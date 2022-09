Nintendo eShop: nuovi giochi in sconto, i consigli della redazione

Anche a settembre Nintendo eShop ospita tanti giochi per Switch in offerta e noi come di consueto vi segnaliamo quattro giochi imperdibili venduti ad un prezzo contenuto solamente per un periodo di tempo limitato. La nostra selezione include giochi come Assassin's Creed e Narita Boy, vi proponiamo quattro titoli molto diversi tra loro ma capaci di accontentare le esigenze di un pubblico molto variegato. Siete pronti? Iniziamo!

Davide Leoni - Assassin's Creed The Ezio Collection a 24.99 euro

Sconto del 50% per il pacchetto che raccoglie i tre giochi con protagonista il leggendario Ezio Auditore da Firenze: in questa raccolta trovano spazio Assassin's Creed II, Assassin's Creed Brotherhood e Assassin's Creed Revelations con tutte le espansioni, oltre a due cortometraggi che approfondiscono la saga del nobile fiorentino che ha conquistato il mondo.



I tre giochi sono stati ottimizzati per Nintendo Switch e includono alcune opzioni esclusive come il supporto per l'HD Rumble oltre ad altre migliorie tecniche ed estetiche che permetteranno ai giocatori di godersi anche in modalità portatile tre dei più acclamati giochi della saga Ubisoft. L'offerta è valida fino al 2 ottobre, il prezzo è sicuramente interessante considerando che la raccolta include ben tre giochi con tutti i DLC e due cortometraggi. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di The Ezio Collection per Nintendo Switch.

Antonello "Kirito" Bello - Atelier Ryza 2 a 29.99 euro

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy potrà non essere il perfetto starting point per avvicinarci alla serie di Gust e Koei Tecmo Games, ma ad oggi si tratta sicuramente dell'episodio più riuscito (per tutti dettagli rileggete la nostra recensione di Atelier Ryza 2). Dopo aver lasciato il proprio villaggio natale per dedicarsi anima e corpo allo studio dell'alchimia, la giovane protagonista Reisalin Stout si trasferisce nei pressi della capitale reale di Ashra-am Baird, dove gli amici di infanzia Tao e Bon hanno scoperto l'esistenza di rovine antichissime e ancora inesplorate. Tra volti nuove e vecchie conoscenze, la banda capeggiata dalla vulcanica Ryza si ritroverà a indagare su un importante segreto e sull'amichevole fatina fuoriuscita da un uovo misterioso.

Senza nulla togliere al sistema di crafting, che per l'occasione è stato espanso con nuove e intuitive tecniche di sintetizzazione, al fine di migliorare a oltranza gli strumenti realizzati con l'alchimia o ritentare da capo una certa ricetta, il piatto forte di Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy è senza dubbio il suo sistema di combattimento in tempo reale.



Rispetto a quanto accadeva nel primo episodio, non solo le tecniche speciali possono essere concatenate per realizzare combo piuttosto lunghe e massimizzare il danno inflitto ad ogni turno, ma l'introduzione delle "Order Skill" spinge i compagni a compiere in maniera del tutto automatica delle azioni extra, supportando in vari modi il personaggio controllato dal giocatore e la sua strategia. Tenendo presente che Gust e Koei Tecmo Games hanno appena annunciato il terzo e ultimo episodio della trilogia, che ricordiamo raggiungerà i negozio a febbraio, lo sconto del 50% proposto sul Nintendo eShop rappresenta un'occasione assolutamente imperdibile per recuperare Atelier Ryza 2.

Giuseppe Carrabba - Resident Evil 4 a 9.99 euro

In sconto al 50% c'è anche Resident Evil 4, proposto originariamente a 19,99 euro. Parliamo di un caposaldo degli action horror, di un viaggio dell'incubo che - distaccatosi dalla formula ludica della trilogia originale - ha portato una ventata d'aria fresca all'IP ma senza abbandonare l'immaginario orrorifico capace di renderla iconica. Chiamato a salvare la figlia del presidente degli Stati Uniti, Ashley Graham, dalle grinfie di una setta nota come Illuminados, il buon Leon S. Kennedy si è recato nel cuore della Spagna rurale solo per scoprire di dover sopravvivere a un altro incubo a occhi aperti.

Gli abitanti del luogo infatti sono stati trasformati in marionette nelle mani della guida del culto, Osmund Saddler, un individuo intenzionato a utilizzare il parassita noto come Plaga per espandere il suo dominio ben oltre il teatro che ospita gli eventi di Resident Evil 4. Forte di una rinnovata gestione dell'inventario e soprattutto di un sistema di shooting completamente ripensato - complice la telecamera posta finalmente alle spalle del protagonista - il titolo di Shinji Mikami è diventato un grande classico, perfetto da vivere o riscoprire in formato portatile, su Nintendo Switch.

Cristina Bona - Narita Boy a 8,74 euro

Nel vasto universo dello sviluppo videoludico indipendente, è sempre più facile imbattersi in produzioni dalle premesse originali e suggestive. Una categoria nella quale possiamo tranquillamente annoverare Narita Boy, avventura 2D dall'anima action e dalla vocazione metroidvania. Opera di debutto del team spagnolo di Studio Koba, il titolo cala i giocatori in un contesto surreale e avvolgente, supportato da un comparto artistico davvero ispirato, che mira a riprodurre l'effetto dei TV a tubo catodico.

In un divertente gioco di specchi, Narita Boy ci racconta la storia di una omonima hit videoludica, conquistatasi il successo negli anni Ottanta sulla console Narita One. All'interno del codice di Narita Boy, si è però generato un ponte tra mondo digitale e realtà, che ha portato alla cancellazione della memoria del suo autore, noto esclusivamente come "Il Creatore". Vestendo i panni di un eroe composto di pochi pixel, i giocatori cercheranno di salvare il Digital Kingdom, brandendo la potente Techno-Sword sullo sfondo di una colonna sonora synthwave e di atmosfere retrofuturiste.



Narita Boy resterà in promozione su Nintendo eShop sino al 28 settembre: per maggiori dettagli, potete fare un salto alla nostra recensione di Narita Boy.