WWE 2K19: l'incontro con Charlotte Flair, la regina del wrestling

Fiera e statuaria come un'amazzone dei tempi moderni, Charlotte Flair - uno dei personaggi più celebri del panorama attuale della WWE - possiede negli occhi e nel sorriso tutta la forza della femminilità. I capelli di un biondo spento e le iridi di cristallo trasmettono un'angelica dolcezza, che contrasta prepotentemente (e piacevolmente) con il suo fisico scultoreo, come se fosse inciso nel marmo. È difficile distogliere l'attenzione dal suo sguardo, ma quando accade è inevitabile soffermarsi sui "segni della battaglia" che la guerriera porta con sé: i suoi avambracci presentano timidi ematomi, piccoli lividi frutto di allenamenti intensivi, combattimenti sfiancanti, lotte per l'affermazione. "Il wrestling è solo un gioco" - dicono alcuni - "è tutto finto, non si picchiano per davvero". Sbagliato: il wrestling è teatro, questo è vero, ma le prove atletiche che i lottatori devono eseguire ogni giorno ed i colpi che subiscono sono reali, ed il corpo ne risente. Nonostante tutto, Charlotte resta incantevole, dal vivo molto più di quanto non sembri sullo schermo della televisione. Si è presentata all'evento allestito da 2K per il suo nuovo WWE 2K19 con un lungo ed elegante abito nero, che culminava in una gonna a tubino.

Niente "tute da lavoro", o costumi di scena: solo un sinuoso vestito che ne risaltava finemente le forme, con un ampio scollo nella parte posteriore utile a mettere in risalto le sue ampie spalle. Quando abbiamo avuto il piacere di incontrarla a porte chiuse insieme ad altri due colleghi (Aligi Comandini di Multiplayer.it e Gianluca Musso di Eurogamer.it) siamo stati irretiti non tanto dalla sua bellezza, quando dal suo prorompente carisma. Ci è stato concesso poco tempo in sua compagnia, durante il quale, tutti e tre insieme, abbiamo potuto rivolgerle qualche domanda sulla sua carriera, sulla sua personalità, sul suo modo di inquadrare l'industria del wrestling professionistico. Anche in un handicap match 3vs1, Charlotte ha saputo avere la meglio sulle nostre aspettative, mostrandoci un lato del suo carattere, lontano dalle telecamere, che ancora non conoscevamo.

Hail to the Queen

Per chi ne fosse all'oscuro, vale la pena ricordare che Charlotte, soprannominata "The Queen", è la figlia di Ric Flair, una delle più grandi leggende della WWE di ogni tempo. Da sempre uno degli heel (cattivi) più amati, ha fatto dell'istrionismo e delle sue abilità da showman i punti di forza della sua incredibile carriera. Forte di un'eredità così pesante sulla sua schiena, Charlotte (all'anagrafe Ashley Elizabeth) non è nata sul ring, come in molti sono portati a pensare.

"Non sono mai entrata nel mondo del wrestling fino al 2012. Il mio fratellino minore voleva diventare un wrestler. Quando è morto ho quindi deciso di dedicare la mia vita al prosieguo del suo sogno. Tutti credono che io sia sempre stata coinvolta nel panorama del wrestling, ma non è affatto così. Ho iniziato con altri sport, come la pallavolo ed il basket. Sapevo chiaramente chi era mio padre, e mi piaceva andare con lui nei grandi eventi del settore, ma non mi ero mai focalizzata su quell'universo. Quando mio padre si ritirò ufficialmente dal Wrestling professionistico a Wrestlemania 2008, iniziai a capire ciò che lui significava per questo business. Vedere migliaia di persone alzarsi in piedi e piangere mi fece rendere conto di quanto fosse speciale mio padre. E fino ad allora non lo avevo mai capito, perché lui teneva sempre separato il lavoro dalla vita privata".

Non dev'essere stato facile, per un'atleta estranea ai meccanismi del wrestling, riuscire a diventare una professionista in così breve tempo, nell'arco di appena 6 anni dal suo debutto, trascinando le Divas verso vette di popolarità mai raggiunte prima, e diventando anche una delle maschere più amate della WWE: "Ciò che sono io ora è frutto di un'evoluzione organica. Inizialmente mi dicevano che non potevo fare "wooooo", né mantenere il mio cognome, né sfruttare qualunque cosa già portata al successo da mio padre. Ho iniziato ad assumere parte della sua eredità quando ho temuto che i fan cominciassero ad odiarmi. L'opinione del pubblico è fondamentale, perché significa che tu per loro hai un valore."

Ed è anche in virtù dei responsi degli spettatori che un wrestler inizia a comporre il proprio personaggio. Un "ruolo" che, secondo Charlotte, si basa su tre caratteristiche fondamentali: le abilità con il microfono (quindi il carisma), la prestanza fisica e l'atletismo.



"Nessuna grande superstar del passato possedeva tutti e tre questi talenti. Io, dal canto mio, sono molto spavalda e sicura di me stessa quando mi rapporto con il pubblico. Quando ho iniziato avevo paura della mia stessa ombra. Ho iniziato a pensare a come "connettermi" con la gente, in che modo comunicare con le ragazze più giovani, che devono comprendere come essere una "regina" equivale uno stato mentale. Bisogna essere indipendenti ed autosufficienti: occorre capire che noi possiamo fare ciò che vogliamo in un mondo dominato dagli uomini. Ho cercato di trasmettere il più possibile questo messaggio".

Perché una simile ideologia riesca a toccare le giuste corde negli spettatori, e divenga un modello di riferimento e di ispirazione, è necessario possedere la giusta dose di carisma. E questo è uno dei fattori più importanti per ogni wrestler che si rispetti. "Molte volte, quando si guarda un match del passato - o quantomeno per me è così - non si tende a ricordare una mossa specifica, ma le emozioni che quei personaggi hanno saputo trasmettere".

In questo modo, l'atleta ed il suo ruolo assumono un valore molto più importante del semplice "intrattenitore", che compie qualche acrobazia sul palco per la platea plaudente.

"La prima volta che sono salita sul ring mi sono resa conto di come fosse difficile questo sport. Guardandolo dall'esterno pensavo: "ok, questo è facile, posso farlo anche io". Ma in realtà il wrestling professionistico è una delle attività più complesse da svolgere. Devi essere atletico, devi recitare, devi prenderti cura delle altre persone. Devi raccontare una storia. E tutto questo è davvero speciale".

Quando Charlotte sottolinea la frase "prendersi cura delle altre persone" implica proprio l'obbligo morale di una vera superstar, e quindi di un personaggio pubblico, di farsi carico di determinati valori che possano influenzare le generazioni future.

"Ogni volta che riesco ad ispirare qualcuno, quando un'azione che compio riesce a fare la differenza, per me questo significa davvero tantissimo. Negli ultimi anni sono cresciuta con un gruppo di donne che voleva esattamente la stessa cosa: lasciare un segno. E questo può valere in qualunque campo, in qualunque settore: se lo vuoi, se ci provi, puoi andare oltre i tuoi confini e diventare ciò che desideri". Saremmo volentieri rimasti a lungo a parlare con la Charlotte, ma il tempo a nostra disposizione è scaduto in fretta. L'abbiamo salutata però con la convinzione che l'avremmo presto rivista: questa volta sul ring, pronta a portare avanti con grinta la sua scintillante carriera, ed a difendere con le unghie e con i denti la corona di "Regina" della WWE.