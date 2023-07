I giochi più belli per PS4 e PS5 in offerta meno di 15€

Come dicono sempre al telegiornale, è sconsigliabile uscire nelle ore più calde. Se dunque vi serve un pretesto per rimanere nella vostra stanza, date un'occhiata ai nuovi Saldi Estivi del PlayStation Store, che offrono una moltitudine di videogiochi per PS4 e PS5 a prezzo stracciato. Nemmeno noi siamo riusciti a resistere alla tentazione, dunque nel mare magnum delle offerte abbiamo pescato quattro titoli (per un totale di sei giochi) acquistabili a meno di 15 euro l'uno. Ecco i nostri consigli per gli acquisti del weekend!

The Pathless per PS4 e PS5 a 13,99 euro

Tra le più belle sorprese del 2020, The Pathless è un gioco d'avventura ed esplorazione in terza persona sviluppato da Giant Squid, già autore di Abzu. Stavolta, lo studio californiano vi cala nei panni della Cacciatrice, un'arciera esperta in viaggio verso un'isola misteriosa con la missione di dissolvere l'oscurità che attanaglia il mondo.

Le aree dell'isola sono abitate da possenti creature corrotte, che la Cacciatrice è chiamata ad abbattere dapprima rendendole vulnerabili (mediante la purificazione di torri mistiche nei paraggi), poi inseguendole e infine affrontandole a viso aperto, in boss fight mai eccessivamente impegnative ma sempre articolate e stimolanti.



Se leggendo vi è venuto in mente Shadow of the Colossus è più che comprensibile, dal momento che esattamente come Abzu omaggiava Journey, così The Pathless celebra il capolavoro di Fumito Ueda. Il lavoro di Giant Squid è ermetico come la sua fonta d'ispirazione, ma trova una sua identità offrendo un ritmo meno contemplativo e affiancando all'eroina un'aquila, una preziosa compagna di viaggio e assistente in combattimento. Comprate The Pathless e perdetevi nel suo mondo, non ve ne pentirete.

Little Nightmares I & II Bundle per PS4 e PS5 a 14,99 euro

Innestandosi nel filone inaugurato da capolavori come Limbo e Inside, ed ispirandosi all'immaginario di menti creative come Tim Burton, i due episodi della serie Little Nightmares sono degli eccellenti puzzle-platform impreziositi da un'atmosfera angosciante e situazioni memorabili.

In Little Nightmares impersonate una ragazzina di nome Six, il cui impermeabile giallo risalta sulle ambientazioni oscure e tetre. La piccola si trova suo malgrado intrappolata su un'enorme imbarcazione abitata da anime corrotte, simbolo dell'avidità e dell'ingordigia degli adulti. Accompagnandola nella sua fuga, assisterete ad orrori indicibili che vi segneranno nel profondo. Little Nightmares 2 sposta l'attenzione su Mono, un ragazzino in fuga da un mondo distorto da trasmissioni malvagie. Ben presto giunge in suo aiuto la protagonista del primo capitolo, che per l'occasione torna in veste da comprimaria.



La presenza di un secondo personaggio non deve tuttavia trarvi in inganno, dal momento Little Nightmares 2 rimane una coinvolgente esperienza single player che, come il capostipite, riesce a catturare con una storia mai davvero esplicita (che di tanto in tanto sconfina nel territorio dell'horror) e un cospicuo numero di puzzle ambientali (che in taluni frangenti risultano essere anche molto impegnativi). Nel pacchetto risulta essere inclusa anche "I Segreti di Le Fauci", un'espansione del primo capitolo.

Road 96: Mile 0: Full Journey per PS4 e PS5 a 13,49 euro

Ispirato da autori del calibro di Quentin Tarantino, i fratelli Coen e Bong Joo-Ho, e sviluppato dallo studio di 11-11 Memories Retold e Valiant Hearts, Road 96 è un gioco d'avventura procedurale che mira a stupire ed appassionare offrendo una moltitudine di percorsi differenti.



Nel 1996, lo stato immaginario di Petria si prepara alle elezioni presidenziali. Spaventati dalla prospettiva di un governo autoritario e tirannico, i giovani del paese imboccano la Road 96 desiderosi di raggiungere il confine e fuggire via. Affronterete questa avventura nei panni di un vagabondo anonimo, con la possibilità di influenzare il suo destino compiendo scelte ed intraprendendo azioni sempre differenti.

Al termine di ogni singolo viaggio (che in genere dura un'ora o poco più), sarete poi invogliati a ricominciare nei panni di un altro autostoppista per il puro piacere di scoprire altri dettagli sul mondo e modificare le sorti della diaspora. A Petria avrete inoltre la possibilità di incontrare un cast di sette personaggi principali, ognuno dei quali è in grado di conferire al protagonista di turno un'abilità speciale (hacking, scassinamento, stamina, ecc), che dopo i titoli di coda può essere "conservata" e utilizzata dal personaggio successivo.



A rendere questo pacchetto ancor più appetibile è la presenza di Road 96: Mile 0, riuscito prequel di Road 96 incentrato su Zoe (presente anche nel gioco principale) e Kaito, due adolescenti con vite e ideali diversi che si avventurano a White Sands, una lussuosa città in cui risiede l'élite di Petria. Mile 0 consente dunque di scoprire cos'è successo prima di Road 96, incluso il motivo che ha spinto Zoe a scappare di casa, e osservare un altro volto della complessa nazione.

Raccoon City Edition - Resident Evil 2 & 3 per PS4 e PS5 a 14,99 euro

Mentre attendete uno sconticino sul più recente remake di Resident Evil 4 Remake, potete recuperare i rifacimenti di Resident Evil 2 e Resident Evil 3 approfittando dell'irresistibile sconto sulla Raccoon City Edition, che li comprende tutti e due.

Entrambi i giochi si svolgono nel bel mezzo dell'apocalisse di Raccoon City: in Resident Evil 2 s'intrecciano le storie di Leon S. Kennedy, uno sfortunato poliziotto al suo primo giorno di lavoro, e Claire Redfield, giunta in città alla ricerca di suo fratello Chris (uno dei protagonisti del primo episodio); in Resident Evil 3, l'agente della S.T.A.R.S. Jill Valentine (anch'ella di ritorno dagli orrori di Villa Spencer) viene inseguita e braccata dall'imponente Nemesis, nuova arma biologica della Umbrella Corporation.



I due remake hanno saputo amalgamare sapientemente il vecchio e il nuovo preservando le atmosfere e l'incedere degli originali, e al contempo svecchiando le soluzioni più vetuste, come la visuale fissa sostituita con una ben più moderna in terza persona. Resident Evil 2 Remake può complessivamente considerarsi come un'esperienza meglio riuscita, ma ciò non deve sminuire il valore, sicuramente buono, di Resident Evil 3 Remake, egualmente imprescindibile per i fan della serie. Entrambi si sono aggiornati su PlayStation 5 dopo il lancio originario ottenendo un incremendo della risoluzione, una modalità a 120fps e il supporto al ray-tracing.