre la tensione o l'effetto sorpresa? Come avete lavorato per mantenere alto il coinvolgimento del giocatore e la sua paura anche dopo molteplici playthrough?

Nik Bowen: Anche in questo caso abbiamo lavorato in modo tale che - indipendentemente dalle scelte effettuate - ogni giocatore viva una grandissima avventura. In una narrazione come quella di The Inpatient c'è sempre un incentivo a tornare sui propri passi nel tentativo di comprendere cosa sarebbe accaduto se si fosse imboccata una strada diversa. La paura dell'inaspettato è un'arma molto potente, e siamo convinti che i giocatori si divertiranno molto nel provare scelte alternative.



Everyeye.it: L'universo narrativo di Until Dawn è molto vasto: oltre a The Inpatient, avete in programma di proporre altri titoli ambientati nello stesso mondo?

Nik Bowen: Al momento non abbiamo piani per espandere ulteriormente il mondo di Until Dawn.



Everyeye.it: Puoi dirmi la tua opinione su quanto la realtà virtuale sia in grado di cambiare le regole del genere horror?

Nik Bowen: Sperimentare un horror in realtà virtuale è estremamente eccitante. Non è possibile ritrovare questo tipo di immersività nei giochi "tradizionali", e noi abbiamo provato ad usare questa forza a nostro vantaggio. La VR possiede delle regole apposite in continua evoluzione.

La libertà di guardare ovunque si desideri e in qualunque momento, ci obbliga a riscrivere i canoni del genere: i metodi che usavamo in passato per spaventare I giocatori, in VR non funzionano allo stesso modo. Infatti, noi sviluppatori non possiamo immaginare in quale direzione sta guardando il giocatore in un determinato punto dell'avventura. The Inpatient è un horror psicologico in cui la tensione è la colonna portante: per questo abbiamo sperimentato diversi metodi per incutere paura nell'utente, partendo dal movimento sino ad arrivare all'implementazione degli effetti sonori.