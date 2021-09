Nintendo Switch: sconti blockbuster, le offerte da prendere al volo

Nintendo lancia i Saldi Blockbuster sull'eShop, dal 23 settembre al 3 ottobre centinaia di giochi per Switch sono in vendita a prezzi scontati fino al 75%, davvero una bella occasione di risparmio nel caso vogliate arricchire la vostra ludoteca per divertirvi con nuovi giochi in queste fresche serate di inizio autunno. Come si intuisce dal nome, i Saldi Blockbuster coinvolgono quei giochi che hanno ottenuto un notevole successo di pubblico e critica, dei veri e propri masterpiece assoluti che non potete perdervi, sopratutto in sconto.

The Legend of Zelda Link's Awakening

Non si tratta di Breath of the Wild ma della riedizione del Link's Awakening uscito nei primi anni '90 su Game Boy e riproposto su Switch con uno stile grafico "pacioccoso" e l'aggiunta di nuovi dungeon esplorabili, oltre al supporto per gli Amiibo che possono essere utilizzati per sbloccare una serie di contenuti in-game (non legati però alla trama o alla progressione dell'avventura).

Sebbene non abbia goduto del successo di altre riedizioni (come New Super Mario Bros U Deluxe o Super Mario 3D World + Bowser's Fury), The Legend of Zelda Link's Awakening è un titolo che non sfigura assolutamente nella libreria di Switch e che ogni amante della serie dovrebbe possedere. Per altri dettagli, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di The Legend of Zelda Link's Awakening.

Super Mario Odyssey

Per descrivere Super Mario Odyssey possiamo usare una sola frase: ci troviamo al cospetto di un videogioco imperdibile, un capolavoro assoluto che merita di essere giocato da tutti gli appassionati di platform 3D e non solo.

Considerato il sequel spirituale di Nintendo 64 (dal quale riprende alcune idee e meccaniche di gioco) Super Mario Odyssey vi porterà a visitare numerosi mondi (dalla selva oscura all'oceano, passando, passando per la frenetica New Donk City) fino ad arrivare sulla Luna, con un solo obiettivo: impedire il matrimonio tra la principessa Peach e il perfido Bowser! Nella nostra recensione di Super Mario Odyssey troverete tutte le informazioni che state cercando.

Sonic Mania

Sviluppato con la collaborazione di Christian Whitehead (programmatore, grafico e designer specializzato in Pixel Art), Sonic Mania è un vero e proprio tributo ai giochi di Sonic dell'era 16-bit, non a caso lo stile estetico ed il gameplay ricordano molto da vicino quanto visto in produzioni come Sonic 2 e Sonic CD.

Sonic Mania non fa dell'innovazione il suo punto di forza e non lo nasconde, presentandosi come un gioco piuttosto tradizionale sotto molti punti di vista, con uno stile grafico rètro che farà scendere una lacrimuccia a chi è cresciuto con il Mega Drive (a proposito, ecco la recensione di Sonic Mania). Non mancano livelli del tutto nuovi alternati a vecchi stage in versione remixata, se amate il porcospino blu non resterete delusi, solo non aspettativi grandi rivoluzioni perchè qui certamente non ne troverete.

The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition

Saber Interactive ha compiuto un vero e proprio miracolo con The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition, riuscendo a comprimere in una cartuccia non solo il gigantesco The Witcher 3 ma anche le due espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine. Un gioco di ruolo action semplicemente immenso, ricchissimo di contenuti e con una trama che vi terrà incollati allo schermo per centinaia di ore.

The Witcher 3 è, senza mezzi termini, un gioco mastodontico, uno dei titoli più iconici della scorsa generazione, disponibile anche su Switch per un divertimento in formato tascabile. Qui troverete la nostra recensione di The Witcher 3.

Mario + Rabbids Kingdom Battle

Lo sappiamo, Kingdom Battle lo conoscete bene, quello che ancora oggi è il videogioco di terze parti più venduto per Switch ha riscosso un notevole successo anche nel nostro paese e non poteva essere altrimenti, del resto l'idea e il cuore del gioco nascono interamente in Italia, negli studi di Ubisoft Milano.

Mario + Rabbids Kingdom Battle è in offerta a poco meno di 15 euro e questa è sicuramente una grande occasione per recuperare il gioco anche in vista dell'uscita del sequel Mario + Rabbids Sparks of Hope in arrivo nel 2022. Non perdetevi la nostra recensione di Mario + Rabbids Kingdom Battle.