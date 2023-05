PlayStation Store: 3 giochi in sconto da riscoprire dopo il PS Showcase

Vi è piaciuto il PlayStation Showcase di mercoledì 24 maggio? Al netto delle aspettative e delle preferenze personali, l'evento di Sony ha presentato un bel po' di giochi, molti dei quali realizzati da studi di sviluppo già ben noti alla comunità dei videogiocatori. In attesa che i loro nuovi lavori approdino sul mercato, grazie ai saldi del PlayStation Store potete recuperare alcune delle loro precedenti opere a prezzo stracciato. Abbiamo selezionato tre videogiochi, sviluppati rispettivamente da Remedy Entertainment, Arrowhead Game Studios e Nomada Studio. Ecco a voi le nostre proposte del weekend!

Alan Wake Remastered per PS4 e PS5 a 11,99 euro

Lo scrittore maledetto si è presentato in grande spolvero nel trailer dell'annuncio di Alan Wake 2, per l'occasione affiancato da un secondo personaggio giocabile e da quello che sembra essere Max Payne. La narrativa ricopre un ruolo di primo piano nelle opere di Remedy e questa non fa certamente eccezione, dunque in vista del 17 ottobre 2023, giorno in cui Alan Wake 2 approderà sul mercato, vi consigliamo di mettervi al passo giocando Alan Wake Remastered.

Lanciata sul mercato nel 2021, quest'edizione rimasterizzata ha di fatto segnato il debutto del gioco sulle piattaforme PlayStation, che non erano mai state raggiunte negli undici anni precedenti. Alan Wake è un thriller d'azione in terza persona ad alto tasso cinematografico che vede l'omonimo protagonista lanciarsi alla disperata ricerca della moglie, Alice, scomparsa in circostanze misteriose nella cittadina di Bright Falls, situata nel nord-ovest degli Stati Uniti d'America. Nel corso della storia, fortemente influenzata da opere televisive come Twin Peaks e dalla bibliografia di Stephen King, l'autore metterà fortemente in dubbio la sua sanità mentale, ritrovandosi costretto ad affrontare le forze dell'oscurità armato solamente di una torcia e una pistola.



Alan Wake è figlio di una Remedy in stato di grazia e questa versione Remastered omaggia adeguatamente l'opera originale proponendo in un solo pacchetto anche i due DLC, The Signal e The Writer, e una veste grafica potenziata, che su PS5 si spinge fino alla risoluzione 4K a 60fps (è sufficiente un unico acquisto per ottenere entrambe le versioni per le console PlayStation). Ne saprete di più leggendo la recensione di Alan Wake Remastered.

Helldivers Super-Earth Ultimate Edition per PS4 a 11,99 euro

Il trailer di Helldivers II presentato al PlayStation Showcase vi ha fatto venire voglia di trucidare insettoni alieni? Più che comprensibile, dunque nell'attesa che il gioco arrivi sugli scaffali nel corso del 2023 vi consigliamo di riscoprire le origini della serie recuperando il suo predecessore, Helldivers, nella sua Super-Earth Ultimate Edition per PS4.

Al differenza del secondo capitolo, annunciato al PlayStation Showcase come uno sparatutto in terza persona cooperativo, il primo Helldivers è in realtà uno sparatutto hardcore a doppia levetta che vi chiede di impersonare delle unità di élite e collaborare con un massimo di altri tre giocatori per proteggere la Super Terra da invasori extraterrestri, i quali ricordano quelli del cult cinematografico Starship Troopers.



Gli autori di Magicka hanno sempre amato la cooperativa con Helldivers l'hanno portata ad un nuovo livello. Uno dei tratti distintivi della produzione è la possibilità di richiamare sul campo di battaglia gli Stratagemmi, ossia approvvigionamenti come torrette automatiche, veicoli per singolo pilota, bombardamenti a tappeto o mezzi in grado di ospitare tutti e quattro i membri del party. Le partite richiedono una buona pianificazione strategica, indispensabile per far fronte a situazioni spesso imprevedibili, e necessitano di un'ottima coordinazione con i compagni. Il nostro consiglio è quello di comprare Helldivers assieme ad uno o più amici, anche se può tranquillamente essere affrontato anche in solitaria. Maggiori dettagli li trovate nella recensione di Helldivers. La Super-Earth Ultimate Edition include anche tutti i DLC lanciati dopo l'uscita originaria, con nuove classi di rinforzi, armi, stratagemmi e veicoli.

GRIS per PS4 e PS5 a 4,24 euro

Neva, un gioco d'azione e avventura che narra la storia di una giovane donna e di un lupo, suo compagno di vita, ci ha letteralmente stregati al PlayStation Showcase, tradendo fin dai primi istanti la sua genesi. Si tratta infatti dell'opera seconda degli spagnoli di Nomada Studio, che qualche anno fa ci avevano già ammaliati con GRIS, un'opera pregevole che al momento si trova in offerta sul PlayStation Store.

GRIS riflette con delicatezza sul difficoltoso processo di accettazione ed elaborazione del dolore. Un tempo piena di sogni e speranze, l'omonima protagonista viene scossa nel profondo da un terribile avvenimento, che l'ha gettata nel baratro della depressione e privata della voglia di vivere. Dal dolore riuscirà tuttavia ad attingere le forze necessarie per crescere emotivamente e imparare a vedere il mondo in modo diverso, scoprendo nuove strade da percorrere con capacità che prima non sapeva di avere.



Nel narrare questo percorso, GRIS vi trasporta in una dimensione fatta di simboli e allusioni oniriche senza proferire neppure una parola, lasciando all'espressività della protagonista, alla bellezza dei paesaggi acquarellati e all'accompagnamento musicale il compito di veicolare le emozioni. Gli elementi da puzzle-platform sono flebili, ma si innestano in maniera delicata e perfetta nella progressione. Ne ha parlato in maniera più approfondita il nostro Giuseppe Arace nella recensione di GRIS.