Nintendo eShop: tre giochi per Switch in sconto a meno di 20 euro

Quando si pensa a Nintendo Switch vengono subito alla mente le molteplici esclusive della casa di Kyoto, che può contare su decine e decine di serie multimilionarie, oltre che dalla fortissima personalità. La console ibrida può tuttavia contare anche su uno sterminato catalogo di giochi terze parti, molti dei quali si trovano attualmente in sconto sull'eShop. Se state cercando qualcosa di nuovo ma non volete spendere troppo, date un'occhiata a questi tre (+ uno) titoli in offerta a meno di 15 euro,

Crysis Remastered (14,99 euro)

Crysis non ha certamente bisogno di presentazioni. Vera e propria leggenda del mondo PC, quando nel 2007 arrivò sul mercato mise in ginocchio la quasi totalità delle configurazioni sulla piazza con un comparto grafico avveniristico che fece cadere la mascella a terra a tutti quanti. Oggi, a quindici anni di distanza, può essere goduto in tutta comodità anche su Nintendo Switch, con una versione rimasterizzata che fa la sua bella figura sullo schermo dell'ibrida.

La vera star di questo sparatutto in prima persona è la Nanotuta, che consente al protagonista di adattarsi ad ogni pericolo dell'isola tropicale. Può muoversi a velocità incredibili, occultarsi per passare inosservato, incrementare la potenza dei suoi colpi e irrobustire la propria armatura per incassare un maggior quantitativo di proiettili. L'intelligenza artificiale è inevitabilmente invecchiata, ma il semi-open world che fa da sfondo alla vicenda concede ampia libertà d'approccio e situazioni sempre nuove che contribuiscono a mantenere sempre alto il divertimento.



Graficamente parlando, Crysis Remastered si difende incredibilmente bene su Nintendo Switch, grazie ad una tecnologia altamente scalabile e ad un'illuminazione globale di buon livello. Il framerate, invece, si assesta a 30fps sia in modalità casalinga, sia in mobilità. Leggete la nostra recensione di Crysis Remastered per Nintendo Switch.

Child of Light Ultimate Edition & Valiant Hearts (11,54 euro)

Un'occasione che non dovreste assolutamente lasciarvi sfuggire. In unico bundle dal prezzo contenuto trovano posto due meravigliosi giochi sviluppati con l'UbiArt Engine, Child of Light: Ultimate Edition e Valiant Hearts: The Great War. Il prezzo promozionale rimarrà valido solamente fino a domani 13 marzo, dunque approfittatene subito!

Child of Light è un gioco di ruolo a turni che narra la fiaba di Aurora, una ragazzina che lotta per salvare suo padre e il perduto regno di Lemuria. Gli scontri cercano l'equilibro tra varietà e leggerezza, risultando accessibili anche a tutti coloro che non sono cresciuti a pane e GDR. Ad impreziosire la produzione ci pensano dei panorami acquerellati che traboccano di magia e ammaliano per la loro bellezza. L'alleato della protagonista, Igniculus, può essere controllato toccando lo schermo oppure da un altro giocatore con i Joy-Con. L'Ultimate Edition in sconto offre anche tutti i contenuti aggiuntivi, che comprendono oggetti, missioni e personalizzazioni. Maggiori dettagli sul gioco potete trovarli nella recensione di Child of Light.



Valiant Hearts: The Great War è invece un'avventura grafica di stampo moderno che narra la storia di quattro personaggi (e un cane) che per una ragione o per l'altra si trovano invischiati negli sconti scontri più sanguinosi della Prima Guerra Mondiale, come la Battaglia di Verdun, la Battaglia della Somme e l'Offensiva Nivelle. Puzzle ambientali sempre stimolanti e mai davvero impegnativi fungono da corollario ad una storia dalla dirompente forza comunicativa, che si destreggia con abilità tra amore e amicizia, sofferenza e violenza, segnando l'animo di qualsiasi giocatore disposto a viverla. Leggete la nostra recensione di Valiant Hearts: The Great War.

Narita Boy (9,99 euro)

Tra i migliori giochi indipendenti del 2021, Narita Boy è un metroidvania in pixel art con un comparto audiovisivo prodigioso e un tessuto narrativo ricco di suggestioni retrofuturistiche. Traendo ispirazione da opere di culto come il film Tron e il romanzo Ready Player One, il primo lavoro del team indipendente spagnolo Studio Koba narra di un videogioco nel videogioco, i cui confini sono caduti collegando il mondo reale con il regno digitale. Nei panni di un eroe pixellato, dovrete addentrarvi all'interno del codice binario per sconfiggere gli Stallion e salvare la realtà.

L'eroe può fare affidamento sulla portentosa Techno-Sword, l'unica arma in grado di fermare la minaccia. Grazie ad essa, può combattere all'arma bianca, sparare dalla breve distanza, compiere schivate aeree e attivare raggi potentissimi capaci di annientare tutti i nemici davanti a lui. Il sistema di combattimento funziona a dovere, mentre la progressione, scandita da enigmi, sezioni a piattaforme e tanta esplorazione, è in grado di tenere viva l'attenzione per tutta la durata dell'esperienza.



Narita Boy sorprende in ogni caso per un comparto audiovisivo prodigioso, contraddistinto da una classe e un'attenzione per i dettagli fuori dal comune. Potete approfondire la conoscenza del gioco leggendo la nostra recensione di Narita Boy, dobbiamo tuttavia avvertirvi che la lingua italiana è assente: per comprendere al meglio la storia è necessaria una buona padronanza dell'inglese.