Offerte PS4 e PS5: quattro giochi da non perdere con gli sconti estivi

Le tanto agognate ferie sono finalmente arrivate, o quantomeno stanno per giungere, quindi adesso avete tutto il diritto di dedicarvi alla vostra passione preferita. Per fortuna il periodo è tra i più propizi in assoluto, dal momento che, in attesa delle grandi uscite autunnali, il PlayStation Store offre l'opportunità di risparmiare sui alcuni dei più grandi giochi degli ultimi anni grazie ai Saldi Estivi. Qualche esempio? Ecco a voi quattro titoli a poco meno di venti euro che meritano un posto nella vostra collezione!

Tales of Arise per PS4 e PS5 a 19,59 euro

Tales of Arise ha avuto il merito di traghettare la longeva saga JRPG di Bandai Namco verso nuove vette, riuscendo ad appagare i fan storici e al tempo stesso attirare a sé schiere di nuovi giocatori.

Sono passati trecento anni da quando gli abitanti dell'avanzatissimo pianeta Rena hanno annientato e ridotto in schiavitù i vicini del pianeti Dahna, tecnologicamente molto più arretrato. Ridotti alla schiavitù e ai lavori forzati, i poveri dahniani si sono ormai abituati ai soprusi e all'oppressione del regime dittatoriale: tutto cambia quando avviene l'incontro tra i due protagonisti, un ragazzo ed una ragazza, nati in mondi differenti ma determinati a cambiare il proprio destino e quello del mondo.



Tales of Arise racconta una storia drammatica, profonda e struggente, riuscendola ad amalgamare con un sistema di combattimento reattivo ed articolato, dotato di un maggior numero di attacchi diretti per garantire maggiore spettacolarità e un feedback migliore. Il vero salto in avanti è stato tuttavia compiuto nell'aspetto grafico, che forte dell'Unreal Engine 4 e dell'Atmospheric Shader restituisce delizioso look un look in cel-shading, moderno eppur fedele agli stilemi della saga. Scoprite cosa ha da dire il nostro Antonello "Kirito" Bello nella recensione di Tales of Arise.

Detroit Become Human Digital Deluxe Edition per PS4 a 19,99 euro

Diretto da David Cage, Detroit Become Human è un racconto interattivo profondamente influenzato dalle azioni e dalle scelte del videogiocatore. Grazie ad un sistema stratificato ed elaborato, la storia può prendere innumerevoli pieghe differenti, prestandosi dunque ad un buon grado di rigiocabilità.

Nel 2036 gli androidi sono entrati a far parte della vita di tutti i giorni. Tutto sembra procedere per il meglio, fino a quando, nella città di Detroit, alcuni di essi cominciano ad agire come se fossero dei veri esseri umani dotati di sentimenti. Questi Devianti, così vengono battezzati, manifestano rabbia, paura e amore. Detroit: Become Human narra la storia di tre differenti androidi: Kara, una Deviante costretta fuggire dopo aver condiviso il sogno di libertà con una bambina; Markus, pronto a guidare una rivoluzione per liberare i suoi simili dalla schiavitù; Connor, un "cacciatore di Devianti", progettato per aiutare gli investigatori umani in casi che coinvolgono i suoi simili.



Appoggiandosi ad una regia dinamica e ad una recitazione digitale allo stato dell'arte, la sceneggiatura fa riflettere su tematiche quali la natura degli esseri umani, il valore del libero arbitrio e la presa di coscienza di creature artificiali - argomenti che oggi, nel 2023, acquisiscono ancor più rilevanza alla luce dell'avanzata delle IA ad apprendimento automatico in rete.



Nella Digital Deluxe Edition in offerta trovano posto anche l'artbook digitale, la colonna sonora digitale, degli avatar, dei temi dinamici e, soprattutto, l'edizione PlayStation 4 di Heavy Rain, il primo dei tre giochi sviluppati da Quantic Dream in esclusiva PlayStation. Avventura interattiva dalle tinte noir, è avvincente tanto quanto Detroit Become Human, condividendo con quest'ultimo l'impostazione cinematografica e l'interattività del racconto. Per qualcuno potrebbe valere il prezzo dell'intero biglietto.

Resident Evil Village per PS4 e PS5 a 19,99 euro

Il setting di Resident Evil Village - un villaggio sperduto nell'Europa dell'Est disteso ai piedi di un castello gotico, sepolto dalla neve e intriso di disperazione - ci ha letteralmente stregati. Un luogo davvero suggestivo popolato da lupi mannari e vampiri, molto diverso da quelli che hanno ospitato i precedenti capitoli della saga e per questo motivo più che meritevole di una visita.

La storia è ambientata alcuni anni dopo gli eventi di Resident Evil 7 e prende piede in maniera alquanto destabilizzante: mentre si cullavano nella ritrovata tranquillità, Ethan Winters e sua moglie Mia vengono investiti da una nuova tragedia, il rapimento della loro figlioletta Rosemary. Il responsabile, nientepopodimeno che Chris Redfield, la conduce chissà dove, spingendo il povero Ethan ad un ricerca disperata. Il resto lo lasciamo scoprire a voi.



Village inquadra il tutto da una visuale in prima persona e mette in scena una vera e propria galleria dell'orrore videoludico, dove trovano risalto un buon sistema di progressione e sviluppo del personaggio, una varietà di situazioni quasi enciclopedica e un cast di villain da antologia, protagonisti di alcune delle boss fight più ispirate dell'intera saga. Il pacchetto include anche l'esperienza multiplayer di Resident Evil Re:Verse e la modalità VR di Resident Evil Village, fruibile su PS5 grazie a PlayStation VR2.

Assassin's Creed Valhalla per PS4 e PS5 a 17,49 euro

In attesa di Assassin's Creed Mirage, in arrivo il prossimo 12 ottobre, potete recuperare l'ultimo capitolo della serie, il gargantuesco Assassin's Creed Valhalla. Non riusciamo ad immaginare un periodo migliore delle vacanze estive per giocarlo, dal momento che l'esperienza vichinga è talmente vasta da richiedere un bel po' di tempo libero per essere affrontata.

Dopo le vicende nel presente di Assassin's Creed Odyssey, Layla Hassan ritrova nel New England (negli USA) il corpo di un guerriero vichingo del IX secolo, Eivor. I resti non dovrebbero trovarsi lì, dato che i libri di storia insegnano che i Norreni sono arrivati da quelle parti solo due secoli dopo. Nel tentativo di risolvere il mistero, Layla entra nell'Animus e rivive le memorie di Eivor (che può essere uomo o donna), che spaziano da un'infanzia segnata dal saccheggio del villaggio natale ad un'età adulta fatta di razzie e conquiste in Inghilterra - in una storia che s'intreccia immancabilmente nel grande disegno dell'epopea degli Assassini.



Assassin's Creed Valhalla è la massima espressione della filosofia action RPG alla base dei due precedenti capitoli, Origins e Odyssey. Aspettatevi un numero incredibile di missioni principali e secondarie, segreti in ogni dove, un sistema di combattimento che permette di impugnare due armi alla volta e un grande focus su equipaggiamenti e abilità. Giunti sul suolo inglese - un open world splendidamente ricostruito come da tradizione per la serie - Valhalla offre anche un'ampia libertà nella scelta del percorso narrativo da seguire nell'espansione del proprio insediamento e delle proprie alleanze. Spulciate la recensione di Assassin's Creed Valhalla per saperne di più.