Migliori giochi per PS4 e PS5 a meno di 10 euro, c'è anche Resident Evil 7

Questo weekend la selezione delle offerte del PlayStation Store è quantomai variegata: tra giochi a meno di quindici euro, titoli osannati dalla critica e produzioni indipendenti a prezzo scontato, è impossibile non trovare qualcosa di interessante. A volte, tuttavia, l'eccessiva libertà di scelta può essere controproducente, dal momento che diventa estremamente difficile prendere una decisione su cosa acquistare. Qui entriamo in gioco noi: spulciando per bene il catalogo delle promozioni, abbiamo pescato cinque giochi acquistabili con meno di dieci euro che meritano di far parte della vostra collezione. Ecco i nostri consigli per il weekend!

Resident Evil 7 (PS4 e PS5) - 7,99 euro

• Dalla promozione Giochi a meno di 15 euro



Se non toccate un Resident Evil da parecchio tempo, vi consigliamo di riprendere il filo del discorso con Resident Evil 7, il primo episodio tra quelli della serie principale ad aver adottato la visuale in soggettiva. Oltre ad essere un survival horror di pregevole fattura, è anche indispensabile per comprendere la storia di Resident Evil Village, ad oggi l'episodio più recente della saga.

L'esplorazione di Villa Baker, la magione che fa da sfondo all'avventura, riporta alla memoria la Villa Spencer del primo capitolo, con il suo incedere compassato e scandito dalla risoluzione di enigmi, che in certi frangenti dell'avventura prendono il sopravvento sulle pur presenti sparatorie. La prospettiva in prima persona funziona a dovere e contribuisce ad incrementare il senso d'orrore e impotenza mentre i folli componenti della famiglia Baker danno incessantemente la caccia al protagonista.



Se siete abbonati a PlayStation Plus e possedete una PS5, potete trovare Resident Evil 7 all'interno della PS Plus Collection. Quest'edizione, tuttavia, non include l'update grafico per PlayStation 5 (con 4K, 60fps e ray tracing), incluso invece senza costi aggiuntivi nell'edizione attualmente acquistabile in sconto a soli 7,99 euro. Se siete interessati al gioco e volete viverlo al meglio, vi consigliamo di acquistarlo adesso a prezzo scontato.

Star Wars Jedi: Fallen Oder Deluxe Edition (PS4 e PS5) - 8,99 euro

• Dalla promozione "La scelta della critica"



Sì, lo sappiamo, la versione base di Star Wars Jedi: Fallen Order è stata regalata con PlayStation Plus appena un mese fa, ma non tutti sono iscritti al servizio di Sony e molti giocatori non gradiscono i vincoli di questa tipologia di abbonamenti (tra cui il sottoscritto, che non gioca più online e impiega mesi a terminare un titolo). A tutti coloro che rientrano in questa categoria consigliamo dunque di acquistarlo ad occhi chiusi e di goderselo con tutta calma in vista del seguito, Star Wars Jedi: Survivor, previsto per la fine di aprile.

Star Wars Jedi: Fallen Order è un action/adventure solido e appassionante, nonché uno dei migliori giochi di Guerre Stellari mai realizzato. La storia di Cal Kestis, un Padawan sopravvissuto all'epurazione dell'Ordine 66 avvenuta nel film Star Wars Episodio III: La Vendetta dei Sith, prende si dipana attraverso un canovaccio narrativo brillante che ben si innesta nella mitologia della saga, mentre il gameplay mette efficacemente in pratica alcune delle più grandi innovazioni del genere action moderno, senza stravolgimenti di sorta.



Su PS5 sono disponibili due modalità grafiche: Qualità (4K e 30fps) e Prestazioni (1440p e 60fps). La Deluxe Edition in offerta a soli 8,99 euro include anche l'artbook digitale, un documentario sulla realizzazione di oltre 90 minuti e due skin per BD-1 (il droide comprimario) e la navicella spaziale Stinger Mantis.

A Memoir Blue (PS4 e PS5) - 6,00 euro

• Dalla promozione "PlayStation Indies"



Passiamo ora ad una produzione che per valori produttivi ed ambizioni di vendita impallidisce nei confronti delle due precedenti, ma che riesce a toccare l'animo del videogiocatore grazie ad una narrativa dal forte impatto. Parliamo di A Memoir Blue, una poesia interattiva che sonda l'infanzia turbolenta e il complicato rapporto con la madre di una campionessa di nuoto chiamata Miriam.

Il viaggio magico-realista alla scoperta dei ricordi dell'atleta viene portato a schermo tramite una combinazione di elementi disegnati a mano e modelli 3D, che danno vita ad ambientazioni evocative ed affascinanti nelle quali l'acqua funge da elemento predominante. Intimo, delicato e toccante, il racconto imbastito da Cloisters Interactive rappresenta la principale attrattiva del titolo, lasciando al gameplay un ruolo marginale nel corso di tutta la durata dell'esperienza, condensata in meno di due ore.

Ni No Kuni II: Il Destino di un Regno (PS4) - 9,79 euro

• Dalla promozione "Giochi a meno di 15 euro"



Agli amanti dei giochi di ruolo alla giapponese proponiamo Ni No Kuni 2: Il Destino di un Regno, un fiabesco racconto di formazione che vede il giovane Re Evan partire in un epico viaggio per fondare un nuovo regno e salvare il suo popolo da un terribile male incombente. La storia è ambientata centinaia di anni dopo gli eventi del primo capitolo (No no Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea) e non richiede alcuna conoscenza pregressa.

In bilico tra film animazione e videogioco di ruolo, l'opera di Level-5 recupera dal suo illustre predecessore il tocco artistico, ma riscrive le regole base del gameplay abbandonando il sistema di combattimento a turni in favore di una formula dallo stampo più action, arricchita da qualche timido elemento strategico/gestionale. Ni no Kuni II non è un prodotto impeccabile, ma è una vera gioia per gli occhi ed è in grado di scaldare il cuore dei giocatori di tutte le età. Leggete la nostra recensione di Ni no Kuni 2 se volete saperne di più.

Untitled Goose Game (PS4) - 9,99 euro

• Dalla promozione "PlayStation Indies"



Chiudiamo con qualcosa di strambo e per questo irresistibile: Untitled Goose Game, un gioco slapstick, sandbox e stealth con protagonista un'oca dispettosa che compie malefatte in giro per un villaggio.

Nei suoi panni (o meglio, nelle sue penne) potete andare in giro facendo scherzi, rubando cappelli, starnazzando e, in generale, rovinando la giornata a tutti gli ignari abitanti che non vogliono far altro che starsene in santa pace. Nato da uno scherzo tra quattro amici, Untitled Goose Game vanta uno stile grafico irresistibile e una cura maniacale nella realizzazione dei livelli e di tutti i personaggi coinvolti al loro interno. Le azioni dell'oca provocano reazioni coerenti e sorprendenti, generando un quantitativo inesauribile di risate e scene esilaranti. La recensione di Untitled Goose Game è ad un click di distanza.