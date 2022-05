Nintendo Switch: da Dragon Quest 11 a Zelda, le migliori offerte su eShop

Sul Nintendo eShop è possibile trovare giochi a prezzo scontato tutto l'anno, ma non sempre capita di vedere promozioni sui titoli più altisonanti e sulle produzioni esclusive. Per questo motivo vi consigliamo di dare un'occhiata ai Saldi di Primavera Action, che la casa di Kyoto ha dedicato ad oltre un migliaio di avventure pensate per essere giocate in single-player. Scegliere tra più di mille titoli in offerta non è affatto semplice, dunque abbiamo provato a fare una scrematura pescandone cinque particolarmente meritevoli. Ecco la nostra selezione!

Dragon Questi XI S Echi di un'Era Perduta Edizione Definitiva (29,99 euro)

Questa è la vostra occasione per recuperare uno dei migliori JRPG della generazione, se non di sempre. Dragon Questi XI S: Echi di un'era perduta, specialmente in questa Edizione Definitiva per Nintendo Switch, è un prodotto immancabile nella collezione di qualsiasi videogiocatore che si ritiene appassionato di giochi di ruolo di matrice giapponese.

Il canovaccio narrativo, originale e avvincente, è valorizzato da un eccellente comparto tecnico/artistico che si avvale di un character design di prim'ordine, caratteristica comune a tutti i lavori curati dal papà di Dragon Ball. Ad impreziosire il tutto ci pensano un gameplay e un sistema di combattimento in grado di appagare anche i veterani del genere.



L'Edizione Definitiva arricchisce l'esperienza originale con tanti nuovi elementi, come la possibilità di scegliere fra la grafica 3D e quella a 16 bit di ispirazione rétro, missioni secondarie ambientate nei mondi dei Dragon Quest del passato, una nuova colonna sonora orchestrale, storie aggiuntive legate a specifici personaggi e altro ancora. Leggete la recensione di Dragon Quest XI S per Nintendo Switch.

Hades (16,24 euro)

Tra le più grandi sorprese del 2020, Hades è un dungeon crawler rogue-like realizzato da Supergiant Games. Il merito del suo successo va ricercato principalmente in una riuscitissima formula di gioco che vanta il meglio di tutte le altre produzioni dello studio, dagli attacchi rapidi di Bastion alla profondità e l'atmosfera di Transistor, fino ad arrivare allo storytelling basato su personaggi memorabili di Pyre.

Hades stupisce fin dal primo sguardo con un aspetto visivo talmente bello da mozzare il fiato, caratterizzato da un impiego magistrale dei colori e un pregevole character design. Sotto a questo ammaliante fumettone interattivo ci sono poi una narrazione profonda e appassionante, che vede il principe degli inferi Zagreus impegnato in una rocambolesca fuga dal regno dei morti, e un gameplay curato in maniera maniacale. Nella nostra recensione di Hades vi spieghiamo in maniera approfondita i motivi che lo rendono uno dei migliori giochi degli ultimi anni.

Mario + Rabbids Kingdom Battle (14,79 euro)

Consigliarvi quel capolavoro di Super Mario Odyssey (è disponibile a 39,99 euro, non lasciatevelo scappare se vi manca) sarebbe troppo semplice, per questo abbiamo deciso di virare su quel gioiellino made in Italy che risponde al nome di Mario + Rabbids Kingdom Battle, anche perché in autunno arriverà il suo seguito Spark of Hope.

Sviluppato da Ubisoft Milano sotto la guida di Davide Soliani, Mario + Rabbids Kingdom Battle è un gioco di strategia a turni in cui s'incontrano l'universo del più prestigioso e rappresentativo personaggio della casa di Kyoto e quello dei chiassosi conigli di Ubisoft. Facendo il verso a XCOM, il baffuto idraulico italiano dimostra di trovarsi a suo agio anche in un genere nel quale non si era mai cimentato in passato, ritrovandosi protagonista di un prodotto leggero e colorato, semplice e profondo allo stesso tempo. In altre parole, una delle migliori esclusive terze parti per Nintendo Switch.

Bayonetta 1 & 2 (39,99 euro)

Se c'è una cosa positiva nel ritardo prolungato di Bayonetta 3, è sicuramente il tempo aggiuntivo che ha concesso a tutti i giocatori per recuperare i primi due memorabili capitoli della serie. Se la Strega di Umbra vi ha sempre affascinato ma non le avete mai dato la possibilità che merita, adesso non avete più scuse.

Con un unico acquisto potete giocare sia Bayonetta sia Bayonetta 2, due tra i migliori action in circolazione. Merito senz'altro di un sistema di combattimento tecnico e spettacolare immerso in un centrifugato di sensualità, ironia ed epicità. Nonostante siano nati su altre piattaforme, i due giochi di PlatinumGames hanno dimostrato di sapersi adattare perfettamente ai ritmi della portabilità di Nintendo Switch, mantenendo tra l'altro un'elevata fluidità durante l'azione. Leggete la nostra recensione di Bayonetta e Bayonetta 2 per Nintendo Switch.





The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (39,99 euro)

Chiudiamo come abbiamo iniziato, ossia con un gioco di ruolo, in questo caso completamente made in Nintendo e appartenente ad una saga che non ha certo bisogno di presentazioni. The Legend of Zelda: Skyward Sword HD è, come il nome lascia chiaramente intendere, la riedizione in alta definizione dell'omonimo gioco lanciato originariamente su Wii 2011, opportunatamente riadattata per risultare appetibile anche alle nuove generazioni di videogiocatori in possesso di Nintendo Switch.

La storia si colloca all'inizio della cronologia della serie The Legend of Zelda e vede un giovane Link attraversare uno sconfinato mondo celeste assieme alla sua amica d'infanzia, Zelda. In sella ai loro fedeli solcanubi, dovranno visitare le isole che solcano l'orizzonte e scongiurare i malefici piani del misterioso patriarca dei maghi.



L'edizione HD, oltre a grafica e prestazioni migliorate, presenta anche comandi di movimento più fluidi basati sui controller Joy-Con, nuovi controlli basati sui pulsanti e vari miglioramenti all'esperienza generale, come tutorial rivisti e la presenza di consigli durante l'avventura. Leggete la recensione di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD per scoprire tutti i dettagli.