The Last of Us 2: animazioni, suono e level design, parla Naughty Dog!

Se avete letto la nostra recensione di The Last of Us Parte 2, saprete che il capolavoro di Naughty Dog rappresenta per noi uno dei vertici dell'attuale generazione di console. Un'avventura mastodontica e sfaccettata, che detta nuovi standard sia dal punto di vista narrativo sia sul fronte ludico e tecnico. Per comprendere al meglio gli obiettivi del team, e capire in che modo lo studio ha lavorato per raggiungere simili traguardi, abbiamo avuto la possibilità di intervistare il game director Anthony Newman, che ci ha parlato di animazioni, sonorità e level design: il risultato è una lunga chiacchierata che vi proponiamo di seguito!

Il lavoro sulle animazioni

Everyeye.it: Uno degli aspetti più dirompenti del gioco è chiaramente il comparto tecnico, e in particolare tutto ciò che concerne le animazioni. Ci puoi spiegare come avete lavorato su questa componente? Immagino che il performance capture sia diventato fondamentale, e non necessariamente limitato alle cut-scene.



Anthony Newman: Il performance capture è fondamentale per raggiungere un realismo senza precedenti anche nelle fasi di gioco, è una tecnica che ormai viene utilizzata estensivamente, non soltanto per dar forma alle scene d'intermezzo. Ovviamente ci sono ancora tante animazioni create a mano dal nostro team, ma il contatto con gli attori è cruciale.



Ad esempio per dar corpo al combattimento corpo a corpo lavoriamo moltissimo con gli attori, li lasciamo improvvisare, gli chiediamo di studiare delle coreografie e sulla base di quelle registriamo o riproduciamo animazioni più naturali, colpi più credibili che veicolino la giusta sensazione di potenza.

Ci sono anche alcune animazioni impossibili da registrare sullo stage, per esempio quelle di un cane che ti assale. I cani con cui lavoriamo non sono addestrati per l'attacco, quindi il nostro team realizza quelle animazioni osservando con attenzione altro materiale, come filmati di addestramento dei cani poliziotti.

Una tecnologia che aiuta, infine, è quella del motion matching. Quando l'abbiamo implementata si è di fatto aperto un mondo, abbiamo raggiunto un livello di realismo e fluidità mai visti prima. In pratica il gioco seleziona al volo l'animazione più opportuna fra una serie di movimenti che ha a disposizione, e non solo: opera poi una trasformazione legata al contesto in cui quell'animazione viene svolta.



Un esempio è la nuova schivata: non c'è un singolo movimento, ma una quindicina di animazioni che dipendono dalla direzione del colpo dell'avversario. Il sistema di motion matching seleziona al volo l'animazione giusta, e poi fa in modo che venga eseguita nella direzione in cui Ellie si sta spostando mentre la esegue, connettendola con tutti gli altri micromovimenti legati agli spostamenti. Ne esce un insieme di movimento davvero vastissimo.

Se dovessi comunque indicare la sfida più grande, legata al comparto animazioni, direi che è stata quella di introdurre la possibilità di stendersi a terra, facendo in modo che tutte le azioni di Ellie potessero compiersi anche in quella posizione. Ellie può curarsi, ricaricare le armi, prendere lo zaino e costruire un oggetto. Anche avendo a disposizione gli attori per il performance capture, abbiamo dovuto lavorare moltissimo su dettagli infinitesimali che il giocatore potrebbe addirittura non notare. Per esempio le fasce dello zaino dovevano muoversi in maniera credibile, ci sono tantissimi momenti in cui siamo intervenuti sulla fisica delle armi e dell'equipaggiamento aggiustando micromovimenti importantissimi per rendere il tutto credibile.

La potenza dell'audio

Everyeye.it: The Last of Us Part II dà un assaggio concreto di quello che potrebbe essere un comparto audio next-gen. Intanto, sono rimasto impressionato dalla quantità di suoni presente nel gioco. Pensa che quando avete trasmesso l'ultimo State of Play, nonostante avessi già superato 30 ore di gameplay, mi sono accorto che c'erano sample sonori che non avevo mai ascoltato, semplicemente perché non avevo utilizzato alcune strategie contro gli avversari: il guaito che il cane produce quando viene colpito da una molotov, per esempio, mi ha colpito proprio perché per me era a suo modo inedito. Puoi raccontarci qualcosa di più del processo produttivo sul fronte audio?



Anthony Newman: Il lavoro sul comparto audio è stato impressionante, a livello quantitativo ma anche a livello tecnologico. Anzitutto, la mole di sample, di suoni e rumori che sono stati registrati è soverchiante. In riferimento al dettaglio di cui parlavi, il team ha passato molti giorni in un ranch per registrare diversi guaiti. Ma quello che è più incredibile è il meccanismo con cui i suoni vengono processati.

In pratica il team ha studiato un sistema di "portali audio" disseminati nell'ambiente, che permettono di lavorare sul suono senza la necessità di avere un chip per il calcolo dell'audio tridimensionale. Questi portali di fatto "assorbono" i suoni che li colpiscono e ne rilanciano una versione processata, con l'aggiunta di riverberi, di filtri, di effetti acustici. In questo modo ogni suono emesso da un avversario viene percepito dal giocatore dopo che il suono stesso ha interagito con l'ambiente circostante. Questo processo aumenta in maniera esponenziale il realismo dell'impasto sonoro e l'immersività.

Le qualità del level design

Everyeye.it: Ho notato un lavoro mastodontico sul level design: aree completamente opzionali, libertà di esplorazione avvertibile, e soprattutto vastità, realismo ed estensione. Quali sono stati i vostri obiettivi in tal senso?



Anthony Newman: Uno degli obiettivi dei nostri giochi è quello di raccontare una storia, che si sviluppi secondo la volontà degli autori. Con un focus del genere, solitamente, c'è poco spazio per lasciare al giocatore un buon grado di libertà, lo sviluppo dei nostri prodotti è sempre stato molto guidato. Stavolta, ben consapevoli di questa necessità, abbiamo lavorato quanto mai prima d'ora sul contenuto opzionale. Abbiamo pensato che fosse importante consegnare nelle mani del giocatore un mondo pronto a lasciarsi esplorare, pieno di storie e di angoli nascosti che è possibile scoprire... oppure no.



Ci sono eventi opzionali e intere aree che è possibile saltare completamente. Sono, in molti casi, eventi speciali incredibilmente complessi e difficili da realizzare, in cui il team spende tante energie creative. Ovviamente vorremmo che tutti li vedessimo, la nostra speranza è che ogni utente si imbatta in questi momenti, ma alla fine abbiamo avuto il coraggio di lasciarli "a margine", anche perché crediamo che questa loro natura "non essenziale" li renda speciali. Nel momento in cui un giocatore realizza di aver osservato una scena o un dettaglio che avrebbe potuto perdersi, capisce di averlo fatto grazie al proprio coinvolgimento, alla propria curiosità, e da quel momento in poi per lui avranno un posto speciale.

Il lavoro sul level design, in ogni caso, è stato portato avanti in maniera da ridurre la sensazione di linearità. Volevamo che il giocatore non avvertisse quella che noi chiamiamo "la mano del team": in giochi con un forte sviluppo narrativo molto spesso l'utente percepisce l'arrivo di una cut-scene, o anticipa un evento imminente perché la progressione lo indirizza in maniera esplicita verso un "collo di bottiglia", che serve al team di sviluppo per assicurarsi che il giocatore si trovi nel punto esatto in cui desidera.



In The Last of Us Part II c'è una scena in cui Ellie finisce in un'imboscata delle Iene. Questa avviene però in una mappa molto aperta, tanto che ci sono tre aree diverse in cui la protagonista può trovarsi quando si innesca l'evento. Quello che abbiamo fatto è cambiare le animazioni e i movimenti di telecamera per fare in modo che l'imboscata fosse efficace e imprevedibile in tutti e tre i casi. In questa maniera il giocatore non si aspetta quello che sta per succedere, e anche gli eventi studiati dal team si integrano con la progressione in maniera organica, naturale e non artefatta.



Everyeye.it: Le opzioni a disposizione di Ellie, e quindi del giocatore, sono moltissime. Di fatto è possibile affrontare le varie situazioni in maniera opposta e complementare, fino ad arrivare alla possibilità di sgattaiolare via da un'area senza essere individuati dalle pattuglie. Hai qualche consiglio su come approcciarsi al gioco?



Anthony Newman: Beh, una parte del mio ruolo era esattamente quella di garantire che ogni tipo di stile e di approccio fosse appassionante, e intenso, e significativo dal punto di vista ludico, quindi il consiglio che posso dare è quello di seguire il proprio istinto. Mi sono accorto, nei lunghi mesi di sviluppo, che diversi giocatori si approcciano a The Last of Us Part II in maniera altrettanto diversificata. Io tendo ad essere un giocatore molto aggressivo, forse perché conosco anche le "regole" dell'IA, le reazioni degli avversari, e su quella base pianifico una strategia molto diretta. Altri membri del team preferiscono muoversi con estrema cautela.

Il mio obiettivo è sempre stato quello di assicurarmi che il gameplay fosse divertente e profondo per tutti, e che ogni stile di gioco continuasse ad evolvere nel corso dell'avventura. Prendiamo ad esempio lo stealth classico: ci siamo assicurati che tra le abilità di Ellie ce ne sia una che riduce il tempo di esecuzione delle uccisioni stealth, portandolo da sette secondi a tre secondi. Una volta sbloccato quell'upgrade i giocatori che preferiscono agire sottotraccia avvertiranno un senso di progressione, un miglioramento nelle loro strategie.

Altri upgrade sono invece dedicati al miglioramento delle abilità motorie, permettono di incrementare la velocità di spostamento mentre Ellie è accucciata. Questo permette di aggirare le minacce con più facilità, di coprire grandi distanze e lasciare gli avversari confusi e spaesati. D'altro canto se qualcuno volesse adottare una strategia più aggressiva potrebbe migliorare l'efficacia dei kit medici, per avere più energia e trasformarsi in una sorta di tank capace di incassare più colpi. In quel caso consiglio anche di imparare ad utilizzare bene la schivata, perché oltre a evitare i colpi corpo a corpo, è utile anche per ridurre l'accuratezza dei colpi nemici. Con un paio di schivate eseguite al punto giusto è possibile coprire la distanza fra la protagonista e un avversario che la sta tenendo sotto tiro.



Insomma, The Last of Us Part II vuole proporre un gameplay teso e intenso a tutti i tipi di giocatore, e anzi suggerire anche una discreta sperimentazione fra i vari stili.