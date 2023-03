Nintendo eShop: consigli per risparmiare con quattro giochi in super sconto

Anche a marzo gli sconti su Nintendo eShop riservano interessanti sorprese per gli amanti del risparmio. Abbiamo selezionato quattro giochi per le console della famiglia Switch in vendita a prezzo ridotto, dal frenetico Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge (un must per i fan delle mitiche Tartarughe Ninja) fino a KILL la KILL IF, basato sull'omonima serie animata dello Studio Trigger. Siete pronti per risparmiare? Ecco i consigli per gli acquisti dello staff di Everyeye.

Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge 19,99 euro - Antonio Izzo

Nei giorni in cui le Tartarughe Ninja hanno annunciato il loro ritorno al cinema con Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, non possiamo non consigliarvi l'acquisto di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, un'appassionata dichiarazione d'amore tanto nei confronti di Leonardo, Donatello, Raffaello e Michelangelo, quanto verso i picchiaduro a scorrimento di una volta.

Sviluppato da Dotemu, studio parigino che s'è già fatto le ossa nel genere dei picchiaduro a scorrimento con l'ottimo Streets of Rage 4, TMNT: Shredder's Revenge esibisce un'estetica vintage in stile anni '80, con personaggi, veicoli, armi, oggetti e ambientazioni in pixel art esplicitamente ispirati dall'iconica serie animata del 1987. Da Manhattan a Coney Island, dai tetti dei grattacieli fino alle umide fogne, le quattro Tartarughe Ninja, affiancate per l'occasione da Splinter, April O' Neil e Casey Jones, anch'essi giocabili, sono chiamati a fermare il malefico piano di Krang e Shredder, che hanno ordinato a Bebop e Rocksteady di rubare dei dispositivi ultra-tecnologici da Canale 6.



Il gameplay, di palese ispirazione old-school, non rinuncia tuttavia ad un certo grado di accessibilità, adattandosi magnificamente anche ad una fruizione in mobilità. La modalità storia comprende 16 livelli, accessibili mediante una mappa interattiva di New York in 16-bit. Possono essere completati in circa due ore, un durata coerente con gli obiettivi di un prodotto che fa della rigiocabilità e delle cooperativa (fino a 6 partecipanti in contemporanea, sia online sia in locale) le sue carte vincenti. Ne saprete di più leggendo la recensione di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge.

Sherlock Holmes The Devil's Daughter 11,99 euro - Giuseppe Carrabba

Fino al prossimo 23 marzo avete l'occasione per far vostro Sherlock Holmes The Devil's Daughter a soli 11,99 euro, per uno sconto del 60% sul prezzo originale (che ammonta a 29,99 euro). In questa avventura investigativa da vivere nei panni del detective più famoso di tutti, sarete chiamati a esplorare vari quartieri di Londra, in un viaggio che procede sul confine tra terreno e sovrannaturale. In una rete di intrighi, bugie e depistaggi, Holmes dovrà sfruttare tutto il proprio ingegno e collaborare col fidato John Watson, ex chirurgo militare tanto esperto in ambito medico quanto abile con le armi da fuoco.

L'indagine offerta da The Devil's Daughter si compone di interrogatori, combattimenti, lavori sotto copertura e perfino inseguimenti. Offre peraltro un racconto intricato e pieno di rivelazioni, col protagonista che si ritroverà a fare qualcosa di molto diverso dalla sua routine. Non dovrà infatti svelare un segreto ma, al contrario, dovrà fare in modo di mantenerlo a tutti i costi. Insomma, ci sembra un ottimo momento per recuperare su Nintendo Switch quella che resta un'esperienza investigativa longeva, varia e appassionante. Se volete approfondire, vi rimandiamo alla recensione di Sherlock Holmes The Devil's Daughter.

Toki a 1.49 euro - Davide Leoni

Super prezzo per Toki, remake dell'omonimo gioco d'azione con elementi platform uscito nel lontano 1989: un vero cult delle sale giochi, qui riproposto in una versione aggiornata con grafica disegnata a mano e colonna sonora riorchestrata per l'occasione.

Tutto inizia quando il povero Toki viene trasformato in uno scimpanzé da uno stregone malvagio che ha rapito la sua amata. Toccherà proprio all'uomo scimmia salvare Mioh attraverso una lunga serie di livelli, tra cui la foresta, il lago, la caverna infuocata, il palazzo di ghiaccio e quello d'oro, rifugio delle forze del male. Il gioco si contraddistingue per una grafica disegnata a mano da Philippe Dessoly, illustratore di opere come Captain Harlock e Goldreake, nonché autore della versione Amiga di Toki e del platform Mr. Nutz, uscito nel 1992. Le musiche invece sono state risuonate e arrangiate dal compositore Raphaël Gesqua, mantenendo tutto il fascino della colonna sonora originale. Davvero imperdibile a questo prezzo.

KILL la KILL IF a 2.99 euro - Giuseppe Arace

Amanti degli anime e dei picchiaduro? Benissimo: KILL la KILL IF è "cucito su misura" per voi. L'opera animata di Studio Trigger è un concentrato di stravaganza e stile, e il gioco di A+ Games (con la supervisione di ArcSystem Works) riesce adeguatamente a trasporne in formato interattivo tutta la bizzarria, il fanservice e la follia (potete recuperare qui la nostra recensione di KILL la KILL). Questo arena fighter parte dallo stesso presupposto della serie, in cui speciali abiti realizzati con una "biofribra da guerra" donano a chi li indossa enormi poteri.

Per quanto le basi siano le stesse, la trama del picchiaduro prende presto una piega differente, immaginando uno svolgimento alternativo, così da risultare fresca e intrigante anche per chi conosce a menadito il lavoro di Trigger. Benché contenutisticamente sia poco sostanzioso, sul piano ludico KILL la KILL IF offre un gameplay decisamente tecnico per un arena fighter, in equilibrio tra spettacolarità e complessità, supportato inoltre da una cornice visiva e sonora da applausi. Potete approfondire le caratteristiche distintive del gioco nella nostra recensione di KILL la KILL IF.