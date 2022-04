Nintendo Switch: giochi a meno di 5 euro, ci sono anche Doom e Quake

Anche ad aprile il Nintendo eShop propone una vasta selezione di videogiochi per Nintendo Switch in offerta, noi come sempre siamo andati a cercare i migliori giochi che si distinguono per un ottimo rapporto qualità/prezzo e siamo in grado di proporvi una selezione di giochi per Switch a meno di cinque euro. Tre perle che vi consigliamo caldamente di recuperare prima che tornino in vendita a prezzo pieno.

Quake e Doom da 2.49 euro

In questo caso facciamo uno strappo alla regola consigliandovi più di un gioco, ma non potevamo esimerci dall'includere nei nostri consigli per gli acquisti i migliori sparatutto old school di id Software.

Iniziamo con Quake a 3.99 euro (per approfondire, ecco la recensione di Quake Remastered) mentre con 2.49 euro potete comprare l'originale Doom del 1993, il sequel Doom 2 Hell on Earth del 1994 e Doom 64, infine con 4.99 euro potete portarvi a casa Doom 3. Se adorate le atmosfere dei giochi id Software, il Nintendo eShop propone una buona selezione di titoli ad un prezzo davvero contenuto... a voi la scelta!

Toki a 1.04 euro

I più grandicelli si ricorderanno sicuramente di Toki, un action platform 2D a scorrimento uscito in sala giochi poco più di 30 anni fa e convertito (non sempre ottimamente) su molte console e home computer dell'epoca.

La versione in offerta su eShop non è quella originale bensì il remake targato Microids, che può contare su una grafica disegnata a mano e un gameplay hardcore che non si discosta molto da quello del classico arcade, presentando una sfida ardua anche per i giocatori più esperti. Un titolo non molto originale in verità ma a questo prezzo è difficile chiedere di più.

Yoku's Island Express a 4.99 euro

Uscito poco dopo il lancio di Switch nel 2017, Yoku's Island Express è ancora oggi un gioco freschissimo che fonde alla perfezione platform e pinball ricordando per certi versi Sonic Spinball di SEGA.

Yoku's Island Express è un gioco dalle atmosfere colorate e vibranti, con un gameplay mai banale anche se non sempre perfetto. Noi vi consigliamo di comprarlo, se amate il genere non ve ne pentirete e la grafica coloratissima è davvero piacevole da apprezzare sul brillante schermo di Nintendo Switch. Vi abbiamo incuriosito? Ecco la recensione di Yoku's Island Express per saperne di più.