Nintendo eShop: giochi in offerta a novembre, i consigli della redazione

Ben ritrovati, cari lettori di Everyeye.it, nella consueta rubrica "divertiti tanto, spendi poco" di cui i membri della redazione si fanno portavoce. Anche in questa nuova puntata proveremo a suggerirvi i migliori acquisti da effettuare sul Nintendo eShop, nel cui ampio catalogo potreste perdervi alcune gemme a sconto che non meriterebbero affatto di passare inosservate. Ecco perché abbiamo scelto per voi quattro produzioni che, in virtù del sempre apprezzato equilibrio nel rapporto qualità/prezzo, non dovrebbero mancare, a nostro avviso, nella vostra collezione digitale. Non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e passiamo ai consigli! Prima di procedere, in ogni caso, non dimenticate di segnalare nello spazio dei commenti quali sono i vostri personali suggerimenti tra le offerte che troverete sullo store digitale di Nintendo Switch.

Davide Leoni - Rayman Legends Definitive Edition (9.99 euro)

Platform 2D come Rayman Legends non esistono (quasi) più se non con rare eccezioni nel panorama indipendente, anche se raggiungere i livelli qualitativi della produzione Ubisoft non è certamente semplice. Uscito per la prima volta su Nintendo Wii U nel 2013, Rayman Legends è arrivato qualche anno dopo su Nintendo Switch con una riedizione denominata Definitive Edition che include una serie di contenuti esclusivi non presenti nella versione originale come la modalità Kung Foot in singolo e multiplayer fino ad un massimo di otto squadre.

Si tratta di un bonus extra per che si affianca all'esperienza in singolo con uno story mode che vede Rayman, Globox ed i Teens avventurarsi in una serie di meravigliosi dipinti con l'obiettivo di scoprirne i segreti nascosti in un'avventura magica tra corse sfrenate, salti, rocambolesche capriole e frenetici combattimenti. Rayman Legends espande la formula di Rayman Origins e porta i giochi di piattaforme verso vette ancora oggi difficilmente raggiunte dalla concorrenza, un gioco da amare e da riscoprire assolutamente, sopratutto a questo prezzo, bastano infatti solamente 9.99 euro per acquistare il gioco sul Nintendo eShop, per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Rayman Legends Definitive Edition.

Giuseppe Arace - Dragon Ball FighterZ (8.99 euro)

Sono passati tre anni dall'uscita su Nintendo Switch di Dragon Ball FighterZ e lo strepitoso picchiaduro di ArcSystem possiede ancora un'aura potentissima. La sua forza combattiva non è stata certo limitata dall'hardware ibrido della casa di Kyoto: forte di un comparto tecnico meraviglioso, che lo rende simile a un anime interattivo, FighterZ brilla tanto in formato televisivo quanto in edizione portatile. Ma al di là della resa grafica da applausi e della mole spropositata di fanservice (leggete qui il nostro speciale Le somiglianze di Dragon Ball FighterZ e la serie Dragon Ball Super e DBZ), a colpire dell'opera di ArcSystem è prevalentemente il suo equilibrio tra accessibilità e profondità ludica.

Benché i neofiti non possano certo affacciarsi a cuor leggero nel mercato competitivo, la grande spettacolarità dell'azione e la semplicità di esecuzione di alcune tra le mosse più reboanti rendono ogni incontro un trionfo di adrenalina anche per chiunque voglia solo rivivere l'estasi delle puntate della serie animata joycon alla mano. Un roster variegato, una modalità in singolo piuttosto longeva (e caratterizzata da una storia del tutto originale), senza contare l'immancabile multiplayer fanno in modo che il prezzo di 8,99 euro risulti incredibilmente conveniente. L'acquisto diventa praticamente irrinunciabile: come potete leggere nella nostra recensione di Dragon Ball FighterZ per Nintendo Switch, si tratta con ogni probabilità della migliore trasposizione videoludica del capolavoro di Akira Toriyama.

Marco Mottura - Scott Pilgrim VS The World: The Game - Complete Edition (9.74 euro)

Al pari del fumetto di Bryan Lee O'Malley da cui è tratto, Scott Pilgrim VS The World: The Game ha saputo affermarsi per una ristretta ma devota cerchia di appassionati come un piccolo cult. Un picchiaduro a scorrimento colorato, accattivante e stracolmo di citazioni videoludiche e non, che - forte della pubblicazione in contemporanea con il film con protagonisti Michael Cera e Mary Elizabeth Winstead - era in qualche misura riuscito a riportare a galla un genere trascurato e colpevolmente finito nel dimenticatoio.

Poi, nel dicembre del 2014, ecco arrivare la doccia fredda: il titolo viene rimosso dagli store digitali (probabilmente per una questione di diritti), accrescendone così la fama e il prestigio. A dieci anni dalla pubblicazione originale, il miracolo che ormai quasi nessuno si aspettava più: Ubisoft ripropone le mirabolanti peripezie amorose di un ventitreenne musicista sfigato, sullo sfondo della scena underground di una gelida Toronto popolata di ex fidanzati ultra vendicativi.



Fra la musica chiptune di Anamanaguchi, la pregevole estetica in pixel art e una spruzzata di RPG che dà all'esperienza un apprezzabile senso di progressione, non è affatto complicato innamorarsi di una produzione limitata ma capace di trasudare passione, come raccontato nella nostra recensione di Scott Pilgrim VS The World the Game Complete Edition. A 9,74€, con uno sconto del 35%, l'offerta diventa poi quasi più irresistibile della conturbante Ramona Flowers.

Alessandro Bruni - Going Under (6.79 euro)

Titolo d'esordio di Aggro Crab, minuscolo studio indipendente con sede a Seattle, Going Under è un brillante dungeon crawler isometrico che mescola dinamiche roguelite e satira pungente, nella coloratissima cornice di una produzione ad alto tasso di divertimento. Nel titolo vestiremo i panni della stagista Jaqueline, una giovane di belle speranze al suo primo giorno di lavoro nella divisione marketing della Fizze, una startup specializzata nella produzione di una bevanda energizzante dalle dubbie proprietà. L'azienda è l'ennesimo, insignificante frammento della mega compagnia Cubicle, un colosso industriale che nel tempo ha visto l'ascesa e il declino di decine di società satellite, consumate in nome del più bieco capitalismo.

Ormai folli, gli ex dipendenti di queste società vagano per i sotterranei della sede centrale pronti ad aggredire chiunque gli capiti a tiro, compresa la povera Jaqueline, chiamata ad esplorare i recessi del palazzo per soddisfare le bislacche richieste suoi superiori. Impugnando ogni genere d'oggetto e arma impropria, la stagista dovrà dunque farsi strada in dungeon procedurali stracarichi di nemici, cercando di fare il possibile per raggiungere le profondità dell'edificio e sopravvivere alla dittatura corporativa della Cubicle.



I successi ottenuti dalla protagonista le consentiranno di sbloccare potenziamenti sempre più efficaci, che potranno poi essere raccolti sul campo per ottenere capacità speciali di ogni genere. Il minimo comun denominatore dell'esperienza - tra storia, combat e progressione - è l'ironia, strettamente legata al contesto narrativo e valorizzata da una direzione artistica carica di stile e arditi cromatismi. Al prezzo di 6,79 €, con uno sconto del 66%, non possiamo quindi fare a meno di consigliarvi di dedicare al titolo di Aggro Crab almeno un pensiero: siamo pronti a scommettere che non ve ne pentirete.