Black Friday PlayStation: i migliori giochi PS4 e PS5 da comprare in sconto

I saldi del Black Friday del PlayStation Store non hanno deluso le aspettative. Non solo ci sono centinaia e centinaia di giochi per PS4 e PS5 in offerta, ma molti di essi sono anche proposti ai prezzi più bassi di sempre. Si tratta di un'occasione imperdibile per agguantare tutti quei titoli che per un motivo o per l'altro avete lasciato sullo scaffale negli anni scorsi, anche e soprattutto in vista delle vacanza natalizie, durante le quali avrete più tempo a disposizione da dedicare alla vostra amata PlayStation. Dunque, tirate fuori la carta vi credito oppure chiedete un regalo anticipato ai vostri genitori: questi sono i videogiochi che non potete assolutamente farvi sfuggire durante la promozione del Black Friday, che rimarrà attiva fino alle 00:59 del 29 novembre.

The Last of Us Parte II (PS4) - 9,99 euro

The Last of Us Parte II, uno dei migliori giochi della scorsa generazione, a soli 9,99 euro: c'è davvero bisogno di aggiungere altro? In occasione del Black Friday il prezzo della monumentale opera di Naughty Dog è calato al suo minimo storico e lasciarla sullo scaffale digitale equivarrebbe ad un delitto videoludico. Se non l'avete ancora giocata, non dovete neppure pensarci.

Spiazzante, impetuosa, violenta, lancinante: non ci sono abbastanza aggettivi per descrivere la storia di The Last of Us Part 2, che merita di essere vissuta a fondo senza alcuna anticipazione. Non ci dilungheremo al riguardo, vi basti sapere che rappresenta la naturale e inevitabile prosecuzione del racconto dell'imprescindibile primo capitolo, tra l'altro tornato in auge in tempi recenti con un rifacimento per PlayStation 5.



The Last of Us Part II è anche e soprattutto una meraviglia da giocare, dotato com'è di un gameplay intenso e stratificato, ulteriormente rinvigorito da un level design che si presta a molteplici approcci differenti. Non esiste una versione specifica del gioco per l'ultima console di casa Sony, in compenso The Last of Us Part 2 gira a 60fps su PlayStation 5. Non capita tutti i giorni di avere a che fare con un 10 in pagella, dunque gustatevi anche la recensione di The Last of Us Parte 2.

Red Dead Redemption 2 (PS4) - 19,79 euro

Questo Black Friday è la fiera dei capolavori a prezzo scontato. Come The Last of Us Parte II, anche Red Dead Redemption 2 ha approfittato dell'ultima tornata di sconti per offrirsi al suo prezzo più basso di sempre, dunque vale lo stesso discorso fatto poc'anzi: compratelo!

La storia si apre nel 1899, qualche anno prima degli eventi narrati nel primo capitolo. Dopo un colpo andato male, il fuorilegge Arthur Morgan e il resto della banda di Dutch Van der Linde sono costretti alla fuga in un'America che si appresta a salutare l'era del Selvaggio West. Comincia così un'epopea dalla potenza emotiva dirompente, a larghi tratti pacata nel ritmo e poco esuberante, ma capace di lasciare un segno indelebile del cuore e nella memoria di chiunque.



A fare da sfondo ad uno dei racconti più belli mai narrati, ci pensa un mondo che lascia esterrefatti per densità, varietà e bellezza dal quale non ci si vorrebbe mai separare, neppure dopo le 40 ore richieste dalla campagna principale. Lo sapete che anche la recensione di Red Dead Redemption 2 termina con un tonante 10?

Ratchet & Clank Rift Apart (PS5) - 39,99 euro

Ci pensa Ratchet & Clank Rift Apart a donare un tocco di pura next-gen a questo Black Friday. L'ultima avventura del dinamico duo (o trio?) di Insomniac Games non era mai costata così poco, dunque se abbisognate di una sana dose di divertimento e volete impressionare i vostri amici mostrando la potenza bruta della console, questa è la scelta giusta.

Stavolta ad essere minacciato non è un singolo universo, bensì tutte le dimensioni! Un perfido imperatore robotico intende conquistare i diversi piani della realtà, a partire dal mondo di Ratchet e Clank, i quali sono costretti a rispolverare le loro assurde armi per impedire il collasso interdimensionale. Dalla loro hanno anche Rivet, una Lombax ribelle proveniente da un'altra realtà.



Rift Apart eleva alla massima potenza tutti i caratteri distintivi che hanno decretato il successo di una saga che ha appena spento la sua ventesima candelina, come la comicità spensierata, la meraviglia della scoperta e l'azione dinamica. Mentre le tonnellate di piombo e le copiose esplosioni scandiscono la progressione, si rimane inevitabilmente folgorati dalla poderosa messa in scena, che rende difficile individuare il confine tra la produzione videoludica e un film della Pixar. L'espediente multidimensionale offre inoltre l'assist perfetto a PS5, che può così mettere in mostra anche la sua incredibile velocità nei caricamenti. Leggete la recensione di Ratchet & Clank Rift Apart per saperne di più.

Kena Bridge of Spirits (PS4 e PS5) - 19,99 euro

Altro giro, altro gioco al suo minimo storico. Anche il delizioso Kena: Bridge of Spirits ha scelto di offrirsi al suo prezzo più basso di sempre contribuendo a mettere a dura prova anche i più parsimoniosi tra voi. Difficile resistere al dolce magnetismo di Kena, una giovane Guida degli Spiriti dal sorriso tenero e dagli occhi intrisi di pace chiamata a liberare la Foresta dalla corruzione, che la sta divorando poco a poco annientando ogni forma di vita.

In quest'avventura d'azione vecchio stampo, caratterizzata da preponderanti elementi narrativi, tanta esplorazione e combattimenti frenetici, il suo cammino s'intreccerà con quello dei Rot, timidi spiritelli impegnati nella preservazione dell'equilibrio naturale. Al comando dell'eroina, queste creaturine possono imparare nuove abilità per manipolare l'ambiente, aiutandola a combattere gli spiriti corrotti e ricostruire un mondo un tempo maestoso.



La forza di Kena: Bridge of Spirits, opera prima di EmberLab, sta nel suo equilibrio tra gameplay e narrazione, incorniciato da un comparto grafico appagante sia per gli occhi che per l'anima. Su PlayStation 5 è possibile scegliere tra due modalità grafiche, una che privilegia la qualità con risoluzione 4K e framerate a 30fps, e un'altra che invece punta alle performance, con il 4K dinamico (in media 1800p) a 60fps. Leggete la recensione di Kena: Bridge of Spirits se non siete ancora convinti.

Resident Evil 2 Deluxe Edition (PS4 e PS5) - 12,49 euro

Chiudiamo con una sana dose di horror, che ci sta bene tutto l'anno, mica solo ad Halloween. La nostra scelta è ricaduta sul remake di Resident Evil 2, sia perché è un grande gioco, sia perché ad un prezzo del genere è impossibile resistere. Sì, anche stavolta siamo al minimo storico, per giunta in edizione Deluxe!

Il remake di Resident Evil 2 amalgama il vecchio e il nuovo offrendo un'esperienza survival horror imprescindibile sia per le nuove generazioni che per i fan di lunga data. Capcom ha rimpiazzato la visuale fissa dell'originale con una telecamera in terza persona sulle spalle dei protagonisti e ha svecchiato l'intero impianto di gioco rinnovando gli enigmi, modificando la progressione laddove necessario e aggiungendo delle sezioni inedite. Il tutto preservando l'incedere e le atmosfere dell'originale, qui valorizzate dall'eccellente RE Engine, lo stesso motore che muoverà il futuro remake di Resident Evil 4.



La Deluxe Edition, oltre al gioco base, include anche il DLC Extra con i seguenti oggetti: i costumi per Leon 'Sceriffo di Arklay' e 'Noir', i costumi per Claire 'Militare', 'Noir' ed 'Elza Walker', l'arma deluxe 'Samurai Edge - Albert' e la colonna sonora in versione originale. Per maggiori informazioni sul gioco leggete la recensione di Resident Evil 2 Remake.