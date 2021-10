Nintendo eShop: i giochi a sconto consigliati dalla redazione a ottobre

Nuovi sconti si affollano sull'eShop di Nintendo: la varietà è come sempre molto alta, e tra produzioni Tripla A, prodotti indipendenti e piccole gemme da scovare o recuperare, noi di Everyeye.it non potevamo esimerci dal riproporvi nuovamente la nostra selezione. I membri della redazione si sono riuniti per scegliere 5 giochi che non dovrebbero assolutamente mancare nella vostra collezione, tutti a un prezzo assolutamente abbordabile, un dettaglio che rende l'elenco ancora più invitante. Ecco a voi la nostra lista, e non dimenticate di segnalarci nei commenti quali sono i vostri personalissimi suggerimenti tra i giochi disponibili attualmente in promozione sullo store di Nintendo Switch.

Francesco Fossetti: Bioshock The Collection (19,99 euro)

Rapture e Columbia: due città, due paradisi, due utopie tramutate in un inferno. La saga di Bioshock ha sempre fatto della suggestione concettuale, visiva e narrativa il suo perno fondante, pur senza mai mettere in secondo piano la qualità del gameplay. Presentandosi sulla carta come uno sparatutto in prima persona, i tre capitoli della serie rappresentano in realtà molto di più: un viaggio indimenticabile in due delle più belle ambientazioni mai concepite nella storia del videogioco.



Da una parte Rapture, la città sommersa, regno ideale, trionfo di scienza e progresso, paradiso privo di un dio che non sia l'uomo stesso; dall'altra Columbia di Infinite, la metropoli sulle nuvole, quintessenza delle aspirazioni umane, un Eden idilliaco che in sé nasconde una terribile serpe.

La trilogia portata su Nintendo Switch grazie alla sinergia tra il publisher 2K e il team Blind Squirrel ci regala un port di spessore, proponendo tre prodotti che hanno magnificamente resistito alla prova del tempo: ancora solidissimi nelle meccaniche di gioco e difficilmente superabili sul versante artistico e del racconto. La versione per l'ibrida di Nintendo non sottrae neanche un briciolo di fascino all'immaginario concepito da Ken Levine e soci, come potete leggere nella nostra recensione di Bioshock The Collection per Nintendo Switch: a 19,99 euro è un acquisto imperdibile.

Davide Leoni: Borderlands The Handsome Collection (15.99 euro)

Sconto del 60% per Borderlands The Handsome Collection che passa da 39.99 euro a 15.99 euro, prezzo valido fino al 12 ottobre. Una buona occasione per recuperare questo pacchetto che include due giochi con i relativi DLC e le espansioni uscite separatamente nel corso degli anni e qui raccolte in un'unica raccolta.



Borderlands The Handsome Collection include Borderlands 2 e Borderlands The Pre-Sequel oltre a decine di contenuti extra che aggiungono oltre 100 ore di gameplay ad entrambi i giochi. Unica eccezione è l'assenza del DLC Commander Lilith & The Fight for Sanctuary per Borderlands 2, contenuto legato alla storia di Borderlands 3 e non disponibile nella collezione.

Parlando dei giochi inclusi, Borderlands 2 è l'episodio più venduto e acclamato della saga Gearbox, uno sparatutto con elementi RPG che vi porterà ad esplorare il vibrante mondo di Pandora, un territorio ricco di insidie, nemici strampalati, alleati inaspettati e misteri da risolvere. Borderlands The Pre-Sequel è invece ambientato su Elpis (la Luna di Pandora) e si svolge tra le vicende narrate in Borderlands e Borderlands 2, classificandosi come un vero e proprio "Prequel Sequel", dei primi due giochi.



Sia Borderlands 2 che Borderlands The Pre-Sequel permettono di giocare in co-op online fino a quattro giocatori (fino a due utenti in locale sulla stessa console). Ma il punto forte del pacchetto è ovviamente l'aggiunta di giochi completi con (quasi) tutti i contenuti scaricabili e le espansioni per un valore totale complessivo superiore ai 100 euro. Borderlands The Handsome Collection è sicuramente un valido titolo da aggiungere alla propria collezione per Nintendo Switch, a patto ovviamente di amare il genere, lo stile sopra le righe e la follia contagiosa di Borderlands. E il particolarissimo stile grafico della saga ben si adatta al luminoso schermo di Nintendo Switch OLED, nuovo modello della console in arrivo l'8 ottobre nei negozi di tutto il mondo. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Borderlands The Handsome Collection per Nintendo Switch.

Marco Mottura: Valfaris (11.24 euro)

Valfaris deriva dalla sincera passione per la musica heavy metal, e in particolare per l'iconografia inconfondibile di certi album da divorare con gli occhi ancor prima che da ascoltare. Tutto nasce da lì e dall'esperienza positiva di Steel Mantis, un minuscolo team indipendente americano composto da soli due elementi, che con Slain: Back From Hell era arrivato tra i finalisti agli Unity Awards del 2016. Se l'appena citata opera di debutto trovava nell'epica fantasy il suo territorio elettivo - fra spadoni improbabili, cataste di teschi insanguinati e fiammeggianti evocazioni demoniache - con Valfaris il passo più naturale possibile non poteva che essere la fantascienza. Un futuro opprimente ed estremo fatto di poderose armi al plasma, minacciosi robot fuori controllo e bizzarri scenari pullulanti di esseri alieni.

Sempre e comunque mantenendo la già citata attitudine al metallo duro e puro, in un crudele run & gun contraddistinto da una pixel art molto sopra le righe, che spazia dal vento fra i lunghi capelli del protagonista Therion alla sua sobrissima astronave... a forma di lupo. C'è poco da girarci attorno: l'impostazione è ovviamente figlia di DOOM, di Warhammer 40K e di tutta una serie di suggestioni squisitamente anni '90, per un chiassoso concentrato di ultraviolenza e di stile che potrebbe far impazzire alcuni e allontanare (diversi) altri. Per capirci, stiamo parlando di un action/shooter a scorrimento bidimensionale in cui il nostro eroe fa headbanging ogni volta che trova sul suo cammino una nuova arma, quasi fossimo a un teatrale concerto metal invece che su una fortezza spaziale durante una mezza Apocalisse.



Ma il bello di Valfaris sta tutto lì, prendere o lasciare. E per 11.24 euro - ovvero con uno sconto del 55% fino al prossimo 13 ottobre - è decisamente il caso di non perdere l'occasione di cimentarsi con un videogame "vecchia scuola" assai impegnativo eppure di certo capace di regalare gustose soddisfazioni. Perché, diciamocelo, di teschi, sangue e metallo non ce n'è mai a sufficienza. Per saperne di più c'è sempre la nostra recensione di Valfaris, ma il consiglio è comunque quello di sporcarsi un po' le mani con una chicca indie alle volte un po' grezza ma intensissima.

Giuseppe Arace: Undertale (9.99 euro)

Originale e geniale: sono questi i primi aggettivi che mi vengono in mente nel descrivere Undertale di Toby Fox. Un'opera profondamente sui generis, che sorprende a più riprese con una scrittura sopraffina, dove i concetti di "giusto" e "sbagliato" si mescolano in un amalgama composto da tantissime e differenti sfumature morali.



Un'avventura caratterizzata da uno stile grafico volutamente rétro (che sul piccolo pannello di Switch trova la sua dimensione ideale) e perfettamente coerente col mood della produzione: quello di una favola dark che gioca con l'indole del giocatore, spingendolo a compiere scelte che lo indirizzeranno ora sulla via "pacifica", fatta di non violenza, comprensione e perdono, ora su quella della vendetta e del massacro.

Le conseguenze sul piano ludico e narrativo saranno avvertibili, per un'esperienza che muta a seconda delle volontà dell'utente: dungeon dopo dungeon ci troveremo a fronteggiare creature che, durante il combattimento, potranno sia soccombere sotto i nostri colpi, sia instaurare con noi un dialogo, così da stringere un legame con il protagonista. Spetterà dunque al giocatore scegliere come procedere: tra situazioni assurde, rotture della quarta parete e soluzioni metavideoludiche, Undertale propone un'encomiabile varietà d'approcci, dando forma a un viaggio fuori dal comune, avvolgente e meraviglioso.