Da Metal Gear Solid V a Resident Evil: giochi PS4 e PS5 a meno di 5 euro

Sebbene le novità non manchino mai, l'estate è notoriamente un periodo più tranquillo e rappresenta dunque un'ottima opportunità per recuperare i giochi sfuggiti in passato, ancor meglio se in offerta. La nuova promozione del PlayStation Store cade proprio a fagiolo, ricca com'è di titoli di alta qualità a prezzo stracciato. Spulciando la selezione in saldo, abbiamo beccato una serie di videogiochi a meno di cinque euro che a nostro parere meritano un posto nella libreria di tutti gli appassionati. Ecco a voi i nostri nuovi consigli per gli acquisti!

Rayman Legends (4,99 euro)

Nonostante sia uscito quasi una decade or sono, Rayman Legends è ancora imbattuto nel suo campo. Platform in due dimensioni di pregevole fattura, l'opera di Michel Ancel vanta una creatività fuori scala, un level design brillante e una varietà di soluzioni di gameplay con le quali ancora oggi ben pochi sono in grado di rivaleggiare.

La melanzana viola e i suoi strampalati compagni hanno un'innata passione per il ritmo e mettono in scena una danza a suon di salti, pugni, calci e schiacciate che raggiunge il suo acme negli stupendi livelli musicali, tra i punti più alti della produzione. Oltre ai polpastrelli, Rayman Legends sa appagare anche gli occhi: merito di una direzione artistica che trasuda amore in ogni pennellata, di un'invidiabile attenzione ai dettagli e dell'UbiArt Framework, qui al massimo del suo splendore. Ad impreziosire il tutto ci pensa una corposa selezione dei migliori livelli tratti dal precedente capitolo, Origins. Leggete la recensione di Rayman Legends.

Resident Evil HD (4,99 euro)

Vi siete appassionati a Resident Evil solo di recente e vi è venuta voglia di scoprire dov'è iniziato tutto? Allora dovete assolutamente recarvi nella misteriosa, labirintica e terrificante Villa Spencer di Resident Evil HD.

Resident Evil HD non rappresenta la versione rimasterizzata dell'originale del 1996 per PlayStation, bensì la versione aggiornata del remake approdato su GameCube nel 2022. La sostanza, in ogni caso, non cambia: grazie a questo gioco potete vivere la prima avventura di Jill Valentine e Chris Redfield, due membri della Squadra Alfa costretti a rifugiarsi all'interno di Villa Spencer dopo una missione di soccorso andata in malora. In questo luogo iconico verranno per la prima volta a contatto con il famigerato Virus-T, frutto di una serie di esperimenti segreti della Umbrella.



La rimasterizzazione è estremamente fedele al materiale di inizio millennio e si limita solo a svecchiare meccaniche troppo vetuste come il sistema di movimento dei personaggi. Il resto è rimasto intatto, comprese le celeberrime visuali fisse - qui impreziosite da una grafica HD - che i fan storici della saga tanto rimpiangono. Se avete voglia di fare un lungo viaggio del passato e siete disposti a scendere a patti con meccaniche e ritmi lontani dagli standard moderni, allora non c'è niente di meglio di un classico senza tempo come questo. Tra le nostre pagine trovate la recensione di Resident Evil HD.

Broforce (2,99 euro)

A chi non sa resistere al fascino testosteronico dei film d'azione anni '80, consigliamo Broforce. Nel trambusto di pixel dell'opera 2D di Free Lives è possibile riconoscere le parodie di tutte le icone della cinematografia votata alla tamaraggine più pura, che ha visto Stallone, Schwarzenegger e soci divenire simboli del superomismo americano.

Broforce, oltre che un sentito e riuscito omaggio all'action più puro, è anche e soprattutto un grande gioco, che sa essere immediato, assuefacente e divertente allo stesso tempo. Senza grandi preamboli, vi scaraventa in mezzo ad esplosioni, bandiere americane e carne da macello, mettendovi nei panni di uno dei tanti eroi della "Broforce", un'organizzazione paramilitare potentissima che annienta con violenza inaudita ogni male che minaccia il mondo.



Ognuno dei membri giocabili è dotato di armi ed abilità distintive, una caratteristica che, assieme all'ambiente totalmente distruttibile, dona alla produzione anche una spiccata venatura strategica. Il divertimento prosegue anche in multiplayer, dato che Broforce è dotato di modalità sia cooperative sia competitive. Potete leggere la nostra recensione di Broforce se volete saperne di più.

Metal Gear Solid V The Definitive Experience (3,99 euro)

Sebbene sia molto probabile che Metal Gear Solid V: The Definitive Edition si trovi già nella vostra libreria (è stato scontato già innumerevoli volte in questi anni), vogliamo assicurarci che nessuno tra voi se lo sia fatto sfuggire. Con soli 3,99 euro potete acquistare entrambi i tasselli conclusivi della trentennale epopea imbastita dal genio di Hideo Kojima, ossia il prologo Ground Zeroes e la portata principale The Phantom Pain.

Ground Zeroes rappresenta un corposo antipasto: ambientato nel 1975, segue le gesta di Big Boss in una missione d'infiltrazione nel Campo Omega, una struttura di detenzione a sud di Cuba dove sembra essere tenuta prigioniera Paz, data per morta dopo gli eventi narrati in Peace Walker. Completare la missione principale e le sei Side Ops, tutte ambientate nel medesimo campo, non vi terrà impegnati più 5 ore (qualcosina di più, se siete dei completisti), ma l'esperienza funge da perfetta introduzione narrativa e ludica a Metal Gear Solid 5: Phanton Pain, che si apre nove anni dopo sulle note di The Man Who Sold the World di David Bowie.



Della trama preferiamo non raccontarvi nulla: possiamo solo dirvi che è in grado di regalare dei momenti indimenticabili, alcuni dei quali stanno ancora facendo discutere lo zoccolo duro della fanbase. Ludicamente parlando, invece, The Phantom Pain catapulta la serie nel genere open world, concedendo un'elevata libertà di approccio e il pieno controllo nella gestione della Mother Base, dalla quale prendono il via tutte le missioni. Leggete la nostra recensione di Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain se volete saperne di più.

Outlast (1,89 euro) e Outlast 2 (2,99 euro)

Se non ne avete mai abbastanza del terrore, allora vi consigliamo non uno, bensì due giochi, che messi assieme non superano la soglia dei cinque euro che abbiamo stabilito in apertura. Parliamo di Outlast e Outlast 2, due horror in prima persona sviluppati dal team indipendente Red Barrels.

In Outlast, il protagonista è Miles Upshur, un giornalista free-lance che, a seguito di una segnalazione anonima, si reca in un remoto ospedale psichiatrico del Colorado per indagare sui misteriosi fatti che vi accadono. Outlast 2, invece, vede una coppia di giornalisti investigativi indagare su un'omicidio apparentemente impossibile di una donna incinta: la scia d'indizi li condurrà in una cittadina nascosta nel cuore dell'Arizona, dove Sullivan Knoth e i suoi seguaci si stanno preparando per la fine dei tempi.



Ambientati nel medesimo universo narrativo, i due titoli condividono anche le meccaniche di gioco che rispecchiano l'incapacità di combattere dei rispettivi protagonisti. Costretti a sgusciare tra gli anfratti delle ambientazioni, non possono far altro che allontanarsi dalle minacce facendo affidamento unicamente su una telecamera, unico strumento che permette loro di vedere al buio. Il senso di tensione, già reso elevato dall'atmosfera inquietante e dalla storia enigmatica, è ulteriormente esacerbato dalla necessità di gestire in maniera oculata le batterie della telecamera, rinvenibili esplorando con circospezione le ambientazioni.