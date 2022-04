I migliori giochi PS4 e PS5 in sconto a meno di cinque euro

Tornano i saldi di primavera su PlayStation Store: i possessori di PS5 e PS4 possono portarsi a casa diverse produzioni di spessore a prezzi estremamente convenienti, risparmiando non poco e guadagnandone in divertimento. Concentrandoci su un budget non oltre i 5 euro, ecco cinque titoli dall'ottimo rapporto qualità/prezzo che potrebbero fare al caso vostro. Solo indie, dite, a questo prezzo? Niente affatto, continuate a leggere, resterete sorpresi.

Dead Rising - 4,99 euro ciascuno

Amanti di zombie e titoli sandbox? Dead Rising fa al caso vostro. La serie Capcom è da anni ferma ai box dopo lo scarso successo del quarto episodio, ma i primi capitoli usciti oltre un decennio fa esercitano ancora oggi un fascino innegabile (ecco qui la nostra recensione di Dead Rising 10th Anniversary).

L'idea di poter esplorare liberamente una mappa di discrete dimensioni e completamente invasa da orde di famelici non-morti, da fare a pezzi con qualunque arma ed oggetto rinvenuto lungo il cammino, ancora oggi funziona bene e regala diverse ore di sano divertimento. Il tutto senza dimenticare trame in puro stile B-Movie fatte di intrighi, misteri e colpi di scena. Dead Rising, Dead Rising 2 e Dead Rising 2 Off The Record sono tutti pronti per essere scaricati spendendo pochi euro: pronti a fare stragi di zombie?

Mega Man Legacy Collection - 4,94 euro

Mega Man non ha certo bisogno di presentazioni: il robottino blu di Capcom è un'autentica icona dei videogiochi, protagonista a partire dagli anni '80 di avventure tanto spettacolari quanti ardue, alla portata soltanto dei giocatori più abili e pazienti. Ma la serie non è solo sfide toste e boss duri a morire: è anche level design stellare e musiche adrenaliniche difficili da dimenticare una volta ascoltate.

Se amate il retrogaming e non avete mai avuto modo di approfondire le origini del personaggio, la Mega Man Legacy Collection è allora imperdibile in quanto contiene i primi sei episodio principali della serie usciti su NES. Un'occasione ghiotta per fare vostra la raccolta e riscoprire perle del passato altrimenti più difficili da rimediare in altro modo. Nel frattempo, ecco la nostra recensione di Mega Man Legacy Collection.

Metro Redux - 4,49 euro

Due giochi al prezzo di uno, e si tratta tra l'altro di produzioni di elevate qualità. Metro Redux offre i primi due capitoli della serie firmata 4° Games, Metro 2033 e Metro Last Light, in versione rimasterizzata con tutta una serie di migliorie tecniche che rendono le due avventure ancora più coinvolgenti e belle da vedere.

Ambientato in una Russia post-apocalittica dagli scenari incredibilmente suggestivi, i due Metro pongono il giocatore davanti a numerose insidie e pericoli da affrontare, tra gruppi umani ostili e creature mostruose che popolano ormai la superficie non lasciando scampo ai sopravvissuti. Riscoprire questi due pregevoli FPS potrebbe inoltre spingervi a recuperare in seguito anche il terzo episodio, Metro Exodus (per approfondire, ecco la recensione di Metro Exodus.)

Thief - 2,99 euro

L'ultimo episodio di Thief realizzato da Crystal Dynamics non è riuscito magari a replicare i fasti delle origini, tuttavia per soli tre euro scarsi potrebbe anche essere una buona idea dare una chance al revival delle avventure con protagonista il maestro ladro Garrett (qui troverete la nostra recensione di Thief).

Le atmosfere sono cupe ed immersive, mentre il gameplay offre un approccio allo stealth puro, dove ogni azione e movimento deve essere studiata con attenzione per superare ogni tipo di sfida ed ostacolo lungo il cammino. Nel suo essere imperfetta, l'opera prodotta da Square Enix potrebbe regalare qualche soddisfazione agli amanti del genere: provare per credere, al prezzo di una colazione al bar.

Unravel Two - 4,99 euro

Se cercate un'avventura creativa e spensierata da godervi assieme a un amico, Unravel Two è la risposta che state cercando. Il titolo prodotto da Electronic Arts intrattiene con un sapiente mix di fasi platform e rompicapi da risolvere interagendo attentamente con il mondo circostante e, stavolta, anche con un fido alleato. L'opera colpisce anche per una direzione artistica eccezionale e un accompagnamento musicale che si lascia ascoltare con gran piacere.

Gli manca forse parte della vena creativa ed originale vista nel primo capitolo, ma questo seguito si dimostra più ricco e longevo, che sfrutta al meglio il multiplayer cooperativo (disponibile solo in locale) per elevare ulteriormente il suo concept ludico. La nostra recensione di Unravel Two vi permette di approfondire ulteriormente le vostre conoscenze su un gioco che, a 5 euro, vale proprio la pena recuperare.