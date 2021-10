Le gemme nascoste del PlayStation Store: giochi PS4 e PS5 da non perdere

Questa settimana le offerte del PlayStation Store si concentrano sulle gemme nascoste per PS4 e PS5, quei titoli assolutamente imperdibili e che magari sono stati messi in ombra da nomi di maggior richiamo. La nostra selezione prende in esame cinque titoli piuttosto noti ma che vi consigliamo caldamente di recuperare nel caso non facciano ancora parte delle vostra ludoteca.

Hellblade Senua's Sacrifice - 7.49 euro

L'avventura di Senua è scontata del 75% e passa da 29.99 euro a 7.49 euro, se siete abbonati a PlayStation Plus pagherete il gioco ancora meno, solo 5,99 euro. Un viaggio nel mito e nella follia per salvare l'anima di un amor perduto, addentrandosi nella mente tormentata e malinconica di Senua.

Hellblade negli anni è diventato un vero e proprio gioco di culto, Ninja Theory (team autore di giochi come Enslaved Odyssey to the West e DmC Devil May Cry) ha collaborato con neuroscienziati e psichiatri per dare vita ad un gioco unico e ricco di sfumature, imperdibile sopratutto a questo prezzo. Per sapere altro, vi rimandiamo alla nostra recensione di Hellblade Senua's Sacrifice.

Hotline Miami Collection - 4.99 euro

Hotline Miami è tornato alla ribalta lo scorso anno grazie al cameo in The Last of Us Parte 2 e da allora il gioco ha conosciuto una nuova giovinezza commerciale. Da parte nostra non potevamo dunque non consigliarvi questa raccolta che include l'originale (e violentissimo) Hotline Miami e il sequel Hotline Miami 2 Wrong Number, un gioco ancora più brutale e cattivo del predecessore.

Per 4.99 euro sarebbe davvero un peccato lasciarsi scappare due tra i più acclamati giochi indipendenti degli ultimi anni (ecco la nostra recensione di Hotline Miami Collection).

MGS V The Definitive Experience 4.99 euro

Konami sta sviluppando un remake di Metal Gear Solid 3 Snake Eater? Hideo Kojima sta lavorando al nuovo Metal Gear? Non lo sappiamo ma i rumor sulla saga sono davvero tanti negli ultimi tempi.

In attesa che il publisher giapponese riveli qualcosa sul futuro dell'IP (ferma dal lancio di Metal Gear Survive, accolto tiepidamente da pubblico e critica) potete pensare di recuperare la Definitive Experience di Metal Gear Solid V: questo pacchetto incluse The Phantom Pain, il prequel Ground Zeroes e Metal Gear Online, oltre a 36 DLC tra cui due missioni aggiuntive, armi e oggetti per la personalizzazione. Qui troverete la nostra recensione di Metal Gear Solid V.

Castlevania Requiem - 8.99 euro

Per Castlevania vale lo stesso discorso fatto poco sopra per Metal Gear Solid: secondo le ultime voci di corridoio Konami starebbe sviluppando una "reimmaginazione" di Castlevania... sarà vero? Lo scopriremo probabilmente nel prossimo futuro, intanto possiamo però rituffarci nelle atmosfere della saga con Castlevania Requiem, un bundle che include l'acclamato Symphony of the Night (uscito nel 1997) e il sanguinoso Rondo of Blood, datato 1993.

Due giochi imprescindibili per gli appassionati del genere Metroidvania e per chi ha adorato giochi come Super Castlevania IV, Castlevania Bloodlines e la trilogia originale per Nintendo NES. Nel frattempo, ecco la nostra recensione di Castlevania Requiem.

Prey Digital Deluxe Edition 11.99 euro

E' il gioco più costoso della nostra selezione ma se siete disposti a sborsare poco più di dieci euro potrete portarvi a casa uno dei giochi più interessati del catalogo Bethesda e Arkane Studios. Prey non ha riscosso purtroppo il successo sperato ed ha avuto una esposizione inferiore rispetto ad altri giochi dello studio ma questo non vuol dire che non sia un progetto meritevole di attenzione, tutt'altro (avete letto la nostra recensione di Prey?).

La Digital Deluxe Edition vi permetterà di vivere l'esperienza definitiva con il gioco completo Prey, il DLC Mooncrash ambientato sulla luna e Typhon Hunter, aggiornamento che include il multiplayer online e la campagna in Realtà Virtuale TranStar VR.