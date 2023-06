PlayStation Days of Play: i migliori giochi in sconto a meno di 15 euro

Come se non fossero già sufficienti tutte le promozioni che settimana dopo settimana si avvicendano sul PlayStation Store, Sony ha appena lanciato anche i Days of Play, che offrono un bel po' di opportunità di risparmio. Oltre a giochi recenti come God of War Ragnarok, offerto a 49,69 euro per PS4 e 59,99 euro per PS5, e PlayStation Plus con il 25% di sconto, tra le pagine dello store è possibile trovare anche una marea di titoli a prezzo stracciato. Ecco a voi cinque giochi a meno di 15 euro che non potete assolutamente lasciarvi sfuggire questo fine settimana!

Mafia Definitive Edition a 13,99 euro

Mafia Definitive Edition ha fatto parte della selezione dei giochi per PlayStation Plus Essential lo scorso mese di febbraio, ma se non eravate abbonati potete recuperarlo adesso che si trova in forte sconto. Ambientato negli Stati Uniti d'America nel pieno dell'epoca del proibizionismo, rappresenta un remake di Mafia: The City of Lost Heaven, iconico gioco che nel 2002 ha dato il via alla saga criminale di 2K Games.

Nell'immaginaria città di Lost Heaven, situata nell'Illinois degli anni '30, il tassista Tommy Angelo resta invischiato nel letale mondo della malavita. Malgrado le remore verso la famiglia Salieri, il protagonista si lascia tentare dal potere e dal denaro, dando il via ad un'inesorabile scalata dei ranghi della famiglia. Mafia Definitive Edition riporta in vita un grande classico con rispetto e lealtà: la città di Lost Heaven, ricca di architetture, automobili e cultura interbelliche tutte da scoprire, è stata ricostruita magistralmente per fare da sfondo ad una vicenda e a dinamiche di gioco fedeli all'originale ma ampliate in molte delle loro componenti. Leggete la nostra recensione di Mafia Definitive Edition se volete saperne di più.

Ace Combat 7 Skies Unknown Top Gun Maverick Edition 14,44 euro

Se sognate di volare come il Capitano Pete "Maverick" Mitchell di Top Gun ma non avete il potere di Tom Cruise, che è riuscito a farsi presate dei veri velivoli militari dal Pentagono, allora potete consolarvi con Ace Combat 7: Skies Unknown - Top Gun: Maverick Edition, edizione speciale dedicata proprio all'ultimo film campione d'incassi della star hollywoodiana.

Fedelissimo alle origini della serie di appartenenza, Ace Combat 7: Skies Unknown è un simulatore di volo arcade con una spiccata attitudine alla spettacolarità. La presenza di alcuni veterani nel team di sviluppo gli ha inoltre garantito una campagna ben strutturata e una narrativa potente, nonché alcune novità di rilievo come le condizioni meteorologiche che influenzano il comportamento degli aerei e dell'HUD.



La Top Gun: Maverick Edition offre anche un pacchetto comprendente sei aerei visti nel film (F-14A Tomcat, F-14A Tomcat | Top Gun: Maverick, F/A-18E Super Hornet, F/A-18E Super Hornet - Top Gun: Maverick, 5th Gen Fighter - Top Gun: Maverick e DarkStar), due tracce musicali per il multigiocatore (Danger Zone riarrangiato da Keiki Kobayashi e il tema principale di Top Gun) e molto altro.

Hades a 14,99 euro o 12,49 euro con sconto PlayStation Plus

Annoverato, più che a ragione, tra i migliori videogiochi indipendenti delle ultime generazioni, Hades è un dungeon crawler rogue-like sopraffino che fa tesoro di tutte le conquiste che i ragazzi di Supergiant Games hanno compiuto nel corso della loro carriera. Aspettatevi dunque un sistema di combattimento rapido (come Bastion), un setting curato in maniera maniacale (come Transistor) e uno storytelling basato su personaggi memorabili (come Pyre).

Hades stupisce fin dal primo sguardo con un aspetto visivo talmente bello da mozzare il fiato, caratterizzato da un impiego magistrale dei colori e un pregevole character design. A sorreggere questo ammaliante fumettone interattivo ci pensano inoltre una narrazione profonda e appassionante, che vede il principe degli inferi Zagreus impegnato in una rocambolesca fuga dal regno dei morti, e un gameplay sfidante e assuefacente.



Un gioco che non potete lasciarvi sfuggire, specialmente se avete PlayStation Plus, dal momento che gli abbonati possono godere di uno sconto aggiuntivo e aggiungerlo alla raccolta spendendo solo 12,49 euro.

La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra Definitive Edition a 10,99 euro

Delusi da The Lord of the Rings Gollum? Non siete i soli (come testimoniato dalla nostra recensione de Il Signore degli Anelli Gollum). Per questo motivo vi consigliamo di mettere da parte la vostra amarezza giocando ad un gioco ben più riuscito, ossia La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra.

Ambientata tra Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, la storia comincia sul Monte Fato subito dopo i fatti narrati nel predecessore (L'Ombra di Mordor). Talion e Celebrimbor, impegnati nella loro personale guerra contro l'Oscuro Signore, hanno forgiato un Nuovo Anello, che funge tanto da espediente narrativo quanto da motore del gameplay andando ad affiancare il già rodato Sistema Nemesi.



Il Sistema Nemesi genera in maniera procedurale i nemici, distinguendoli tra loro per personalità, abilità e pattern d'attacco, mentre il Nuovo Anello consente di assoggettare le menti degli Uruk, inducendoli a sposare la causa del protagonista, che può dunque ingaggiarli come guardia del corpo oppure spedirli in missioni d'infiltrazione oltre le linee nemiche. Le opportunità concesse sono molteplici e culminano tutte con gli Assedi, delle sezioni esaltanti (specialmente per gli amanti della dimensione bellica de Il Signore degli Anelli) in cui Talion è chiamato a guidare il proprio esercito in battaglia, mentre fa libero sfoggio delle sue abilità con l'ormai rodato sistema di combattimento in stile Batman Arkham.



La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra è stato regalato in passato con PlayStation Plus e oggi si trova nel catalogo di Extra, ma l'edizione in sconto è quella Definitiva, che include anche tutte le espansioni.

Prey Digital Deluxe Edition a 9,99 euro

La sintesi perfetta tra Dishonored, Bioshock e Deus Ex: potremmo definire così il Prey sviluppato da Arkane Austin sotto la guida di Raphael Colantonio, un immersive sim stratificato e sopraffino la cui fama si è meritatamente accresciuta nel corso degli anni successivi alla pubblicazione.



Talos I, la stazione spaziale in orbita intorno alla Luna sulla quale si svolgono le vicende del gioco, è un labirintico parco divertimenti che offre innumerevoli opportunità di gameplay. Grazie agli stravaganti dispositivi (tra i quali spicca la Pistola Gloo) e all'articolato sistema di sblocco dei poteri (alcuni possono essere appresi dai nemici) è possibile sperimentare soluzioni improvvisate, cercare percorsi alternativi, tentare nuovi approcci e influenzare il destino del protagonista, oltre a quello degli altri sopravvissuti.

Se siete amanti della fantascienza e dell'horror, due generi fatti l'uno per l'altro, vi appassionerete senz'altro alla storia di Morgan Yu, che dopo essersi risvegliato privo di ricordi è costretto ad affrontare i minacciosi Typhon, una razza aliena mutaforma che infesta l'intera struttura. Prey è un'avventura spaziale fatta di scelte dolorose e momenti indelebili, che si conclude con un finale spiazzante che ancora oggi fa discutere.



Anche Prey si trova nel catalogo di Extra, tuttavia in sconto c'è la la Digital Deluxe Edition. Al suo interno sono compresi anche Mooncrash (un'espansione ambientata sulla Luna che condisce l'impalcatura da immersive sim con delle meccaniche roguelike), Typhon Hunter (una modalità multiplayer asincrona 5v1) e Transtar VR (un'esperienza in Realtà Virtuale di un paio d'ore circa).