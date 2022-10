Tower of Fantasy: i segreti di Vera e Mirroria City, in esclusiva italiana

Oltre ad averci permesso di provare in anteprima le novità dell'aggiornamento 2.0 di Tower of Fantasy, Hotta Studios ci ha anche dato la possibilità di scambiare quattro chiacchiere con uno degli sviluppatori del popolare free to play, il quale ci ha svelato alcune informazioni sui contenuti appena approdati nel gioco e su quelli che invece arriveranno nei prossimi mesi. Ad aver parlato con noi è stato Sky, lead designer del team di sviluppo che ha preferito non dirci il suo vero nome e restare così avvolto nel mistero. Ecco tutto quello che ci ha raccontato.

Tutti i segreti di Vera e Mirroria City

Everyeye.it: L'esplorazione di una nuova area in Tower of Fantasy è soddisfacente per via delle numerose ricompense sparse in ogni angolo. Possiamo aspettarci qualcosa di simile anche da Vera?

Sky: Esattamente, anche Vera seguirà la medesima filosofia. Non siamo intenzionati ad apportare grossi cambiamenti in tal senso, poiché abbiamo visto che tutto funziona alla grande e la community ha apprezzato molto questo aspetto del gioco. A tutti piace esplorare nuovi luoghi e avere la possibilità di trovare tesori nascosti e bonus.



Everyeye.it: E invece cosa puoi raccontarci sui nemici di Vera? Quali creature si potranno affrontare nell'espansione?

Sky: Nell'espansione sono presenti sia zone dedicate all'endgame che world boss. Oltre a questo, nella natura selvaggia di Vera i giocatori possono affrontare pericolose creature che fanno parte dell'ecosistema, tra i quali vi sono lucertole, vermi della sabbia e altre belve. Per quello che riguarda i world boss come Magma e Rudolph, suggeriamo ai giocatori di non affrontarli senza il supporto adeguato, visto che è preferibile prendere parte allo scontro con un gruppo di altri utenti. A Mirroria si può invece affrontare l'istanza endgame di Puppet Singer, un boss che richiede un party bilanciato e che offre corpose ricompense. Un altro boss situato nella Sadness Valley di Vera è invece l'Abyss Weaver, il quale rappresenta una sfida persino per un gruppo di giocatori esperti e ben organizzati.



Everyeye.it: Sembra chiaro che la mappa sia il piatto forte di Tower of Fantasy 2.0, ma l'aggiornamento include anche nuove funzionalità. Avete aggiunto anche nuove attività endgame?

Sky: Abbiamo introdotto diverse attività endgame che vi terranno impegnati per un po', tra le quali segnalo le Joint Operation ambientate a Sadness Valley e a The End Game.

La prima è accessibile dall'area desertica di Vera e ha come nemico principale l'Abyssant Weaver, invece la seconda ha come protagonista Puppet Singer e vi si può accedere da Mirroria. Entrambe le missioni necessitano di armi di alto livello e compagni fidati per poter essere completate con successo.



Everyeye.it: Come ben saprete, i giocatori della versione Global di Tower of Fantasy osservano costantemente quali sono le novità in arrivo grazie alla versione cinese ed una delle funzionalità più attese è il Chips Gachapon. Un sacco di giocatori stanno conservando i loro chip in vista del suo arrivo. Puoi confermarci la sua presenza nella patch 2.0?

Sky: Assolutamente sì, Vera includerà il sistema di Gachapon, si troverà a Mirroria City e permetterà anche di utilizzare i chip.



Everyeye.it: Sin dai primi teaser dell'update 2.0 avete mostrato una città fluttuante chiamata Mirroria. Puoi parlarci della sua funzione e delle attività che si possono svolgere al suo interno?

Sky: Mirroria City è il nuovo hub centrale per i giocatori che esploreranno i contenuti di Vera.

In questo luogo si può interagire con altri utenti, accettare missioni, ricevere ricompense ed organizzarsi per dare il via ad eventi e raid. Si tratta di una città a tema cyberpunk ricca di scorci piacevoli da vedere e di luoghi interessanti da visitare. Come ci si aspetterebbe da una qualsiasi città, sono presenti bar, negozi e persino musei. In aggiunta, è proprio questo il posto in cui apprenderete le nozioni fondamentali relative alla storyline principale dell'espansione: qui incontrerete i personaggi, accetterete i loro incarichi e poi partirete verso il deserto alla volta di nuove avventure. Come già detto, Mirroria City sarà anche il luogo dal quale si potranno avviare attività endgame come lo scontro con Puppet Singer.

Uno sguardo al futuro di ToF

Everyeye.it: I giocatori di Tower of Fantasy hanno osservato con attenzione le immagini promozionali della versione 2.0 e sono in fermento per i personaggi che stanno per arrivare. Non ti chiederemo di anticiparci chi sarà al centro dei prossimi banner, ma vorremmo sapere se personaggi come Saki Fuwa (tra le più desiderate) arriverà nella versione Global con qualche modifica rispetto a quanto visto sulla CN.

Sky: Purtroppo Saki Fuwa non farà parte dell'espansione di Vera, ma siamo davvero felici del fatto che siano in molti ad attenderla. Abbiamo molte idee per la realizzazione di nuovi personaggi, ma vogliamo che tutto resti un mistero. Continuate a seguirci per saperne di più sui prossimi aggiornamenti!



Everyeye.it: Anche Lin è in bella vista sui banner promozionali che avete pubblicato sui social. Sappiamo che si tratta di un DPS legato ad un elemento unico, ovvero Aberration. Cos'è che differenzia questo elemento rispetto a tutti gli altri?

Sky: Ti confermo che Lin è un personaggio unico nel suo genere per via delle sue abilità. Il suo stile di combattimento è particolare, proprio come quello dei boss più difficili di Vera, ovvero Abyssant e Grayspace Entities. Sappi però che nemmeno Lin arriverà nella 2.0 e verrà introdotta successivamente. Tutti i dettagli su di lei resteranno un mistero ancora per un po'.



Everyeye.it: Ad oggi le versioni Global e CN di Tower of Fantasy viaggiano a due velocità differenti e non vantano gli stessi contenuti. State però pubblicando gli aggiornamenti della versione occidentale con una maggiore frequenza, visto che l'attesa è di settimane e non di mesi. Questo implica che ad un certo punto le due versioni del gioco andranno a sovrapporsi?

Sky: Facciamo del nostro meglio affinché le nuove patch raggiungano i giocatori dell'edizione Global il prima possibile e tutto dipende anche dalla stabilità degli aggiornamenti.