PlayStation Store: 5 giochi da comprare in sconto con i Days of Play

Sono iniziati i PlayStation Days of Play 2022, come ogni anno torna l'iniziativa di Sony per festeggiare la community dei giocatori con una serie di sconti su tanti prodotti tra cui accessori PlayStation 5 (come i controller DualSense, in vari colori) e ovviamente tagli di prezzo su centinaia di videogiochi per PS4 e PS5. Ma come fare per orientarsi nella giungla di offerte su PlayStation Store? State tranquilli, ci pensiamo noi segnalandovi cinque giochi che non dovreste assolutamente perdervi a prezzo scontato.

LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker - 47.99 euro

Un gioco recentissimo, LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker è stato pubblicato lo scorso mese di aprile riscuotendo un enorme successo di pubblico e critica ed ha guidato le classifiche di vendita europee per oltre un mese. La Saga degli Skywalker si presenta come il gioco di LEGO Star Wars definitivo grazie ai tantissimi livelli da esplorare, alla grandissima varietà di personaggi e situazioni che i fan della saga ideata da George Lucas non faticheranno certo a riconoscere.

Quello che potrebbe sembrare un gioco per i più giovani è in realtà un action platform adatto a tutta la famiglia, indipendentemente dall'età, e capace di offrire una sfida sempre nuova e accessibile. Un gioco consigliato, ovviamente a patto di amare Star Wars e i LEGO... ma esiste davvero qualcuno che non adora questi due brand? Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker.

Dying Light 2 Stay Human - 55.99 euro

Anche in questo caso parliamo di un gioco piuttosto recente, uscito a inizio anno e accolto tiepidamente a causa di numerosi bug e alcuni problemi tecnici che hanno in parte rovinato il lancio del nuovo progetto di Techland. Lo studio polacco però ha continuato a lavorare duramente nelle settimane successive e grazie a patch e hotfix la situazione è ora molto migliorata e Dying Light 2 Stay Human può iniziare ad esprimere il suo potenziale.

Non aspettatevi una rivoluzione, Stay Human è di fatto un Dying Light all'ennesima potenza, con qualche piccolo inciampo su alcuni aspetti legati al bilanciamento e alla fluidità del gameplay, vi invitiamo per a non farvi spaventare, pur non essendo un titolo perfetto, il sequel di Dying Light è un gioco che merita di essere valorizzato e non dimenticato. E ci sono tanti aggiornamenti e DLC (anche gratis) già usciti e in arrivo. La recensione di Dying Light 2 è a portata di clic.

Crash Bandicoot 4 It's About Time - 34.99 euro

Non è il miglior Crash Bandicoot di sempre ma dopo anni turbolenti dal punto di vista qualitativo, il peramele è tornato in grande spolvero con It's About Time, come si intuisce dal nome un vero e proprio sequel di Crash Bandicoot 3 Warped, uscito nel 1998 sulla prima console PlayStation.

Non c'è molto da dire su Crash Bandicoot 4, è un platform 3D che riprende gli stilemi classici della serie, ci sono Crash e Coco, Aku Aku e tanti bonus da collezionare, oltre a segreti da sbloccare, boss da sconfiggere e mele da raccogliere. Non è la formula più innovativa degli ultimi anni ma funziona... cosa desiderare di più da un gioco di Crash Bandicoot? Se volete saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Crash Bandicoot 4.

Red Dead Redemption 2 - 23.99 euro

Ottimo prezzo per il gioco di Rockstar Games, anche se non si tratta di un titolo recentissimo (sopratutto rispetto ai giochi che vi abbiamo segnalato qui sopra), RDR2 è ancora oggi un best seller assoluto e ora costa poco meno di 25 euro.

Un'avventura nel vecchio e polveroso West in compagnia di eroi carismatici uniti contro i perfidi villain, in un gioco che fa della narrazione il suo punto di forza, insieme alle ambientazioni ed al gameplay solido, in aggiunta, la possibilità di accedere al comparto multiplayer con Red Dead Online. Da tempo si parla di una possibile patch per PS5 di Red Dead Redemption 2, non sappiamo esattamente se e quando questo aggiornamento uscirà, ma in caso, meglio farsi trovare pronti.

Ratchet & Clank Rift Apart - da 49.59 euro

Chiudiamo i nostri consigli per gli acquisti con Ratchet & Clank Rift Apart, una delle esclusive PlayStation 5 più acclamate e vendute degli ultimi dodici mesi.

La versione standard costa poco meno di 50 euro (49.59 euro) mentre la Digital Deluxe Edition è in offerta a 60.29 euro, buon prezzo per questa edizione che include in aggiunta cinque corazze (Corazza imperiale, Corazza da razziatore, Corazza da androide, Corazza da ribelle e Corazza da hacker), un pacchetto di adesivi per la modalità foto, 20 unità di Raritanium, colonna sonora e artbook digitale. Se avete una PS5, Ratchet & Clank Rift Apart è un gioco da comprare assolutamente, sopratutto a prezzo s