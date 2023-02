Nintendo eShop: giochi in sconto da non perdere a febbraio, c'è anche Zelda

Anche a febbraio, Nintendo eShop ci riserva tante sorprese per giocare spendendo poco. Come di consueto ci siamo tuffati tra le offerte dello store digitale di Nintendo Switch per proporvi i migliori giochi in vendita a prezzo scontato, ecco i consigli per gli acquisti dello staff di Everyeye.it, lo spazio commenti qui sotto resta a vostra disposizione per segnalare nuovi giochi in offerta o richiedere suggerimenti. Buon divertimento!

LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker 26,99 euro - Davide Leoni

E' stato uno dei videogiochi più venduti del 2022 e adesso è in vendita a prezzo scontato fino al 26 febbraio. Il gioco LEGO Star Wars definitivo con personaggi e ambientazioni tratte dai film della saga degli Skywalker, scegliete la vostra trilogia preferita e... buon divertimento! I personaggi disponibili sono oltre 300, i pianeti da esplorare ben 23 e non mancano più di 100 iconici veicoli tratti dai film della saga più amata del grande schermo.

LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker vi garantirà mesi di puro divertimento, un gioco ideale per grandi e piccini, un titolo perfetto per tutta la famiglia e imperdibile sia per i fan dei mattoncini danesi che per gli appassionati di Star Wars. Se volete saperne di più ecco la recensione di LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker.

The Legend of Zelda Breath of the Wild 48,99 euro - Antonio Izzo

Uno sconto che ha il sapore di un evento. The Legend of Zelda: Breath of the Wild, uno dei giochi più acclamati ed influenti della storia videoludica moderna, è tornato in offerta sul Nintendo eShop a quasi due anni dall'ultima volta e adesso può essere acquistato al prezzo promozionale di 48,99 euro anziché 69,99 euro.

Breath of the Wild si fa vedere molto raramente in sconto, dunque se non avete mai avuto modo di giocarlo, vuoi perché avete comprato Nintendo Switch di recente, vuoi perché non ve la sentivate di spendere il prezzo pieno, adesso non avete più scuse, anche e soprattutto perché tra pochi mesi, il 12 maggio per l'esattezza, arriva il sequel The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.



Cosa possiamo dire di questo capolavoro che non sia già stato detto? Pubblicato nel marzo del 2017 assieme a Nintendo Switch, in tutti questi anni The Legend of Zelda: Breath of the Wild non è invecchiato neppure di un giorno. Maestoso, emozionante, brillante, è tutto ciò che un fan delle avventure e dei giochi di ruolo può desiderare. L'open world sconfinato eppur armonioso e gli enigmi basati su una fisica sorprendente ma sempre coerente con se stessa fanno del gioco di Aonuma e Fujibayashi uno dei più fulgidi esempi di game design allo stato dell'arte. Che ci fate ancora a leggere? Andate subito a comprarlo sul Nintendo eShop, l'offerta scade il 19 febbraio! Cosa dite, già lo possedete? Benissimo, allora approfittatene per comprare il Pass di espansione in offerta a 13,99 euro invece di 19,99 euro.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair 4,49 euro - Giuseppe Arace

Il retrogusto di un platform vecchio stile, due protagonisti adorabili, un tripudio di colori e tanta leggerezza scanzonata: ecco gli ingredienti di Yooka-Laylee and the Impossible Lair, sequel datato 2019 dell'originale Yooka-Laylee (volete maggiori dettagli? Trovate qui la recensione di Yooka-Laylee and the Impossible Lair). Pur recuperando le vibrazioni di un classico come Donkey Kong Country, l'opera di Playtonic mantiene un suo carattere, mescolando le ambientazioni 3D della world map - a sua volta una "sfida nella sfida" - con i predominanti segmenti in due dimensioni a scorrimento orizzontale, dove emerge tutto il DNA tipico dei platform di un tempo.

Allegro, spensierato e cromaticamente abbagliante, il gioco magari non spicca per l'originalità della direzione artistica, ma intrattiene e stimola, incuriosisce e diverte. Sufficientemente longevo (in virtù anche degli stati alterati dei vari livelli), nonché impegnativo quanto basta, Yooka-Laylee and the Impossible Lair non merita quindi di passare inosservato agli occhi degli amanti del genere, soprattutto al prezzo di 4,49 euro.

L.A. Noire 24,99 euro - Giuseppe Carrabba

Un noir videoludico che ha scritto una pagina importante nella storia del medium è ora in sconto al 50% sull'eShop e potete farlo vostro a 24,99 euro invece di 49,99. Si parla di L.A. Noire, un'avventura poliziesca ambientata nella Los Angeles degli anni '40, tra sfarzo, corruzione e oscuri misteri. Il detective dell'LAPD Cole Phelps è chiamato a risolvere casi intricati di varia natura, che spaziano dagli incendi dolosi alle estorsioni, fino a degli efferati omicidi. Oltre a cercare indizi sulle scene del crimine, in sostanza, il protagonista deve interrogare i testimoni e dare la caccia ai sospettati, in un'esperienza che si serve di un'avanzata tecnologia di animazione dei volti che, al netto di qualche imperfezione, restituisce ancora oggi espressioni facciali convincenti.

L'edizione in vendita su Nintendo Switch offre il gioco originale completo e tutti i contenuti scaricabili a esso dedicati e non solo: ci sono anche degli speciali abiti da detective dotati di abilità distintive. Non mancano poi una modalità Joy-Con ad hoc, il supporto al Rumble HD, e le nuove telecamere ampia e ravvicinata dietro le spalle. In altre parole, il titolo pubblicato da Rockstar Games non dovrebbe mancare nella libreria di qualunque appassionato di giochi dal forte impatto emotivo e a tinte fosche (per approfondire, qui la recensione di L.A. Noire).