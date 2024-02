Nintendo eShop: hai già scelto il tuo prossimo gioco? Top 5 nuove offerte

Nintendo eShop lancia una nuova campagna promozionale con centinaia di giochi per Nintendo Switch in offerta per un periodo di tempo limitato, fino al 25 febbraio. La selezione include non solo i grandi classici Nintendo ma anche produzioni indipendenti e giochi di editori terze parti: orientarsi in una così vasta scelta potrebbe non essere facile ma non preoccupatevi perché per fortuna potete contare sui nostri consigli per gli acquisti. Vi proponiamo 5 giochi per Nintendo Switch in offerta tra i quali, ne siamo sicuri, trova spazio anche il vostro prossimo gioco preferito... garantito!

Splatoon 3 da 39.99 euro

Lo splattatutto Nintendo evolve la formula della serie proponendo nuove meccaniche di gioco ma senza tralasciare l'aspetto cooperativo e competitivo, vero cuore dell'esperienza di Splatoon. Splatville, soleggiata cittadina di Splatoonia, è il teatro degli sconti di Splatoon 3, divertitevi a colorare i vostri rivali in entusiasmanti battaglie online ma non solo perché il divertimento si estende a respingere orde di Salmonoidi e sventare l'invasione degli Octariani, senza dimenticare le ormai leggendarie mischie mollusche.

Splatoon 3 è una ventata di freschezza per la vostra Nintendo Switch e propone nuove armi, mappe e modalità di gioco inedite in singolo e in multiplayer, divertimento assicurato. La versione che vi consigliamo di acquistare è Splatoon 3 + Pass di Espansione (64.99 euro) che include oltre al gioco completo anche il Pass che vi darà accesso a due espansioni (Coloropoli e Torre dell'Ordine, quest'ultimo disponibile dal 22 febbraio 2024) oltre a una serie di oggetti bonus tra cui 123.000 Valuta di gioco, 3 coupon cibo esperienza ×2, 1 coupon bevanda di ogni tipo sfondo delle Sea Sirens e sfondo delle Tenta Cool.

Bayonetta 2 + Bayonetta 39.99 euro

Un pacchetto imperdibile per i fan della strega, questo bundle include l'originale Bayonetta e il sequel Bayonetta 2. Il primo gioco della serie riscrive il concetto di frenesia e apoteosi presentandosi come un gioco d'azione in terza persona frenetico e senza un attimo di respiro.

La strega dagli attacchi che ammaliano torna poi in Bayonetta 2, protagonista di battaglie mozzafiato condotte con brutale eleganza, con l'aggiunta di filmati cinematici di altissima qualità, nuove mosse e una grafica ancora più curata, con effetti speciali ad alto impatto. Se cercate azione senza sosta senza rinunciare allo stile, questo bundle fa proprio al caso vostro, se volete saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Bayonetta + Bayonetta 2.

Diablo Prime Evil Collection 19,79 euro

L'inferno arriva su Nintendo Switch con questa raccolta che include Diablo III Eternal Collection e Diablo II Resurrected con una valanga di contenuti aggiuntivi.



Diablo III Eternal Collection include Diablo 3, l'espansione Reaper of Souls, il pacchetto Ascesa del Necromante e i due DLC Ali Stretta dell'Odio e Mascotte Mefisto. Non solo, perché la versione Nintendo Switch include in esclusiva contenuti tratti dalla serie The Legend of Zelda tra cui un Coccò da compagnia, una cornice a forma di Triforza e un set di trasmogrificazione che permette di indossare l'armatura di Ganondorf, oltre ad un set di ali cosmetiche.

Diablo 2 Resurrected include invece la versione rimasterizzata di un grande classico Blizzard con l'aggiunta dell'espansione Lord of Destruction, che aumenta il divertimento di questo capolavoro senza tempo, giocabile sia in singolo che in multiplayer e assolutamente perfetto per essere fruito in portabilità ovunque siate grazie alla natura ibrida di Nintendo Switch.

The Witcher 3 Wild Hunt da 15.99 euro

La terza avventura dello Strigo non ha bisogno di presentazioni, il gioco tratto dai romanzi di Andrzej Sapkowski (che a loro volta hanno ispirato anche una serie televisiva di successo) è disponibile in una versione ottimizzata per Nintendo Switch che sfrutta tutte le potenzialità della console per offrire un'esperienza di alta qualità sia davanti alla TV che in modalità portatile.

Una storia di vendetta, redenzione, amore e tradimenti in un mondo fantasy con protagonista Geralt di Rivia, uno dei personaggi più carismatici del mondo dei videogiochi. The Witcher 3 Wild Hunt è disponibile in versione standard a 15.99 euro ma noi vi consigliamo di acquistare la più ricca Complete Edition a 23.99 che include oltre al gioco completo anche tutti i DLC e le due grandi espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine, un pacchetto capace di assicurare oltre 100 ore di divertimento. Per approfondire, ecco la recensione di The Witcher 3 Wild Hunt per Nintendo Switch.

Donkey Kong Country Tropical Freeze 39.99 euro

Nel 2024 la serie Donkey Kong Country festeggia il trentesimo anniversario e quale modo migliore per celebrare questo traguardo se non acquistando Donkey Kong Country Tropical Freeze? L'isola Donkey Kong è stata congelata dai nevichinghi e toccherà proprio ai componenti della famiglia Kong riportare la situazione alla normalità.

Donkey Kong Country Tropical Freeze è un gioco di piattaforme tra salti, evoluzioni sul surf, segreti da scoprire, oggetti speciali, uscite nascoste e boss da sconfiggere. Donkey Kong, Diddy, Dixie, Cranky e Funky Kong scendono nell'arena uniti più che mai per salvare la loro isola! Il gioco supporta anche la modalità co-op locale (due giocatori) per fare squadra con un amico inoltre include una modalità dedicata interamente a Funky Kong, una corsa sulla tavola da surf tra doppi salti, capriole e acrobazie.