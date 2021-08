Nintendo Switch: i migliori giochi in offerta a meno di 10 euro

Recentemente vi abbiamo segnalato i migliori giochi per Nintendo Switch a meno di 5 euro, adesso abbiamo deciso di aumentare leggermente il budget per gli acquisti e di proporvi i migliori titoli in vendita sull'eShop a meno di dieci euro l'uno. Lo sappiamo cosa state pensando, si tratta di una cifra molto bassa ed è sicuramente vero, ma questo non vuol dire che non si possano acquistare titoli interessanti a questo prezzo, come dimostra la nostra selezione proposta di seguito.

NBA 2K Playgrounds 2 - 7.49 euro

Per quanto non sia un capolavoro assoluto, NBA 2K Playgrounds 2 è un gioco di basket arcade di discreta fattura ispirato a giochi anni '90 come NBA Jam e NBA Hangtime, titoli che hanno scritto la storia degli sportivi "non seriosi" su console e in sala giochi.

Potendo contare sulle licenze ufficiali di tutte le squadre e i giocatori della National Basketball Association, NBA 2K Playgrounds 2 presenta un roster sterminato che include giocatori attuali e leggende di questo sport spettacolo, il tutto unito con modalità in singolo o fino a quattro giocatori, sfide extra come i tiri da tre, campetti del tutto nuovi e ulteriori opzioni di personalizzazione. Imperdibile per chi ama il basket "di strada". A proposito, ecco qui la nostra NBA 2K Playgrounds 2.

Dragon Quest e Dragon Quest 2 - da 4.99 euro

Dragon Quest è una serie nata alla fine degli anni '80 su NES e capace di riscuotere sin da subito enorme successo inizialmente specialmente in Giappone e in seguito anche in Occidente.

In contemporanea con l'arrivo di Dragon Quest XI S Echi di un'Era Perduta Edizione Definitiva, Square Enix ha pubblicato su Switch l'originale Dragon Quest, il sequel Dragon Quest II Luminaries of the Legendary Line e Dragon Quest III The Seeds of Salvation, quest'ultimo però escluso dalla nostra selezione perchè venduto a più di dieci euro. Si tratta, è bene ribadirlo, di giochi 8-bit piuttosto datati nell'aspetto e ancora acerbi per quanto riguarda le meccaniche di gioco, in ogni caso sono dei cult assoluti per i fan della saga, sebbene possano risultare piuttosto ostici per i giocatori meno smaliziati.

BioShock Saga - 7.99 euro l'uno

I tre giochi della raccolta BioShock The Collection sono in vendita anche singolarmente al prezzo di 7.99 euro, per questo prezzo potete portarvi a casa un gioco a scelta tra BioShock, BioShock 2 (solo single player, niente contenuti multiplayer) e BioShock Infinite con il DLC Burial at Sea (diviso in due parti).

Non solo: oltre al pacchetto Il Meglio di Columbia con alcuni contenuti bonus per iniziare l'avventura nel migliore dei modi. Tre giochi imperdibili, venduti ad un prezzo che non potrete sicuramente farvi scappare (avete letto la nostra recensione di BioShock The Collection?).



Toki - 99 centesimi

C'era una volta Toki, e più precisamente alla fine degli anni '80 quando la giapponese TAD Corporation lancia in sala giochi questo action platform a scorrimento con protagonista un giovane uomo trasformato in un primate. Toki diventa così anche nel nostro paese "il gioco dello scimmione", appellativo spesso utilizzata dai ragazzi dell'epoca all'avvistamento del cabinato al bar.

Toki viene convertito su numerose piattaforme e riscuote un grande successo, questo remake targato Microids si contraddistingue per una grafica con fondali disegnati a mano, uno stile cartoon coloratissimo e un gameplay semplice basato solamente sull'utilizzo di due pulsanti (salto e sparo). Un lungo viaggio tra la giungla, il fondo del mare, le montagne innevate e l'inferno per salvare la principessa rapita da uno sciamano... niente di incredibile al giorno d'oggi ma per 99 centesimi ne vale assolutamente la pena.



Little Nightmares Special Edition - 6.99 euro

Prezzo interessante anche per il primo Little Nightmares, proposto in versione Special Edition con il gioco originale (completo) e l'espansione I Segreti di Le Fauci, arco narrativo diviso in tre DLC.

Aiuta Six a fuggire da Le Fauci in questo action platform dalle tinte horror ambientato in una nave abitata da anime corrotte alla famelica ricerca di un pasto... carne fresca da divorare. Una produzione interessante che ha riscosso un buon successo dando vita ad un sequel (Little Nigthmares 2), una IP che merita certamente di essere provata, per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Little Nightmares per Nintendo Switch.