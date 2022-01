Nintendo Switch: i giochi indie da comprare con i saldi di gennaio

Le festività a cavallo tra il 2021 e il 2022 stanno ormai per volgere al termine, ma ciò non significa che sia troppo tardi per recuperare qualche gioco che potrebbe accompagnarvi in questi primi giorni del nuovo anno. Ecco perché il Nintendo eShop ha messo a disposizione dei suoi utenti una valanga di titoli a sconto, che spaziano dalle produzioni Tripla A a quelle indipendenti. Ed è proprio al mercato indie che si rivolge la nostra consueta selezione mensile: la redazione di Everyeye.it ha scelto quattro prodotti da segnalarvi che non dovreste assolutamente perdere, caratterizzati da un eccellente rapporto qualità-prezzo. Come sempre, fateci sapere nello spazio dei commenti quali sono i vostri suggerimenti sulle opere in offerta presenti all'interno dello store di Nintendo.

Giuseppe Arace - INSIDE (4,99 €)

Colori poco saturi pennellano una penombra annebbiata. Un ambiente spento, smorto, che traccia il profilo di una foresta ormai spoglia, dove un bambino si muove disperato, cercando di fuggire. Chissà da chi, chissà da cosa. INSIDE inizia come LIMBO, nell'incertezza più totale, e prosegue allo stesso modo iniettando nel giocatore una fascinosa inconsapevolezza. Senza sapere ciò da cui scappiamo, insieme al piccolo protagonista scopriremo pian piano i tratti di una distopia feroce, dove nulla sarà mai, e per fortuna, del tutto cristallino.



INSIDE è un incubo, e come tale va vissuto: poco più di due ore di gioco tra sequenze platform a scorrimento orizzontale, semplici enigmi da risolvere e ansiogene fughe dai segugi di un regime che ci vuole, ci pretende.

Panorami stilizzati ora naturalistici, ora urbani e asettici fanno da sfondo a un'avventura praticamente perfetta, nei tempi e nella comunicazione, nelle intuizioni ludiche e in quelle narrative. Per 4,99 euro sarebbe un crimine non immergersi in quest'esperienza audiovisiva fuori dal comune, che come poche altre è in grado di destabilizzarti ed entrarti "dentro" (se volete un'analisi più approfondita, lo speciale Inside su Nintendo Switch è a portata di click)

Davide Leoni - Street Fighter 30th Anniversary Collection & Capcom Beat 'Em Up Bundle (da 9.99 euro)

Doppia segnalazione sull'onda della nostalgia. Per il mese di gennaio ho deciso di consigliarvi due raccolte targate Capcom che vi permetteranno di rivivere le emozioni dei gloriosi cabinati arcade della casa di Osaka su Nintendo Switch. Street Fighter 30th Anniversary Collection è in vendita a 14.99 euro e include dodici giochi della serie con supporto per il multiplayer online e materiale dietro le quinte come bozzetti preparatori, artwork e altri contenuti legati allo sviluppo e all'evoluzione della saga di picchiaduro più famosa al mondo. Vi state chiedendo quali siano i giochi inclusi nel pacchetto?

Eccoli: Street Fighter, Street Fighter 2 The World Warrior, Street Fighter 2 Champion Edition, Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting, Super Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter Alpha, Street Fighter Alpha 2, Street Fighter Alpha 3, Street Fighter 3 New Generation, Street Fighter 3 Double Impact e Street Fighter 3 Third Strike.



Impossibile poi non parlare di Capcom senza citare i gloriosi picchiaduro a scorrimento prodotti dall'azienda giapponese a cavallo tra la fine degli anni '80 e la prima metà degli anni '90: una selezione di giochi leggendari riproposti ora nella raccolta Capcom Beat 'Em Up Bundle (9.99 euro) che include Final Fight, Captain Commando, The King of Dragons, Knights of the Round, Warriors of Fate e due titoli mai usciti prima su console: Armored Warriors e Battle Circuit. Davvero niente male! Se da piccoli lasciavate regolarmente tutta la vostra paghetta in sala giochi, questa collection è decisamente consigliata per fare un (gradevole) tuffo nel passato, come sottolineato anche nella recensione di Capcom Beat Em Up Bundle per Nintendo Switch.

Alessandro Bruni - Disco Elysium: The Final Cut (25, 99€)

Emerso dai meandri del panorama indipendente negli ultimi mesi del 2019, Disco Elysium si è subito guadagnato i gradi di "cult istantaneo" con una formula ispirata ai capisaldi del ruolismo digitale (Planescape: Torment in primis), ma ricca di spunti totalmente originali. L'opera prima del collettivo britannico ZA/UM, figlia della visione creativa dello scrittore estone Robert Kurvitz, è un gdr atipico e brillante, caratterizzato da una struttura ludica fortemente basata sul dialogo e sulla progressiva caratterizzazione del protagonista, modellato a partire dalle scelte effettuate nel corso dell'avventura.

Nei panni dell'investigatore Harrier "Harry" Du Bois, reduce da una micidiale combo di intossicazione alcolica e collasso emotivo, ci troveremo quindi ad interagire costantemente sia col mondo esterno sia con le diverse parti della mente del protagonista, decidendo quali pensieri e convinzioni interiorizzare per modellare il nostro alter ego, in accordo con la rotta segnata dalla distribuzione dei punti statistici. Il tutto tra le maglie di un'avventura investigativa ambientata in un mondo distopico sfaccettato e affascinante, intriso di sottotesti sociopolitici che si muovono tra le righe di una sceneggiatura magistrale, che lascia ai giocatori una grande libertà nella definizione del proprio percorso verso i titoli di coda.



Tra personaggi memorabili e sequenze di grande impatto, Disco Elysium si conferma come un titolo immancabile anche su Switch, col contributo di un ottimo lavoro di porting. La Final Cut del gioco, che comprende alcuni contenuti aggiuntivi e un doppiaggio completo, è attualmente in offerta a 25,99 euro sull'eShop di Nintendo: un prezzo più che onesto per un gioco di ruolo che merita assolutamente un posto nella libreria degli appassionati del genere. L'unico motivo per non procedere immediatamente all'acquisto potrebbe essere l'assenza della localizzazione in italiano, che a braccetto con un registro linguistico piuttosto complesso rende la fruizione particolarmente difficile per chi non mastica bene l'inglese.

Marco Mottura - Snake Pass (4,99€)

Snake Pass rientra a pieno diritto fra quei progetti capaci di colpire immediatamente, con la forza delle idee brillanti e il piglio di una messa in scena ricca di carattere - che diventa quasi irresistibile se siete cresciuti negli anni '90 a pane e Banjo-Kazooie.

Parliamo di un gioco che faceva assolutamente scena quando venne pubblicato a marzo 2017, e che ancora oggi è di certo in grado di dire la sua, fosse solo per l'indiscussa originalità di un concept nato grazie a una game jam interna a Sumo Digital (team britannico che tra gli altri ha lavorato a Hood: Outlaws & Legends e Sackboy: a Big Adventure, giusto per citare i più recenti). La trovata alla base di Snake Pass è del resto francamente brillante nel suo essere quasi provocatoria: dar vita a un platform tridimensionale in stile collectathon in cui manca completamente il tasto del salto, con per di più un'ulteriore dose di bizzarria extra assicurata da un sistema di controllo peculiare.



I protagonisti sono infatti un serpente e un colibrì: guiderete direttamente il primo, con comandi assolutamente fuori di testa pensati per simulare il movimento delle spire, e occasionalmente potrete servirvi del secondo per sollevare parti del vostro snodato corpo sfidando la gravità. Come raccontato nella recensione di Snake Pass, il risultato è un'esperienza che strizza l'occhio a un certo tipo di platformer epoca N64, ribaltandone però le meccaniche e reinterpretando il tutto in una chiave unica: a 4,99€ (col 75% di sconto rispetto ai 19,99€ standard) diventa un acquisto grossomodo obbligatorio, fosso solo per dire di aver provato di persona un esperimento così bizzarro e diverso dal solito.