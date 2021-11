PlayStation Store: 10 giochi da comprare con gli sconti del Black Friday

I saldi di metà novembre del PlayStation Store si arricchiscono con le offerte sui giochi indipendenti e ovviamente con gli sconti del Black Friday di PlayStation, con migliaia di giochi per PS4 e PS5 in vendita a prezzo scontato. Orientarsi nella giungla delle promozioni di fine anno non è semplice e per questo abbiamo deciso di venire in vostro aiuto con i nostri consigli per gli acquisti, proponendovi grandi classici PlayStation e titoli indie di discreto spessore da non perdere assolutamente a questo prezzo.

Resident Evil 2 Deluxe Edition

Un remake acclamato da pubblico e critica, Capcom ha fatto centro con la riproposizione di Resident Evil 2 e non esistono validi motivi per non avere questo gioco nella propria ludoteca... a patto ovviamente di non essere fan del genere survival horror (qui la recensione di Resident Evil 2).

La Deluxe Edition include oltre al gioco i costumi per Leon Sceriffo di Arklay e Noir, tre skin per Claire (Noir, Militare e Elza Walker), l'arma Samurai Edge e la colonna sonora in versione originale. E non dimenticate che sul PlayStation Store trovate anche i costumi classici 1998 in versione 32-bit da scaricare gratis.

Dishonored 2

Dishonored 2 condivide il destino di molti giochi Arkane, premiati dalla critica ma purtroppo non sempre baciati dal successo commerciale. Il sequel di Dishonored non è riuscito a lasciare il segno per quanto riguarda le vendite, non sappiamo quanto questo abbia influito sullo sviluppo della serie (di fatto ferma dopo il lancio nel 2017 dello spin-off standalone Dishonored La Morte dell'Esterno) e lo studio (ora di proprietà di Microsoft, dopo l'acquisizione di Bethesda) sembra orientato verso altri progetti (Deathloop e Redfall per citarne due).

Nonostante il futuro dell'IP non sia chiaro noi vi consigliamo di comprare Dishonored 2 a occhi chiusi, non ve ne pentirete. Qui troverete la nostra recensione di Dishonored 2.

Cuphead - 13.99 euro

Un run n gun a scorrimento con uno stile artistico ispirato ai cartoon degli anni '30 e un gameplay "duro e cattivo" in stile Contra e Metal Slug, Cuphead è un gioco che richiede riflessi rapidi e tanta, tanta pazienza (a proposito, qui potrete leggere la nostra recensione di Cuphead).

Una piccola perla che non a caso ha riscosso un notevole successo, tanto da aver conquistato anche giganti come Netflix (una serie animata è in arrivo nel 2022) e aver dato vita ad una vasta serie di merchandising come peluche, action figure e tanti altri gadget. Chiunque dovrebbe giocare a Cuphead, solo non aspettatevi un'esperienza alla portata di tutti, la difficoltà è davvero alta ma come resistere al richiamo di una sfida di questo genere?

Marvel's Avengers

E' vero, Marvel's Avengers non è uno dei giochi di maggior successo di Square Enix ma nonostante questo gli sviluppatori stanno continuando a supportare il progetto con nuovi contenuti post lancio e proprio a fine novembre (il 30, per la precisione) arriverà Spider-Man in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Qual miglior occasione dunque per acquistare il gioco, ora in vendita a prezzo ridotto? Nel frattempo vi consigliamo di unirvi ai vendicatori e leggendo la nostra recensione di Marvel's Avengers.

Horizon Chase Turbo - 4.99 euro

Horizon Chase Turbo è, senza troppi giri di parole, un vero e proprio tributo ad OutRun di SEGA, quasi un clone spudorato per alcuni. La verità sta nel mezzo ma noi ci sentiamo di consigliarvi questo titolo se anche voi avete infilato monetine su monetine nel cabinato di OutRun al bar sotto casa negli anni '80.

Horizon Chase Turbo presenta uno stile estetico rétro di grande impatto ed un gameplay arcade con percorsi e sfide da completare per proseguire nell'avventura e sbloccare ricompense e obiettivi. Sgommate di corsa all'interno della nostra recensione di Horizon Chase Turbo.

Goat Simulator The Goaty - 5.99 euro

Goat Simulator è diventato negli scorsi anni un vero e proprio fenomeno di costume e sebbene il brand non abbia più un grande richiamo il gioco si dimostra ancora oggi incredibilmente divertente ed è per questo che vi consigliamo il bundle definitive che include il gioco originale e ben cinque variazioni:

Goat MMO Simulator, Goat Simulator GoatZ a tema zombie, Goat Simulator Payday e Goat Simulator Waste of Space (qui troverete la nostra recensione di Goat Simulator). Certamente non parliamo di capolavori assoluti ma a questo prezzo Goat Simulator vi garantirà ore di puro divertimento da soli o con gli amici.

Thimbleweed Park - 5.99 euro

Se da ragazzini avete amato alla follia Maniac Mansion e Monkey Island, adorerete anche Thimbleweed Park, avventura grafica vecchia scuola creata da Ron Gilbert e Gary Winnick, già autori dei due titoli citati in apertura. Niente male vero come curriculum?

Ci troviamo di fronte ad un'avventura grafica in Pixel Art con un cast variegato, enigmi appaganti, risate come se piovesse e ovviamente una storia ricchi di intrighi e retroscena che forse sarebbe stato meglio non scoprire... Cosa sta succedendo A Thimbleweed Park? Toccherà a voi scoprirlo (intanto cercate di scoprirlo nella nostra recensione di Thimbleweed Park). Da segnalare la presenza dei sottotitoli in italiano mentre il doppiaggio è disponibile unicamente in lingua inglese.

Yakuza Like A Dragon

Like A Dragon rappresenta una sorta di reboot per la serie SEGA, con un nuovo protagonista (Ichiban Kasuga) e l'introduzione di meccaniche in stile GDR, una vera e propria svolta rispetto ai primi sei episodi e agli spin-off come Yakuza Ishin (qui troverete la nostra recensione di Yakuza Like A Dragon).

Il pubblico ha dimostrato di apprezzare e noi non possiamo fare a meno di consigliarvi di dare una possibilità a questo titolo in attesa di capire quale sarà il futuro dell'IP dopo l'abbandono del produttore e game director Toshihiro Nagoshi, anche se Studio Yakuza ha già confermato di voler portare avanti il franchise. E chissà che i lavori su Yakuza Like A Dragon 2 non siano già iniziati...

Shovel Knight Trasure Trove - 13.74 euro

Treasure Trove è la raccolta definitiva per gli amanti del cavaliere con la pala protagonista di Shovel Knight, uno dei giochi indie più iconici degli ultimi anni. Un pacchetto che include ben cinque giochi ad un prezzo piccolo piccolo:

Shovel Knight Shovel of Hope, Shovel Knight Plague of Shadows, Shovel Knight Specter of Torment, Shovel Knight King of Cards e infine Shovel Knight Shodown. Tutto a meno di 14 euro. A proposito, fate un salto nella nostra recensione di Shovel Knight.

DOOM Eternal

DOOM non ha certo bisogno di presentazioni e lo stesso vale per Eternal, uno dei videogiochi più venduti e acclamati del 2020. Uno sparatutto frenetico, violento e cattivo come solo la serie di id Software sa essere, un gioco brutale sequel diretto del reboot del 2016... un vero capolavoro, da avere assolutamente.

Unica pecca, la versione in offerta è quella standard priva di DLC ed espansioni, ma anche in edizione "liscia" DOOM Eternal riuscirà a garantirvi mesi di puro divertimento, garantito. Per saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra infernale recensione di DOOM Eternal.