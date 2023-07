Offerte PlayStation Store: i migliori giochi a meno di 10 euro per l'estate

Ma quale mare, combattete il caldo approfittando dei saldi estivi del PlayStation Store, che permettono di staccare un biglietto verso mondi meravigliosi ed esperienze uniche ad un prezzo stracciato. Ci sono centinaia e centinaia di videogiochi in sconto che aspettano solamente di essere acquistati, non dovete far altro che scegliere quelli più congeniali a voi. Con l'obiettivo di facilitarvi l'opera di selezione, abbiamo ben pensato di pescare cinque titoli a meno di dieci euro che a nostro parere meritano di far parte della collezione di qualsiasi videogiocatore degno di tale appellativo. Ecco a voi la nostra selezione essenziale.

A Way Out a 5,99 euro

Se vi è piaciuto It Takes Two o molto semplicemente avete voglia di vivere un'esperienza altamente cinematografica in compagnia di un vostro amico o parente, vi consigliamo il precedente gioco di Josef Fares ed Hazelight Studios, A Way Out.

I protagonisti dell'avventura sono Leo Caruso e Vincent Moretti, due uomini molto differenti tra loro che si trovano costretti a condividere il cortile assolato di un penitenziario. Quella che inizia come un'evasione si trasforma rapidamente in una frenetica avventura, ricca di sparatorie, inseguimenti e situazioni originali.



Dopo lo spettacolare piano sequenza introduttivo, la visuale si divide in due e la natura di A Way Out si palesa chiaramente: lungo tutta la campagna siete chiamati a collaborare con un altro giocatore per superare gli ostacoli, affrontare sezioni stealth e uscire indenni da furiose scazzottate. Come il già citato It Takes Two, anche A Way Out può essere affrontato solo ed esclusivamente in cooperativa, sia in locale che online. Non preoccupatevi, non dovrete costringere nessuno ad acquistarlo, dal momento che è incluso il Buddy Pass, che vi consente invitare un amico alla partita in maniera completamente gratuita.

Metro Saga Bundle a 8,99 euro

Three is megl che uan... lo slogan di quella famosa pubblicità estiva con Stefano Accorsi era in realtà un po' diverso, ma concedeteci questa licenza per Metro Saga Bundle, che a soli 8,99 euro offre tutti e tre i capitoli della serie di 4A Games nella loro versione più completa in assoluto.

Nel pacchetto sono inclusi Metro 2033 e Metro Last Light nella loro versione Redux per PS4 e Metro Exodus Gold Edition, un'edizione comprendente entrambe le espansioni narrative (oltre al supporto a PlayStation 5 con 4K, 60fps, ray tracing e caricamenti fulminei). La serie narra di Artyom e del suo viaggio verso la superficie in una Russia devastata da un conflitto atomico. In Metro 2033 e Last Light il protagonista si aggira prevalentemente nell'oscura, umida e infestata metropolitana di Mosca, dove l'umanità si è riorganizzata in fazioni e città-stato spesso in conflitto tra loro, mentre in Metro Exodus il respiro si fa più ampio grazie all'esteso open world della superficie.



I tre giochi si configurano come degli sparatutto in prima persona fortemente incentrati sulla narrativa e l'atmosfera, opportunamente condite da elementi di sopravvivenza e stealth. A questo prezzo è un vero e proprio affare.

EA Sports UFC 4 a 6,99 euro

Forte della licenza ufficiale dell'Ultimate Fighting Championship, EA Sports UFC 4 è un picchiaduro basato sulle arti marziali miste tecnico e difficile di padroneggiare, anche se rispetto ai suoi diretti predecessori risulta essere più accomodante per i novizi.

Il cuore pulsante dell'intera esperienza è rappresentato da un approfondito editor del personaggio, che consente di creare, personalizzare e sviluppare un lottatore mediante un sistema di progressione unificato che abbraccia tutte le modalità. Oltre all'immancabile Carriera, sono presenti anche le Blitz Battle (incontri molto brevi caratterizzati da regole in continuo mutamento) e i Campionati Mondiali Online (strutturati a stagioni).



Controller alla mano, EA Sports UFC risulta essere molto gratificante per tutti coloro che hanno la pazienza di adeguarsi al suo ritmo di gioco compassato per assimilare un combat system basato sull'utilizzo di bumper e trigger in abbinamento ai tasti frontali. Gli scontri a terra richiedono il costante impiego degli analogici, mentre la possibilità di muovere la testa per sfuggire ai colpi rende tutto ancor più esaltante. Fateci un pensierino, anche perché EA Sports UFC 5 non è ancora apparso all'orizzonte...

Persona 3 Dancing in Moonlinght a 8,99 euro

Ai fan più affezionati della serie Persona segnaliamo che tra i giochi in sconto c'è anche Persona 3: Dancing in Moonlinght, uno spin-off musicale che permette di divertirsi e mettere alla prova le proprie capacità ritmiche sulle note della colonna sonora di Persona 3, opportunamente remixate laddove necessario

Persona 3: Dancing in Moonlinght (esattamente come l'altra faccia della medaglia, Persona 5: Dancing in Starlight, che al momento non è in promozione), non espande la mitologia della serie, preferendo accogliervi nella Velvet Room per proporvi delle sfide musicali che richiedono la pressione dei tasti con il giusto tempismo. Le meccaniche imbastite dagli sviluppatori, ben descritte nella nostra recensione di Persona 3: Dancing in Moonlight, rendono il tutto molto elettrizzante, in special modo per tutti coloro che hanno amato le musiche composte dal maestro Shoji Meguro



Precisiamo che Persona 3: Dancing in Moonlight e Persona 5: Dancing in Starlight sono pressoché identici sotto il profilo prettamente ludico, dal momento che vantano le stesse meccaniche e di diverso hanno solo i protagonisti e le canzoni. A nostro modo di vedere, Moonlinght rappresenta un buon antipasto in vista di Persona 3 Reload, atteso per il 17 novembre 2023.