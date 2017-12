Wolfenstein 2: i segreti di Frau Engel svelati dalla doppiatrice Nina Franoszek

Ci sono tanti motivi per amare con brutale trasporto i due Wolfenstein di MachineGames: la viscerale soddisfazione garantita da uno shooting raffinatissimo, le emozioni suscitate da due sceneggiature d'eccezione e... beh si ammazzano frotte di nazisti con una cattiveria invereconda. Tutti ingredienti che contribuiscono all'appetibilità una ricetta il cui sapore viene esaltato dalla presenza di antagonisti d'eccezione, catalizzanti nel fornire al giocatore ottimi motivi per distribuire quintali di piombo.

Se già l'oberstgruppenführer Wilhelm "Deathshead" Strasse era un grandissimo figlio di una "fraulein" lasciva, è con la temibile Irene Engel che la saga ha trovato il suo cattivo più riuscito, capace di strappare agli utenti valanghe di improperi carichi d'odio. Un personaggio reso memorabile dall'eccezionale contributo di Nina Franoszek, l'attrice che a Frau Engel ha prestato voce e corpo, in quella che - stando a quanto ci ha detto - è stata una delle prove recitative più dure della sua carriera. Il perché ce l'ha spiegato lei in una lunga intervista, che offre inoltre un'interessante prospettiva su tutto il lavoro che c'è dietro l'interpretazione di un antagonista tanto scellerato.



Everyeye.it: Iniziamo parlando del tuo personaggio, la terrificante Irene Engel, uno dei migliori cattivi della recente storia videoludica.

Nina Franoszek: Prima di tutto, tante grazie per il complimento! Sono molto felice che vi sia piaciuto scontrarvi con lei. È il personaggio più cattivo che io abbia mai interpretato.

Everyeye.it: Com'è cambiato il personaggio rispetto al primo capitolo, dove aveva un ruolo importante ma secondario?

Nina Franoszek: Frau Engel ora è l'antagonista principale della storia, e in Wolfenstein II è diventata un personaggio ancor più forte e d'impatto. Questo grazie a un copione eccellente, a tutto quello che abbiamo sviluppato durante e prove, e a tutta la ricerca e la preparazione che ho fatto e che sono riuscita a far confluire nel ruolo. Ho "trovato" l'anima e la voce del personaggio durante il lavoro sul primo gioco, e ho capito come lei percepisce il mondo e come giustifica le sue azioni.

Questo mi ha reso più facile interpretare il ruolo nel secondo capitolo, visto che potevo semplicemente "scivolare" nel personaggio, esplorandone la natura ed esprimendo ancor più a fondo la sua complessità. Frau Engel non prova alcuna empatia, anzi è animata da una furia ancor più imponente. Sente di essere giustificata in ogni sua azione.

La sua sfrontatezza, il suo potere e il successo raggiunto le hanno fatto crescere dentro un inebriante senso di invincibilità. Frau Engel crede che nessuno possa toccarla e trae piacere dal suo potere, cosa che si traduce anche in un atteggiamento da predatrice sessuale.



Everyeye.it: Che tipo di lavoro hai fatto per calarti nel ruolo, e cosa si prova a vestire i panni di un personaggio tanto malvagio, una vera e propria incarnazione dell'ideologia nazista?

Nina Franoszek: Sono partita dalla superficie, cercando di dare voce al suo aspetto crudele e alle ferite sul suo volto. Tom Keegan, il performance director, mi ha mostrato un'intervista dove la cantante punk tedesca Nina Hagen aveva una voce veramente roca, chiedendomi di dare quel tipo di voce al personaggio.

Ho anche fatto un sacco di ricerche sui criminali nazisti, donne come Irma Grese e Ilse Koch, che mi hanno dato delle idee su come riprodurre certi comportamenti, senza però aiutarmi a trovare il personaggio di Frau Engel.

Le atrocità commesse dai nazisti erano così terrificanti che, di fatto, hanno bloccato il mio avvicinamento al personaggio. Questo mi ha però aiutato a creare per lei una storia pregressa. In generale, sotto il dominio nazista il ruolo delle donne era quello di badare alla casa e di crescere il maggior numero possibile di figli da usare come carne da cannone per il Reich. Non potevano ricoprire cariche pubbliche, ed erano escluse dalla sfera politica e accademica. Il fatto che Frau Engel fosse riuscita a diventare un generale nazista sotto quel tipo di regime rappresentava un risultato assolutamente unico. Secondo la mia interpretazione, la rabbia e la crudeltà che lei esteriorizzava era una proiezione della sua paura di essere nuovamente ridotta al ruolo di "donna sottomessa". Per mantenere la sua posizione, Frau Engel si dimostra ancor più crudele a mascolina di qualsiasi altro uomo. L'obbedienza della gente all'autorità nazista dà a Frau Engel un potere assoluto. E la sua posizione di potere la corrompe e la rende arrogante, narcisista, spietata, dispotica e affamata di un potere ancor maggiore. Durante la mia ricerca ho anche scoperto che il potere è una droga dalle proprietà psicoattive e un potente afrodisiaco. BJ è il suo nemico e la sua ossessione. Ogni volta che un individuo di questo tipo vuole dominare le altre persone, c'è sempre un elemento di sessualità coinvolto.

Per una persona come Frau Engel, abituata a ottenere tutto ciò che vuole, trovare qualcuno che si rifiuta di ubbidire è una vera e propria sorpresa, ma anche qualcosa di eccitante. Proprio come un predatore sessuale, lei sente il bisogno di esercitare un potere assoluto su BJ e di fare con lui il gioco del gatto con il topo, cosa che mi ha riportato alla mente il controverso film italiano "Il portiere di notte" di Liliana Cavani. In pratica ho inscenato quello che certi uomini di potere fanno alle donne, invertendo i ruoli.



Everyeye.it: So che può suonare strano, trattandosi di un personaggio tanto negativo, ma quanto di te c'è in Frau Engel? Voglio dire, quanto hai contribuito a modellare il personaggio? Hai avuto la possibilità di collaborare con il team di sviluppo alla definizione del personaggio?

Nina Franoszek: Sì, quella con il creative director Jens Matthies e con il performance director Tom Keegan è stata una collaborazione molto proficua, e i miei input creativi sono sempre stati i benvenuti. Siamo riusciti a sviluppare il personaggio ancora di più durante le prove con tutti gli altri incredibili attori del cast. Frau Engel è un personaggio immaginario come Hans Landa in "Bastardi senza gloria", ed è molto diversa da me.

Per riprodurre la dinamica del rapporto madre/figlia ho studiato le caratteristiche del narcisismo, e le ho usate per rendere al meglio il rapporto della Engel con sua figlia Sigrun (interpretata dalla fantastica Alyssa Preston), che lei umilia di continuo perché la vede come una sorta di estensione di se stessa e non come un individuo. Per questo non è in grado di accettare qualsiasi debolezza lei mostri.

Potrei anche dire che condivido con Frau Engel alcuni tratti caratteriali: ho una grande passione per il mio lavoro e sono solita mettere tutta me stessa nei suoi che interpreto. Mi piacciono le sfide, amo l'indipendenza, adoro le arti marziali, so quello che voglio e mi dedico al 100% ai progetti su cui lavoro.

Ma dentro di me non c'è quella violenza selvaggia, e non potrei mai identificarmi con il suo sadismo e la sua ideologia. Certo, se qualcuno provasse a fare del male alla mia famiglia non so cosa potrei fare per vendicarmi, ma lei gode nell'essere malvagia e io non riuscirei mai a fare altrettanto. Di fatto, è stata una grandissima sfida per me. Durante una prova in particolare, con una sequenza di azione molto brutale, ho deciso di lanciarmi nella scena e recitare d'impulso, provando una sensazione incredibilmente inebriante che mi ha fatto sentire come una dea. È stato un vero punto di svolta. Se puoi a fare cose così cattive senza dover temere alcuna punizione, è come se un brivido di puro potere ti attraversasse, e Frau Engel trae nutrimento proprio da questo.

A quel punto ho capito fino in fondo l'anima del personaggio, il suo odio, la sua violenza e perché la gente ha fatto quello che ha fatto durante il periodo più oscuro della storia tedesca. Essere ubriaco di potere dà una grande assuefazione, ed è irresistibile e devastante come ogni altra dipendenza. Ti rende disumano, ti fa vedere le persone come oggetti e non come individui, e ti spinge ad essere sempre più affamato di potere. L'ideologia nazista mi ha aiutata a comprendere le sue azioni.

Era il sistema di convinzioni perfetto per giustificare il suo odioso, arbitrario bullismo, lo schiavismo degradante, il suo rubare e uccidere basandosi sul semplice presupposto di essere parte di una razza superiore.



Everyeye.it: Com'è stato doppiare The New Colossus e, più in generale, qual'è il tuo rapporto col mondo dei videogiochi?

Nina Franoszek: Abbiamo sviluppato i personaggi e girato tutte le scene in motion capturing registrando al contempo i dialoghi, fatta eccezioni per alcune aggiunte fatte successivamente in studio. Però, come nel lavoro di studio, si tratta di usare l'immaginazione per creare mentalmente la scena. Qualche volta ho dovuto recitare senza un partner, e sempre senza il supporto di trucco, costumi, oggetti di scena o di qualsiasi tipo di scenografia. Quindi la credibilità del ruolo dipende interamente dall'uso che ho fatto di voce e fisico per dare vita al personaggio.

Il motion capturing richiede abilità in diversi ambiti delle discipline attoriali: lo spettro completo della recitazione da palcoscenico, l'abilità nelle arti marziali e la precisione delle espressioni facciali di chi è sempre nel mezzo di un primo piano, il tutto dando al contempo voce al personaggio e ricreandone i movimenti con una tuta da motion capture. Mi piacciono queste sfide. Mi fanno sentire un'attrice migliore, e se posso recitare usando le diverse lingue che parlo, sono ancora più felice.



Everyeye.it: C'è un episodio in particolare, un aneddoto che ti è rimasto impresso durante il lavoro svolto sui due titoli di MachineGames?

Nina Franoszek: Un giorno dovevamo girare una scena, e non sapevamo se Brian Bloom (BJ) sarebbe stato disponibile per una scena particolarmente brutale, così Jens Matthies si è offerto per recitare al posto suo. Mi era già capitato di recitare con lui in Wolfenstein: The New Order... e ogni volta che Frau Engel diventava veramente cattiva, Jens iniziava a ridere distraendomi completamente. Sono stata veramente felice quando alla fine Brian è riuscito a raggiungerci per la scena.



Everyeye.it: Qual è il tuo rapporto con il mondo dei videogiochi? È esclusivamente professionale o ti consideri una giocatrice?

Nina Franoszek: Prima di recitare in Wolfenstein: The New Order non avevo mai giocato ad un videogioco. Il lavoro sul gioco ha veramente allargato i miei orizzonti e ho cominciato a interessarmi molto a questo mondo, trovando l'esperienza recitativa con un singolo spettatore (il giocatore) incredibilmente appagante.

L'esperienza mi ha anche permesso di esplorare la tecnologia VR e proprio ora sto sviluppando una storia interattiva. Ma la cosa più bella è che Wolfenstein: The New Colossus è stato appena nominato Miglior Gioco d'Azione del 2017. Sono eccezionalmente fiera di Jens Matthies, Tom Keegan, la troupe, gli sviluppatori, MachineGames, Bethesda e tutti I grandi attori che hanno permesso il raggiungimento di questo obiettivo.