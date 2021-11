Nintendo Switch: i migliori giochi a meno di 5 euro, c'è anche Bastion

Nemmeno Nintendo si è rivelata immune alla febbre del Black Friday, e in occasione del periodo di sconti più pazzo dell'anno ha lanciato le Cyber Offerte sul suo eShop. La selezione dei giochi a prezzo ridotto è immensa e include titoli di qualsiasi tipologia, dalle grandi esclusive della casa ai blockbuster delle terze parti, passando per le produzioni indipendenti. Scegliere cosa comprare è un'impresa ardua, così come salvaguardare il portafogli in vista delle festività natalizie. Per questo motivo, abbiamo ben pensato di venire in vostro soccorso consigliandovi cinque ottimi giochi che possono essere acquistati a meno di cinque euro: un piacere per la mente, per i pollici e per le tasche.

Bastion (2,49 euro)

Molto tempo prima di quel capolavoro che risponde al nome di Hades, Supergiant Games ha esordito nel mondo nei videogiochi dando alle stampe Bastion, un RPG d'azione che ha rinnovato il concetto di trama nei giochi grazie a un narratore reattivo che valuta ogni mossa del giocatore.

Il mondo di Bastion è stato frantumato in mille pezzi da una catastrofe surreale nota come la "Calamità". Nei panni del protagonista, dovete esplorare decine e decine di livelli dipinti a mano, brandire un vasto arsenale di armi potenziabili e combattere una moltitudine di bestie selvagge per scoprire la causa scatenante dell'apocalisse.



Bastion si distingue non solo per la sgargiante grafica in stile acquerellato, la cui cifra stilistica è stata riproposta anche nelle successive produzioni di Supergiant Games, ma anche per una colonna sonora acclamata della critica e l'eccezionale voce del narratore (solo in inglese). La modalità Nuova Partita+ invoglia inoltre a rimanere attaccati al pad e allo schermo ben oltre la decina di ore richieste per completare la campagna principale. Leggete la nostra recensione di Bastion.

Batman The Telltale Series e/o Batman The Enemy Within (3,74 euro l'uno)

Entrambe le stagioni di Telltale incentrate sul Cavaliere Oscuro possono essere acquistate al prezzo di 3,74 euro sul Nintendo eShop. Come tutte le avventure curate dallo studio statunitense, anche queste offrono una componente narrativa preponderante che si adatta alle scelte compiute dai giocatori, arricchita inoltre da sessioni investigative e da scene d'azione in quick-time event.

La prima delle due, Batman: The Telltale Series, vede come protagonista un giovane Bruce Wayne impegnato a combattere su due fronti: da un lato deve difendere la moralità della sua famiglia messa in discussione, dall'altro deve proteggere una Gotham messa in ginocchio dai Children of Arkham, una nuova organizzazione terroristica che, con la collaborazione del criminale noto come Pinguino, intende innescare una rivoluzione con l'ausilio di un farmaco psicotropo.



In Batman The Enemy Within, invece, il pipistrello deve vedersela con l'Enigmista, che sta seminando il terrore a Gotham con i suoi macabri enigmi. Il tutto mentre il misterioso John Doe conosciuto durante la prima stagione comincia a trasformarsi nella sua nemesi più acerrima di sempre... Ad influenzare questo processo sarete proprio voi, mediante le vostre scelte.

Broforce (3,74 euro)

Se non riuscite a resistere al fascino testosteronico dei film d'azione anni '80, allora Broforce fa esattamente al caso vostro. Nel trambusto di pixel dell'opera 2D di Free Lives riconoscerete tutte le icone della cinematografia votata alla tamaraggine più pura, che ha visto Stallone, Schwarzenegger e soci divenire simboli del superomismo americano.

Broforce, oltre che un sentito e riuscito omaggio all'action più puro, è prima di tutto un grande gioco - immediato, assuefacente e divertente. Senza grandi preamboli vi scaraventa nel vivo dell'azione, in mezzo ad esplosioni, bandiere americane e carne da macello, mettendovi nei panni di uno dei tanti eroi della "Broforce", un'organizzazione paramilitare potentissima che annienta con violenza inaudita tutti i mali che minacciano il mondo.



Ognuno dei membri giocabili è dotato di armi ed abilità distintive, una caratteristica che, assieme all'ambiente totalmente distruttibile, dona alla produzione anche una spiccata venatura strategica. Il divertimento prosegue anche in multiplayer, dato che Broforce è dotato di modalità sia cooperative sia competitive. Leggete la nostra recensione di Broforce per altre informazioni.

Horizon Chase Turbo (4,99 euro)

Horizon Chase Turbo è una dichiarazione d'amore nei confronti degli iconici giochi di corse che dominavano le sale giochi degli anni '80 e '90, titoli immortali come Out Run, Top Gear e Rush. La grafica, pur essendo 3D, ricalca lo stile colorato e vibrante dell'era 16-bit, ed è impreziosita da una colonna sonora chiptune composta da Barry Leitch, storico sound designer di titoli arcade come Lotus Turbo Challenge e dei già citati Top Gear e Rush.

In Horizon Chase Turbo c'è un'unica visuale alle spalle della vettura e, come da tradizione, si parte sempre dall'ultima posizione con l'obiettivo di arrivare primi effettuando sorpassi al limite evitando automobili, cartelli stradali, rocce, cactus e altri ostacoli. Il modello di guida, com'è lecito attendersi, è puramente arcade, semplice ed immediato da padroneggiare.



L'offerta contenutistica di Horizon Chase Turbo vanta centinaia di piste disseminate in cinquanta città, con decine di coppe da affrontare e auto da sbloccare. Oltre all'immancabile multigiocatore in locale a schermo condiviso per quattro partecipanti, presenta anche una componente online competitiva con ghost e classifiche online mediante le quali confrontare i propri tempi con quelli dell'intera comunità.

Inside (1,99 euro)

Inside è, senza troppi giri di parole, un capolavoro. Tecnicamente, è un gioco di piattaforme a scorrimento orizzontale basato su enigmi di tipo ambientale, ma una descrizione del genere è troppo riduttiva. L'opera di Playdead è soprattutto un'esperienza oscura e agghiacciante in grado di penetrare e turbare l'animo umano, fondendo in maniera coerente narrazione, gameplay e direzione artistica.

Inside vi mette nei panni di un ragazzo che si trova suo malgrado al centro di un progetto oscuro. Il concetto classico di trama, in ogni caso, non può essere applicato, dal momento che il titolo di Playded non narra una storia, bensì dipinge un mondo ed evoca un contesto narrativo senza proferire neppure una parola. Il gameplay di Inside è incredibilmente equilibrato, con enigmi sempre stimolanti e ben calati all'interno del percorso di scoperta di protagonista. Non è da meno la direzione artistica, che dipinge l'universo malsano e asettico di inside con una palette di colori ridotta all'osso e un uso sapiente dell'illuminazione. Leggete la nostra recensione di Inside.