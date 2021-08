Nintendo eShop: i migliori giochi per Switch in sconto a meno di 5 euro

Avete portato la vostra Switch in vacanza e cercate qualche gioco economico per divertirvi sotto l'ombrellone? Detto fatto, il Nintendo eShop viene in nostro soccorso grazie agli sconti estivi, noi come di consueto siamo andati a caccia di offerte e vi proponiamo una selezione di giochi per Nintendo Switch in vendita a meno di cinque euro. Pur essendo una cifra davvero ridotta, non mancano titoli di discreto spessore acquistabili in alcuni casi ad un prezzo inferiore rispetto a quello della colazione al bar.

Yesterday Origins - 1.99 euro

Un prezzo davvero interessante (sconto dell'86% sul listino) per questa avventura di Pendulo Studios, il team spagnolo autore della serie Runaway e del celebre Hollywood Monsters. Siamo nel 1481 e il giovane John viene accusato di stregoneria e per questo pubblicamente umiliato e torturato in piazza dall'inquisizione spagnola. Ma non tutto va per secondo i piani e John diventa immortale... ad ogni resurrezione però il nostro eroe perderà definitivamente la memoria.

Per risolvere questo mistero, John e Pauline verranno catapultati 500 anni avanti nel futuro, alla ricerca degli indizi necessari per riportare la situazione alla normalità. Pur non essendo un capolavoro, Yesterday Origins potrebbe regalarvi qualche ora di divertimento in questa calda estate, al prezzo di due caffè. Per saperne di più vi lasciamo alla nostra recensione di Yesterday Origins.

Asterix & Obelix XXL 2 - 4.49 euro

Asterix & Obelix XXL 2 è stato lanciato originariamente nel 2005 e nel 2018 è stato ripubblicato in versione rimasterizzata su PC e console. Questa riedizione presenta uno stile grafico rinnovato, ora più vicino a quello della serie a fumetti, oltre ad un gameplay rivisto e aggiornato nelle meccaniche, con il debutto di un sistema del tutto nuovo per migliorare gli attacchi nelle battaglie contro i romani.

Infine, non mancano delle sfide speciali pensate per aumentare il divertimento. Se cercate un gioco spensierato adatto anche per i più piccoli della famiglia, lo avete appena trovato.

Yoku's Island Express - 4.99 euro

Yoku's Island Express è un gioco indipendenti che ha riscosso un discreto successo al lancio, merito di uno stile accattivante e di un gameplay a metà strada tra quello di platform a scorrimento e ... un flipper! Sebbene l'idea non sia del tutto nuova (SEGA è stata la prima a unire platform e pinball con Sonic Spinball nei primi anni '90) questo titolo riesce a fonde meravigliosamente questi due generi.

Yoku è un postino appena entrato in servizio nel paradiso tropicale di Mokumana, tuttavia il suo lavoro diventerà ben presto movimentato non appena una antica divinità chiederà aiuto al nostro eroe per salvare gli abitanti dell'isola. Un gameplay frenetico e veloce vi terrà incollati allo schermo, grazie anche alle numerose abilità da sbloccare e ai nuovi livelli da scoprire, senza dimenticare i boss da sconfiggere a colpi di... biglie impazzite! Qui troverete la nostra recensione di Yoku's Island Express.

GoNNER - 1.99 euro

GoNNER è un gioco a scorrimento con livelli generati casualmente, un bell'incentivo a giocare continuamente dal momento che ad ogni partita ci imbatteremo in livello, sfide, armi e nemici mai visti prima.

GoNNER ha riscosso un discreto successo grazie al suo stile estetico sicuramente accattivante e ad un gameplay che mischia sapientemente elementi platform e roguelike, un titolo che vale la pena (ri)scoprire sopratutto a questo prezzo. Ecco a voi la nostra recensione di GoNNER.

Overcooked! Special Edition - 4.99 euro

Overcooked! non ha bisogno di presentazioni, si tratta di un gioco perfetto per il multiplayer e che potrebbe regalarvi più di una soddisfazione in queste calde serate estive passate magari in compagnia degli amici (avete letto la nostra recensione di Overcooked?).

In questo caso ci limitiamo a segnalarvi l'interessante offerte sulla Special Edition che oltre al gioco originale include i DLC The Lost Morsel e Festive Seasoning con sei livelli extra per la campagna, otto livelli aggiuntivi per la co-op, due nuovi veicoli e otto cuochi da sbloccare.