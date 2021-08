Nintendo eShop: nuovi giochi Switch a sconto imperdibili per la Redazione

Proprio come nel mese di giugno, quando vi abbiamo segnalato i migliori giochi a sconto per la redazione sul Nintendo eShop, anche ad agosto vogliamo aiutarvi a destreggiarvi tra la miriade di opere in offerta presenti sullo store giapponese. Se in vacanza non potete fare a meno di rinunciare alla vostra dose di gioco quotidiano, il negozio digitale dell'ibrida di Kyoto viene in vostro soccorso, proponendo una serie di promozioni che coinvolge tantissime tipologie di prodotti. Noi di Everyeye.it abbiamo scelto i titoli che reputiamo più interessanti tra quelli disponibili in offerta, spaziando sai per fascia di prezzo, sia per genere di riferimento. Ovviamente, lo spazio dei commenti è riservato ai vostri suggerimenti.

Giuseppe Arace: L.A. Noire (24.99 euro)

L.A. Noire è una di quelle avventure che, anche a distanza di anni dal loro esordio, restano uniche e inimitabili, vuoi per un fascino ineguagliato, vuoi per soluzioni ludiche e artistiche talmente all'avanguardia da scoraggiare l'emulazione di altri esponenti del genere.

L'avventura investigativa del Team Bondi, patrocinata da Rockstar, è un concentrato di stile e idee, ammantato di un carisma fuori scala, che fa della storia e dell'atmosfera i suoi straordinari punti di forza. La vicenda di Cole Phelps e della sua scalata nei ranghi dell'LAPD ci conduce tra i lerci segreti della Hollywood degli anni d'oro, scavando nel marcio di una Los Angeles tanto bella quanto dannata. Nei suoi panni dovremo farci strada tra crimini di ogni genere, indagando sulla scena del crimine e interrogando i testimoni e i possibili colpevoli, tutti caratterizzati da un'espressività facciale estremamente marcata, con un lavoro di motion capture davvero avanguardistico all'epoca della release originale. Nel passaggio a Nintendo Switch, dopo l'esordio su PS3 e Xbox One, nulla è andato perduto della personalità di L.A. Noire, e anzi il lavoro di porting ha saputo perfettamente adattarsi alle caratteristiche dell'ibrida di Kyoto, grazie all'HD Rumble, alla possibilità di condurre le investigazioni con i sensori di movimento e al font delle indicazioni a schermo che si adatta alle dimensioni del display, per facilitare l'uso del touch screen.



Persino qualche magagna grafica dettata dal tempo, sul pannello del tablet, finisce per essere sapientemente mascherata, restituendoci un piccolo open world nelle cui spire vale la pena lasciarsi corrompere. Se volete conoscere più dettagli sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di L.A Noire per Nintendo Switch.

Marco Mottura: Mario + Rabbids Kingdom Battle (14,79 euro)

Consigliare Mario + Rabbids Kingdom Battle in vista dell'annuncio avvenuto all'E3 2021 di Sparks of Hope, ovvero il secondo capitolo dell'avventura di Rabbid Peach & Company in arrivo nel 2022, sarebbe una mossa assolutamente sensata, eppure a ben vedere anche un po' ingiusta a livello filosofico.

Questo perché, a prescindere da un intrigante seguito che finalmente ha fatto la sua comparsa quando forse ormai avevamo un po' tutti perso le speranze - un ritorno sulle scene che peraltro promette novità consistenti in termini di gameplay, piuttosto che una riproposizione diretta della convincente formula originale - l'improvvisata unione tra il Regno dei Funghi e i folli conigli nati da una costola di Rayman ha dimostrato di funzionare in maniera eccellente.



L'incontro tra due mondi lontanissimi e apparentemente inconciliabili è stato gestito da Ubisoft Milan con una cura, una passione e un'ispirazione a dir poco sorprendenti: il risultato, come raccontavo nella mia recensione di Mario + Rabbids Kingdom Battle dell'epoca, è un gioco fantastico, che ha come merito definitivo quello di sembrare in tutto e per tutto un prodotto genuinamente Nintendo. La cosa prodigiosa di questo surreale crossover è che, già dopo pochi minuti, tutto semplicemente si incastra e funziona a meraviglia, con una naturalezza tale da far sembrare la combo composta dai Rabbids e dal cast di Super Mario come il più scontato degli accoppiamenti.

Un incontro che, oltre ad aver nobilitato e dato finalmente un senso ai Rabbids, paradossalmente aggiunge una dimensione comica tutt'altro che spiacevole all'icona dei videogiochi per antonomasia. Il tutto senza considerare la brillante qualità ludica di uno strategico a turni alla XCOM mai banale, che anzi al contrario riesce a stupire spesso e volentieri con trovate ingegnose e spunti di carattere (tipo il gustoso DLC dedicato a Donkey Kong). Un titolo che si dimostra semplicemente perfetto per chi non si è mai avvicinato a un genere appassionante ma alle volte un po' troppo arcigno, ma anche adattissimo a chi sa bene cosa significhi fallire un attacco con l'85% di probabilità di andare a segno. La verità è che, senza girarci ulteriormente troppo attorno, Mario + Rabbids Kingdom Battle è una delle più riuscite esclusive disponibili per Nintendo Switch: una festa colorata e allegra ideale per essere vissuta in mobilità, che ha davvero pochissimo da invidiare persino ai pesi massimi della Grande N. Con uno sconto così consistente, rinunciare a un'avventura appassionante e scanzonata sarebbe davvero un errore.

Francesco Fossetti: Sonic Mania (9.99 euro)

Sonic Mania è stato, per gli appassionati di lungo corso del porcospino di SEGA, un vero e proprio miracolo. Dopo quindici anni di produzioni altalenanti, episodi 3D che mai si erano avvicinati al livello dei primi due Sonic Adventures, stranezze mannare e spin-off improbabili, fu lanciato sul mercato un episodio che guardava alle origini del brand: antico, più che tradizionale. Utilizzando il Retro Engine sviluppato da Christian "Taxman" Whitehead, con cui il brillante programmatore aveva già "rimasterizzato" diversi capitoli della saga, Sonic Mania si presentò con una grafica che sembrava quella del Mega Drive e una serie di 12 stage che parevano il naturale completamento di quelli attraversati negli anni '90.

In Sonic Mania c'è tutto: il senso di velocità che distingueva Sonic dagli altri congeneri, le fasi platform più ragionate, con un tocco di esplorazione necessaria a scoprire tutti i segreti degli stage, i colori pieni e indelebili di quella SEGA che sparì, dieci anni dopo il suo momento d'oro, assieme al compianto Dreamcast. Sonic Mania è, insomma, un sogno per gli appassionati e - come dicevamo - un miracolo produttivo: frutto di un "accordo" storico tra il publisher e la community di modders e sviluppatori indipendenti, che per vent'anni aveva tenuto viva la memoria di Sonic ben più efficacemente di quanto non avesse fatto la software house. Nonostante sia stato il videogioco di Sonic con le valutazioni più alte dai primi anni 2000, e la maggior parte dei fan l'abbia definito "esattamente quello che serviva alla saga", Sonic Mania non ha mai avuto un seguito, bensì una piccola ma interessante integrazione arrivata con la versione Plus. Nella speranza di vedere un giorno un nuovo episodio di questa meraviglia retrò, non lasciatevi scappare l'occasione di recuperarla con gli sconti dell'eShop.

Alessandro Bruni: Children of Morta (8,79 euro)

Pubblicato su Switch a novembre del 2019, a due mesi di distanza dall'esordio su PC, Children of Morta è un roguelite caratterizzato da un particolare focus sulla dimensione narrativa dell'esperienza: un elemento che in questo genere di produzioni risulta spesso appena abbozzato. Il titolo di Dead Mage racconta la storia di un'intera famiglia, i Bergson, che per generazioni ha difeso il monte Morta dagli assalti della Corruzione, un'entità oscura capace di diffondersi come un miasma e tramutare ogni essere vivente in un'orrenda creatura demoniaca. Ora che questo antico male è tornato ad prendere d'assedio la montagna mistica, i Bergson dovranno fare il possibile per sconfiggerlo una volta per tutte e onorare il loro sacro impegno. Costi quel che costi.

Al di là delle vicissitudini battagliere al centro del gameplay, a rendere veramente unico Children of Morta è proprio il rapporto tra i diversi membri della famiglia, raccontato col contributo di una pixel art incredibilmente suggestiva e di un narratore capace di dare voce ai sentimenti, talvolta taciuti, che uniscono i protagonisti. Il risultato è una lunga serie di sequenze che scaldano il cuore, e spezzano efficacemente il ritmo di un impianto ludico appagante e variegato. Ognuno dei sei Bergson (il numero massimo di personaggi giocabili) ha infatti stili di combattimento e capacità differenti, che possono essere ulteriormente sviluppate tra le maglie di un sistema di progressione alquanto solido, che sottolinea la dimensione "familiare" dell'esperienza con un set di vantaggi condivisi.



Al netto di qualche evidente problema sul fronte del bilanciamento, a tratti amplificato da una gestione delle "hitbox" non ottimale, l'opera di Dead Mage rappresenta comunque un acquisto consigliato per tutti gli appassionati del genere, a maggior ragione considerando come il gameplay si adatti piuttosto bene alle caratteristiche dell'ibrida di Nintendo, anche giocando in co-op (solo locale). Un contesto nel quale il gioco dà il meglio di sé, grazie a un ampio ventaglio di sinergie che valorizzano il combat system.