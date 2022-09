Offerte PlayStation Store: tre giochi PS4 e PS5 in sconto a 3.99 euro

Sappiamo che state cercando di risparmiare qualche soldo in vista della scorpacciata di fine anno, ma alle promozioni del PlayStation Store è difficile resistere. Se proprio non volete spendere troppo, allora vi consigliamo di dare un'occhiata a questi tre giochi per PS4: hanno tutti diversi annetti sulle spalle, ma sono perfettamente in grado di divertire gli amanti dei rispettivi generi d'appartenenza e, soprattutto, costano appena 3,99 euro l'uno. Come dire di no? Ecco a voi i nostri immancabili consigli per gli acquisti del fine settimana!

Payday 2 CrimeWave Edition

Payday 3 non si farà vedere prima del 2023, per fortuna potete ingannare l'attesa giocando a Payday 2: Crimewave Edition, ancor meglio se in compagnia dei vostri amici fidati. Se state cercando un nuovo passatempo a basso costo, allora dovete assolutamente prendere in considerazione questo sparatutto cooperativo per quattro giocatori in cui bisogna collaborare per rapinare banche e accumulare il maggior quantitativo di malloppo possibile.

Payday 2 affonda le sue radici nella generazione PS3, ma la Crimewave Edition per PlayStation 4 può vantare un nuovo motore grafico e un grande quantitativo di contenuti originariamente distribuiti a pagamento sotto forma di DLC, che contribuiscono a rendere l'esperienza ancor più varia e longeva.



Le rapine di Payday 2 sono frenetiche, imprevedibili e ricche di sorprese, capaci come sono di tenere con il fiato sospeso per tutta la loro durata. Il malloppo conquistato può inoltre essere utilizzato per personalizzare il proprio ladro con nuovi set di abilità, armi ed equipaggiamenti, che possono influenzare in maniera considerevole l'approccio alle partite. Altri dettagli potete trovarli nella nostra recensione di Payday 2: Crimewave Edition.

Need for Speed Payback Deluxe Edition

Stufi di aspettare il nuovo Need for Speed, che proprio non vuole saperne di farsi vedere? Allora ingannate l'attesa giocando a Need for Speed Payback, un gioco di corse arcade a mondo aperto dotato di una forte componente narrativa.

Payback non viene certamente ricordato come il miglior capitolo della serie, ma è perfettamente in grado di divertire tutti gli appassionati del genere, specialmente a questo prezzo. La storia si svolge a Fortune Valley, un articolato e vasto open world messo in ginocchio da una corruzione dilagante. Nei panni di Tyler "il Pilota", Mac "lo Showman" e Jess "l'Autista" siete chiamati ad affrontare gare, missioni e sfide per guadagnarvi il rispetto del sottobosco malavitoso e infine sconfiggere la Loggia, una spietata organizzazione che controlla casinò, criminali e agenti di polizia.



Vi basterà un attimo per prendere confidenza con i bolidi di marchi come Ford, Porsche, Dodge, Nissan, Volkswagen e Chevrolet: il sistema di guida è facile da assimilare, dunque nel giro di pochi istanti vi ritroverete a vostro agio a correre a perdifiato e derapare contro ogni legge della fisica per sfuggire alla polizia, costantemente alle vostre calcagna. Sarete ricompensati con denaro (spendibile in nuove automobili), reputazione (indispensabile per ottenere il rispetto della scena criminale) e Speed Cars ("figurine" che migliorano parametri come velocità, efficacia dei freni e intensità della nitro). Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Need For Speed Payback.



La Deluxe Edition include anche il DLC Speedcross Story, il Platinum Car Pack con 5 automobili customizzate in maniera speciale, diversi oggetti cosmetici e dei bonus per reputazione e valuta in-game.

Yoku's Island Express

Quando è approdato sull'isola di Mokumana, il piccolo scarabeo Yoku voleva solo godersi la vita prendendo il sole e consegnando pacchi in un paradiso tropicale. Purtroppo, un'antica divinità è rimasta intrappolata in un sonno irrequieto e il postino in miniatura è stato costretto a rimboccarsi le maniche per aiutare gli abitanti del villaggio.

Sviluppato dagli svedesi di Villa Gorilla, Yoku's Island Express è un platform 2D che cala meccaniche da flipper all'interno di un'impalcatura da metroidvania, creando un mix fuori dagli schemi in cui lo spirito d'osservazione, la prontezza dei riflessi e la curiosità ricoprono un ruolo decisivo nel completamento delle sfide ambientali e degli incarichi assegnati dagli stravaganti abitanti dell'isola.



La fedele palla che Yoku porta con sé, oltre a rappresentare il "motore" dei suoi movimenti, è anche utile per tramortire i nemici e dare il colpo di grazia ai giganteschi boss, mentre la trombetta consente di aspirare lumache esplosive e svegliare gli insetti dormiglioni. L'esperienza è inoltre impreziosita da una presentazione grafica vibrante e fresca, ma di questo ne abbiamo parlato in maniera ancor più approfondita nella nostra, entusiastica recensione di Yoku's Island Express.