Nintendo Switch: tre giochi da non perdere in sconto a meno di 20 euro

Il mese di febbraio porta in dote anche una nuova ondata di sconti su Nintendo eShop, con una selezione di titoli per Nintendo Switch in vendita a prezzi ridotti solamente per un periodo di tempo limitato. Una buona occasione per arricchire la propria libreria software e risparmiare, noi per l'occasione siamo andati in cerca dei migliori giochi per Nintendo Switch a meno di 20 euro... ecco cosa abbiamo trovato!

Unpacking - 15.99 euro

Ci siamo passati tutti ed è uno dei momenti più traumatici della vita... parliamo naturalmente del trasloco: impacchettare scatoloni, mettere la propria vita in un contenitore e riaprire tutto in una nuova dimora, pronti per nuove avventure.

Una esperienza che Unpacking prova a simulare trasformando il trasloco in una "esperienza zen" senza frenesia, in questo caso proponendo un concept di gioco rilassato, senza game over, senza punteggi e senza possibilità di errori. Unpacking potrebbe stupirvi e noi vi consigliamo di recuperarlo, non ve ne pentirete, e vi consigliamo anche di leggere la recensione di Unpacking per capire meglio cosa aspettarvi da questo gioiellino.

Hades - 16.24 euro

Parlare di Hades senza risultare ripetitivi non è semplice, sul gioco di Supergiant sono stati spesi fiumi di inchiostro virtuale per lodare quello che è a tutti gli effetti riconosciuto come uno dei giochi più importanti degli ultimi anni, vincitore di numerosi premi come Game of the Year.

La versione per Nintendo Switch non include contenuti extra di alcun tipo ma ha certamente il vantaggio di poter essere giocata in mobilità, cosa non da poco per un titolo di questo calibro, che si adatta alla natura ibrida della console della casa di Kyoto. Per saperne di più, la recensione di Hades è a portata di clic.

Ghosts n Goblins Resurrection - 19.79 euro

La serie Ghosts n Goblins di Capcom ha riscosso un notevole successo negli anni '80 in sala giochi e su console casalinghe grazie all'ottima accoglienza riservata all'originale Ghosts n Goblins, al sequel Ghouls 'n Ghosts ed a Super Ghouls 'n Ghosts, uno dei giochi SNES di maggior successo di sempre.

Dopo questa trilogia la saga fatica a mantenere il passo e per un nuovo capitolo bisognerà aspettare il 2006, anno di lancio di Ultimate Ghosts n Goblins per PSP, in seguito solo giochi mobile e camei per il cavaliere Arthur... almeno fino al 2021, anno di lancio di Ghosts n Goblins Resurrection, un gioco a metà tra reboot e remake.



Ci troviamo esattamente di fronte a quello che sembra: un action platform a scorrimento che prende ispirazione dal passato, aggiornando il comparto tecnico e ottimizzando il gameplay, senza tradire lo spirito della saga. Non è un gioco perfetto, non è un gioco accessibile a tutti ed esteticamente forse si poteva fare di più, nonostante questo Ghosts n Goblins Resurrection è un titolo che vi consigliamo di recuperare, a patto ovviamente di amare il genere. Volete saperne di più? Come di consueto, ecco la recensione di Ghosts n Goblins Resurrection.