World of Warcraft Dragonflight: si torna alle origini con i draghi volanti

Manca ancora qualche mese all'uscita di Dragonflight, il "nuovo inizio" di World of Warcraft nel mondo Azeroth (per approfondire ecco la nostra intervista al team di sviluppo di World of Warcraft Dragonflight). Dopo aver attraversato il Velo e aver esplorato in lungo e in largo l'aldilà con Shadowlands, infatti, torneremo coi piedi per terra nelle misteriose Dragon Isle, riemerse dalle nebbie del tempo cariche di un retaggio draconico tutto da scoprire.



Blizzard in questi giorni ha permesso a un limitato numero di giocatori di testare con mano la nuova espansione in versione alfa tra cui c'eravamo anche noi. In attesa di raccontarvi le sensazioni iniziali di questa nuova avventura, vi proponiamo la chiacchierata che abbiamo avuto l'opportunità di fare con il Production Director Pat Dawson. Senza ulteriori indugi, ecco cosa ci ha detto.

World of Warcraft Dragonflight: intervista a Pat Dawson

Everyeye.it: Come mai avete deciso di distribuire un'altra espansione a poco tempo di distanza dalla precedente?



Pat Dawson: In realtà non crediamo sia passato troppo poco tempo. Shadowlands ha esordito a novembre 2020 e per la fine di quest'anno i giocatori potranno giocare a contenuti finalmente nuovi e freschi.

Due anni ci sembra il periodo giusto per poter pensare all'arrivo di una nuova espansione. Inoltre, sia internamente sia da parte del pubblico abbiamo ricevuto cosi tanti feedback positivi che abbiamo pensato di cambiare filosofia con questa nuova esperienza. Quindi aspettatevi di vedere molte cose diverse, rispetto al passato.



Everyeye.it: Quanto tempo e quanto lavoro sono stati necessari per migliorare il sistema di volo che ora è chiamato "Dragonriding"? Movimenti, gestione della fisica, design: è davvero un sacco di impegno solo per consentire una maggiore immersività ai giocatori. Inoltre, avete previsto di aggiornare l'HUD e il talent tree system. Cosa possiamo aspettarci?



Pat Dawson: Ottime domande. C'è voluto un bel po' di impegno, in effetti. Una delle cose che facciamo quando iniziamo a lavorare a una nuova espansione e a nuovi contenuti è pensare alle feature dedicate che potremmo inserire. Poi con le idee da sviluppare, creiamo dei piccoli gruppi di lavoro che si concentrano nella ricerca e nell'esplorazione di ciò che potrebbe funzionare, di ciò che invece non si inserisce adeguatamente nella formula, e di come si potrebbe amalgamare il tutto.

Pensate che solo per la feature del volo il team ha lavorato duramente per circa un anno e mezzo e siamo assolutamente certi che tutto questo impegno sarà ripagato dal feedback positivo dei giocatori.



Riguardo all'HUD e al Talent Tree System, anche in questo caso ci abbiamo lavorato per una quantità incalcolabile di ore. Abbiamo migliorato l'interfaccia, sfrondato di molti elementi superflui che creavano ingombro e confusione, abbiamo ampliato la possibilità di personalizzazione abbracciando le soluzioni create dai mod e abbiamo rivisto il layout in modo che la visuale per il giocatore sia il più pulita possibile. Per il Talent Tree System, in questo caso i cambiamenti saranno radicali.



I Talent Tree di Dragonflight presentano alcune differenze significative rispetto alle precedenti versioni. Innanzitutto, non c'è un solo ramo, ma due. Questo è dovuto all'importanza combinata dei temi di classe e di quelli specifici delle specializzazioni. L'albero di classe contiene un insieme di abilità di base disponibili per tutte le specifiche della classe prescelta.

Qui sarà possibile anche scegliere alcune abilità o skill passive che attingono all'identità di altri rami per dare al personaggio uno stile di gioco ibrido. Il ramo dedicato alle specializzazioni invece si concentra prevalentemente sui bonus che aumentano il potere dell'eroe.



Abbiamo deciso di mantenere i due rami separati:è un modo per garantire la possibilità di scelta senza costringere l'utente a rinunciare a talenti e abilità che la classe o la specializzazione non permetterebbero di usare. Quello che voglio dirvi, comunque, è che ogni singola scelta è stata ampiamente discussa, testata e ricercata e sono sicuro che i giocatori apprezzeranno.



Everyeye.it: C'è qualcosa che secondo voi non ha funzionato come doveva in Shadowlands e che siete riusciti a rivedere e modificare in Dragonflight? Cosa potete dirci dell'aspetto narrativo?



Pat Dawson: In realtà all'uscita di ogni espansione ci sono pareri a favore, entusiasti e critici. Fa parte del gioco. Ascoltiamo e raccogliamo ogni feedback per poter migliorare ogni volta e aggiungere un tassello in più nella nostra esperienza. Con Shadowlands abbiamo imparato molto e la nostra esperienza l'abbiamo riversata in Dragonflight.

Riguardo all'aspetto narrativo, Shadowlands aveva sì i suoi bei momenti, ma c'erano frangenti che invece sono parsi piuttosto confusionari. Abbiamo rivisto e migliorato il nostro modo di raccontare, trovato nuove soluzioni che spero vi piaceranno. Dragonflight ha infatti un'atmosfera da romanzo d'avventura, esplorazione e scoperta che ricorda molto le "vibes" di Myst of Pandaria.



Everyeye.it: Puoi dirci qualcosa in più sulla nuova feature "empowered spellcasting"?



Pat Dawson: In Dragonflight molte magie potranno avere un tempo di attivazione progressivo. Cosa significa? Semplicemente che il loro raggio d'azione e i loro danni saranno legati al tempo che il giocatore deciderà di usare per attivarle. Ad esempio un tempo prolungato potrà portare la magia a fare più danno, a colpire più distante o, ancora, a centrare più bersagli invece che uno soltanto. L'empowered spellcasting è, in pratica, il "casting time" della magia, che ora avrà una grande importanza.



Everyeye.it : Il Dracthyr Evoker sarà un personaggio che potrà essere un healer oppure un "mid-range", puoi dirci di più sullo stile di gioco che possiamo aspettarci da questa specifica classe, il mid range?



Pat Dawson: Rispetto al Cacciatore o al Mago, dovrete essere un po' più vicini al bersaglio per essere sicuri di colpirlo con le vostre abilità da evocatore draconico.

In questo modo, possiamo dire che non è propriamente una classe tradizionale, né da mischia, né dalla distanza. Una via di mezzo che potrete personalizzare e "ibridare" per trovare il vostro stile di gioco.



Everyeye.it: Ci sono degli indizi che suggeriscono che i Dracthyr potrebbero avere anche un'altra specializzazione: quella del tank, ma ora non è prevista. Avete intenzione di aggiungerla più avanti, o sono solo congetture?



Pat Dawson: Non sappiamo ora cosa avverrà in futuro. Potremo inserirla a metà del ciclo vitale dell'espansione, oppure no. Vogliamo capire prima se i giocatori vorrebbero giocarci.

Se sarà positivo il feedback, potremo inserirla. Però al momento gli evocatori Dracthyr possono essere healer o combattenti "mid".



Everyeye.it: Quanti dungeon possiamo aspettarci all'inizio?



Pat Dawson: Saranno simili a quelli che avete visto nelle precedenti espansioni. I giocatori sembrano amare i mega dungeon e questo è un aspetto che vogliamo considerare anche in Dragonflight.



Everyeye.it: Cosa ti senti di dire o di raccomandare ai giocatori che hanno lasciato da un po' di tempo WoW e che vogliono tornare?



Pat Dawson: Tutto quello che amate e che avete sempre amato di WoW lo ritroverete nella nuova espansione. Questa è una cosa su cui ci siamo davvero concentrati tantissimo. Era il nostro obiettivo far sì che Dragonflight tornasse alle basi di WoW, alle sue radici. L'esperienza ludica che ritroverete e che sentirete sarà quella dei vecchi tempi.



Vi ricordiamo che World of Warcraft Dragonflight esce durante l'autunno 2022. Dunque non ci resta che metterci comodi e aspettare di scoprire le Dragon Isle!