Nintendo Switch: i migliori giochi in sconto a 9.99 euro

Avete appena ricevuto in regalo una gift card Nintendo e non sapete come spenderla, o magari avete del credito residuo nel portafoglio dell'eShop e siete indeciso su cosa comprare? Tranquilli, ci pensiamo noi, proponendovi una selezione di giochi per Switch a 9.99 euro, prezzo contenuto che vi permetterà di acquistare titoli di discreto spessore per ore e ore di puro divertimento.

DOOM

Certamente non dobbiamo spiegarvi cosa sia DOOM e quale sia stata la sua importanza per la storia e il mercato dei videogiochi. Il reboot del 2016 è ora disponibile a prezzo scontato e nonostante Switch non sia la miglior piattaforma per goderselo al meglio, la sola idea di uccidere demoni in modalità portatile è assolutamente intrigante.

Un gioco cattivo e brutale, uno sparatutto vecchio stile difficile e senza pietà, condito da armi potentissime, enormi mostri e livelli pieni di segreti. Questa versione inoltre include tutti i DLC, le modalità aggiuntive e gli aggiornamenti pubblicati su PC e console Xbox e PlayStation, un pacchetto completo da non sottovalutare. A proposito, ecco la nostra recensione di DOOM.

Alex Kidd in Miracle World DX

Con Alex Kidd facciamo un tuffo a metà degli anni '80, il Master System è stato da poco lanciato in Nord America dopo aver riscosso un tiepido successo in Giappone, SEGA si rende conto di aver bisogno di una mascotte per contrastare il dominio di Super Mario di Nintendo... ed ecco prontamente arrivare Alex Kidd, personaggio che per qualche anno ha effettivamente ricoperto il ruolo di icona di SEGA, prima del debutto di Sonic nel 1991.

Alex Kidd in Miracle World esce nel 1986 e riscuote un buon successo, questa riedizione (denominata DX) presenta un comparto tecnico aggiornato con grafica Full HD e la possibilità di passare in qualsiasi momento alla grafica 8-bit, musiche rimasterizzate, livelli originali, stage classici rivisitati e una serie di ambientazioni del tutto nuove. Tutto questo senza dimenticare migliorie e modifiche al gameplay per rendere il gioco più fluido e divertente.

The Sinking City

Un gioco di avventura e con fasi action, esplorative e investigative, con una ambientazione e una trama ispirata ai racconti del maestro dell'horror, H.P. Lovecraft. Siamo a Oakmont, città sommersa distrutta dalle forze sovrannaturali che hanno fatto scappare gli abitanti e messo in ginocchio le attività della cittadina. Che cosa sta succedendo, chi ha preso il controllo della città?

Toccherà proprio a noi scoprirlo, nei panni di un abile investigatore privato alle prese con misteri occulti, poteri sovrannaturali e segreti da scoprire. The Sinking City non è un gioco perfetto ma non faticherà a conquistare gli amanti del genere grazie ad una atmosfera oscura e creature mostruose dall'anima malvagia. A questo prezzo, merita una possibilità. Per altre informazioni, vi consigliamo di consultare la nostra recensione di The Sinking City.

Bonus: No More Heroes + No More Heroes 2 Desperate Struggle

Travis Strikes Again No More Heroes e No More Heroes 3 non hanno purtroppo convinto pubblico e critica, la stella di Travis Touchdown sembra essersi appannata in questi anni ma fortunatamente i possessori di Nintendo Switch possono recuperare l'originale No More Heroes ed il sequel No More Heroes 2 Desperate Struggle al prezzo di 9,99 euro l'uno.

Non si tratta, lo diciamo subito, di giochi per tutti, le due opere di Suda51 sono indubbiamente figlie dei loro tempi, un'epoca e un modo di fare i videogiochi che ormai non esistono più. Graficamente datati (per quanto esteticamente ancora molto ispirati) e con un gameplay non sempre a fuoco, i due No More Heroes sono titoli intrisi di riferimenti alla cultura pop americana e giapponese, due giochi "stilosi" e adrenalinici capace di regalare ore di puro divertimenti a chiunque sappia coglierne l'essenza. A proposito, ecco qui la nostra recensione di No More Heroes 3.