Nintendo Switch: giochi in offerta su eShop, da Monster Boy a AO Tennis 2

Su Nintendo eShop sono ancora attive le offerte di gennaio e noi abbiamo ben pensato di andare a scavare nei meandri degli scaffali digitali alla ricerca di promozioni da non perdere. Non ci sono grandi produzioni AAA in sconto ma e vi accontentate di giochi indipendenti e titoli AA, le sorprese non mancano, a partire dall'apprezzato Monster Boy and the Cursed Kingdom per arrivare al curioso Bee Simulator. Come sempre lo spazio dedicato ai commenti è a vostra completa disposizione per i consigli per gli acquisti.

Oceanhorn - da 5.24 euro

Entrambi i giochi della serie Oceanhorn sono in offerta su Nintendo eShop fino al 2 febbraio. Il primo Oceanhorn Monster of Uncharted Seas costa 5.24 euro mentre il prequel Oceanhorn 2 Knights of the Lost Realm è in sconto a 22,49 euro.

Più volte accomunato a The Legend of Zelda, Oceanhorn è un Action RPG dal grande fascino, se non conoscete la saga vi consigliamo di acquistare il primo capitolo, il prezzo è decisamentre contenuto e potreste scoprire una serie decisamente piacevole, a patto ovviamente di amare il genere di riferimento.

Monster Boy and the Cursed Kingdom - 13.99 euro

Monster Boy and the Cursed Kingdom non è, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, un remake di Wonder Boy, bensì un gioco nuovo e originale che vi terrà incollati di fronte allo schermo per oltre 15 ore.

L'obiettivo del gioco? Aiutare Jin a salvare il mondo di Monster World in un action platform 2D dallo stile rétro. Oltre alla grafica bidimensionale disegnata a mano con cutscene in stile anime, il gioco può contare su un soundtrack composta da personalità di spicco dell'industria giapponese come Yuzo Koshiro, Motoi Sakuraba, Michiru Yamane, Keiki Kobayashi e Takeshi Yanagawa. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Monster Boy and the Cursed Kingdom.

Tennis World Tour e AO Tennis 2 - da 14.99 euro

Due consigli per gli amanti di uno degli sport più popolari: il tennis. Tennis World Tour (14.99 euro) non brilla dal punto di vista del gameplay per colpa di qualche bug di troppo, ma può contare su un roster composto da trenta tennisti di fama mondiale tra cui Roger Federer, Angelique Kerber e Stan Wawrinka.

Leggermente più rifinito è invece AO Tennis 2 (21.99 euro), gioco che anche in questo caso può contare sulla presenza di nomi come Rafael Nadal, Gael Monfils, David Goffin, Stan Wawrinka, Karen Khachanov, Alex De Minaur, John Isner, Nick Kygrios. Entrambi i titoli mostrano alcune carenze nelle meccaniche di gioco e nel comparto tecnico ma se siete appassionati di tennis, vi consigliamo di non farveli sfuggire, sopratutto AO Tennis 2, ancora oggi supportato da una vasta community.

Bee Simulator - 11.99 euro

Esperimento curioso, Bee Simulator è esattamente quello che promette di essere sin dal titolo: un simulatore di ape! Nei panni di una piccola ape dovrete vagare per il parco altre location all'aperto e partecipare a gare tra api, raccogliere polline e difendersi dalle pericolose vespe.

Bee Simulator supporta anche il multiplayer in co-op, PvP o split screen schermo condiviso. Un gioco che potrebbe far divertire i più piccoli per ore, garantito. Volete saperne di più? Ecco la recensione di Bee Simulator.