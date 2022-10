Offerte del PlayStation Store: tre giochi in sconto a meno di 15 euro

Finita una promozione, se ne fa subito un'altra. Questa settimana Sony ha rinnovato la selezione delle offerte del PlayStation Store aggiungendo al calderone centinaia e centinaia di nuovi giochi a prezzo scontato, senza lesinare sulla qualità. Tra i tanti, abbiamo scelto tre titoli che a nostro parere meritano un posto nella libreria di tutti i possessori di PlayStation 4 e PS5, sia per il prezzo basso al quale sono proposti (meno di quindici euro), sia per le incredibili doti ludiche che li contraddistinguono. Ecco a voi i nostri consigli per gli acquisti del weekend.

Cuphead (13,99 euro)

Basta posare gli occhi sui suoi strambi personaggi anni '30 e i fondali acquerellati per invaghirsi di Cuphead. L'amore vero scoppia però con il pad tra le mani, quando si palesa un gameplay run 'n' gun prodigioso e impegnativo che spinge a provare e riprovare per superare ostacoli all'apparenza insormontabili e boss arcigni.

Non fatevi ingannare dall'animazione tradizionale e dalle musichette jazz, Cuphead possiede un'anima sovversiva con riferimenti espliciti all'alcol, al gioco d'azzardo, al fumo e al diavolo. La storia comincia quando i due protagonisti, i fratelli Cuphead e Mugman, fomentati da un'insperata serie di vittorie al casinò vendono le loro anime al Satanasso: per evitare la dannazione eterna, cominceranno a lavorare per il diavolo riscuotendo le anime dei debitori delle Isole Calamaio.



Cuphead è un inno al gameplay puro e crudo, nonché una fonte di creatività inesauribile. Una volta giunti ai titoli di coda vi verrà immediatamente voglia di acquistare il DLC The Delicious Last Course, eccezionale come il gioco base, e di vedere la stupenda serie animata disponibile su Netflix. Se avete ancora qualche dubbio, leggete la nostra recensione di Cuphead.

Horizon Zero Dawn Complete Edition (9,99 euro)

Siete tentati dall'Ovest Proibito di Horizon Forbidden West, ma per qualche ragione non avete mai fatto la conoscenza di Aloy? Allora vi consigliamo di cominciare con la sua prima avventura, Horizon Zero Dawn: Complete Edition. Sì, lo sappiamo, si trova pure nel catalogo di PlayStation Plus Extra, ma c'è chi non gradisce gli abbonamenti, inoltre l'open world di Guerrilla Games merita ogni singolo euro dei soli dieci richiesti attualmente.

Il mondo di Horizon Zero Dawn è stato conquistato da bestie meccaniche, alcune piccole e pacifiche, altre possenti e brutali. L'umanità, dopo aver rischiato l'estinzione, è invece regredita in primitive società tribali. In un futuro molto diverso da quello che siamo abituati ad immaginare si muove Aloy, una ragazza forte e coraggiosa che dopo essere stata emarginata scopre di avere un profondo legame con il mondo che la circonda. Accompagnandola alla scoperta della sua vera natura e delle cause del cataclisma che ha fatto collassare il genere umano, avrete modo di esplorare un open world mozzafiato e mastodontico, valorizzato da meccaniche action RPG solide e, solamente su PlayStation 5, un framerate ancorato a 60fps.



La Complete Edition include anche la grossa espansione The Frozen Wilds, che porta avanti la storia principale offrendo abilità, armi, macchine e location del tutto nuove. Il pacchetto comprende anche diversi oggetti aggiuntivi, come gli equipaggiamenti Carja e Banuk (due tribù del gioco), l'artbook digitale e un tema esclusivo per PS4.

Little Nightmares 2 (PS4 e PS5) - 11,99 euro

Avete adorato Little Nightmares (uno dei giochi PlayStation Plus gratis di agosto 2022) e vi è venuta voglia di vivere una nuova avventura nel suo angosciante mondo? Allora dovete assolutamente approfittare dello sconto applicato al suo imperdibile seguito, Little Nightmares 2.

Come il suo predecessore, Little Nightmares 2 è un angosciante e tetro puzzle-platform che fa leva sulle paure più recondite dell'infanzia. Il protagonista è Mono, un ragazzino in fuga da un mondo distorto da trasmissioni malvagie. Ad assisterlo c'è Six, la bambina con l'impermeabile giallo del primo capitolo che torna in veste di comprimaria guidata da un'ottima intelligenza artificiale. Durante il loro viaggio, dovranno affrontare nemici da incubo e risolvere puzzle di tipo ambientale che in taluni frangenti risultano essere anche molto impegnativi.



La presenza di un secondo personaggio non deve però trarre in inganno: quella imbastita da Tarsier Studio è un'esperienza tassativamente single-player, narrata ancora un volta in maniera ermetica e mani davvero esplicita, che sconfina volutamente (e con risultati eccellenti) nel territorio degli horror veri e propri. Approfondite la questione leggendo la nostra recensione di Little Nightmares 2.