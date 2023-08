Offerte PlayStation Store: 4 giochi imperdibili a meno di 15 euro

Archiviati i saldi estivi, Sony ha subito rilanciato con le Offerte di Agosto del PlayStation Store, che offre un'ultima occasione per recuperare dei grandi videogiochi a prezzo scontato prima dell'arrivo delle grandi novità autunnali che cominceranno ad affollare gli scaffali fisici e digitali a partire dal settembre. Prima che la vostra attenzione venga rapita da titoli come Baldur's Gate 3, Lies of P, Mortal Kombat 1, Cyberpunk Phantom Liberty ed EA Sports FC 24 (giusto per citarne qualcuno), vi consigliamo di dare uno sguardo a questri quattro videogiochi per PS4 e PS5 in offerta a meno di 15 euro che reclamano un posto nella vostra libreria.

Scarlet Nexus Deluxe Edition per PS4 e PS5 a 14,79 euro

Le Offerte di Agosto rappresentano innanzitutto un'ottima occasione per recuperare Scarlet Nexus, la cui Deluxe Edition ha appena toccato il minimo storico su PlayStation Store.

L'action RPG prodotto da Keita Iizuka e diretto da Kenji Anabuki (le menti dietro alla serie di Tales of), racconta di un futuro molto lontano, nel quale il mondo è stato stravolto dalla scoperta di un ormone capace di donare alle persone poteri extra-sensoriali. Purtroppo, all'alba di questa nuova era per l'umanità, dal cielo è anche piovuta la minaccia degli Estranei, folli mutanti affamati di cervelli umani. L'unica speranza per impedire lo sterminio della popolazione è rappresentata dagli psionici, persone dotate di abilità straordinarie selezionate e reclutate dalle Forze di Soppressione Estranei (FSE), l'ultimo baluardo dell'umanità.



La storia può essere vissuta dal punto di vista di due personaggi giocabili: da un lato c'è Yuito Sumeragi, vivace recluta proveniente da una prestigiosa famiglia del mondo politico, dall'altro Kasane Randall, giovane promessa i cui incredibili poteri le hanno procurato grande notorietà tra le FSE. Il sistema di combattimento in terza persona si fonda sull'utilizzo di abilità psicocinetiche in grado di trasformare il mondo circostante e spezzare, sollevare e lanciare oggetti. Graficamente parlando, Scarlet Nexus si rivela invece un vero e proprio gioiellino agli occhi di tutti gli amanti degli anime.



Prima di lasciarvi alla lettura della nostra recensione di Scarlet Nexus, segnaliamo che la Deluxe Edition proposta in offerta include, oltre al gioco completo nelle versioni per PS4 e PS5, anche il Pacchetto Brain Punk, la colonna sonora digitale, l'artbook digitale, un set di tenute da battaglia speciale (Rossa), l'accessorio aggiuntivo "L'Estraneo" e le varianti Plug-in SAS.

Diablo II Resurrected per PS4 e PS5 a 13,19 euro

Sei i 79,99 euro richiesti da Diablo 4 vi sembrano ancora troppi ma non riuscite a resistere alla tentazione di maciullare demoni, allora potete virare su Diablo II Resurrected, riscoprendo al contempo anche uno dei più grandi capolavori del passato in una versione aggiornata e al passo dei tempi.

Pur rimanendo fedelissimo al classico del 2000, che tra l'altro gira in background pronto ad essere richiamato in ogni istante con il semplice tocco di un pulsante, Diablo II Resurrected offre una grafica restaurata con mostri, eroi, oggetti, incantesimi e ambientazioni aggiornati agli standard moderni. Essendo presente anche l'altrettanto iconica espansione Lords of Destruction, la schermata dei falò risulta essere affollata da ben 7 eroi giocabili, ossia Amazzone, Assassina, Barbaro, Druido, Negromante, Paladino e Incantatrice.



Ad impreziosire le due già bastevoli avventure, ci pensano un rinnovato sistema delle Stagioni e una modalità multigiocatore online per 8 giocatori, che moltiplica il divertimento e il caso a schermo. Leggete la recensione di Diablo 2 Resurrected per saperne di più.

Borderlands 3 Next Level Edition per PS4 e PS5 a 11,24 euro

Se avete voglia di seminare caos e pallottole in compagnia dei vostri migliori amici, allora ci sono pochi giochi indicati come Borderlands 3, il più recente capitolo della saga looter shooter per eccellenza.

Ambientata dopo i fatti narrati in Borderlands 2, la storia comincia su Pandora ma ben presto getta lo sguardo oltre l'orizzonte del folle e polveroso pianeta, atterrando su tre nuovi mondi anch'essi popolati da migliaia di scagnozzi e bestie feroci che aspettano di farsi maciullare in cambio di fantastilioni di strambissime armi.



Dopo la dipartita di Jack il Bello, rispedito al creatore da Axton, Maya, Salvador e Zero, è nata una nuova setta nota come "Figli della Cripta". Guidata dai folli gemelli Calypso, mira ad impossessarsi della mappa delle Cripte di tutta la galassia per impossessarsi di ciò che si cela al loro interno. Spetterà a voi liberare l'universo dal loro fanatismo impersonando uno dei quattro nuovi Cacciatori - Amara (Sirena), Moze (l'Artigliera), Zane (l'Agente) e Fl4k (il Domatore) - ognuno dotato di abilità uniche in grado di influenzare pesantemente lo stile di gioco. Borderlands 3 non rivoluziona la serie, ma ne raccoglie con efficacia l'eredità espandendo e affinando un gameplay come sempre esaltante e assuefacente, specialmente se affrontato in compagnia di altri tre amici.



Borderlands 3 è figlio della passata generazione di console, ma si è aggiornato su PlayStation 5 per spingersi fino alla risoluzione 4K a 60fps, supportando inoltre anche il Variable Refresh Rate e i 120fps su schermi compatibili. La Next Level Edition include anche i pacchetti cosmetici Forma definitiva multiverso, che contengono nuovi modelli e teste per tutti e quattro i Cacciatori della Cripta. Leggete la nostra recensione di Borderlands 3.

Sid Meier's Civilization VI Platinum Edition per PS4 a 14,99 euro

La Platinum Edition di uno dei migliori videogiochi strategici sulla piazza è scontata del 70% e non potete assolutamente lasciarla sullo scaffale. A patto che abbiate voglia di immergervi in un'esperienza tutto fuorché immediata, seppur appagante e totalizzante come poche altre, sia chiaro.

L'obiettivo, in Civilization VI, è molto semplice: creare un impero in grado di resistere alla prova del tempo. Riuscirci, in ogni caso, è tutt'altro che semplice, dovendo gestire e tenere sott'occhio molteplici aspetti: costruire città, sovrintendere la politica, amministrare l'economia, guidare la ricerca scientifica e molti altri. Per fortuna, Civilization 6 offre tutti gli strumenti per farlo, peraltro riadattati perfettamente a misura di Dualshock e Dualsense i modo da non far sfigurare affatto l'edizione console al cospetto dell'originale edizione PC - come abbiamo ampiamente visto nella nostra recensione di Civilization 6 per PS4.



Ad allungare un'esperienza già potenzialmente in grado di tenere incollati allo schermo per centinaia di ore ci pensano i contenuti aggiuntivi della Premium Edition, tra i quali spiccano le due grandi espansioni Rise and Fall, che aggiunge 8 civiltà, espande il sistema diplomatico e introduce nuove dinamiche come le Grandi Età e i Governatori, e Gathering Storm, che invece sposta l'esperienza su un pianeta in subbuglio introducendo per la prima volta nella serie cambiamenti climatici e disastri naturali.