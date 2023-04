PlayStation Store: giochi a meno di 15 euro con gli sconti di primavera

Aria di primavera, profumo di cambiamento. Sony ha accolto la nuova stagione con una promozione ricca di sconti su PlayStation Store, offrendo a tutti i possessori di PS4 e PS5 l'opportunità di rinnovare la propria libreria di giochi senza spendere cifre esagerate. Un'occasione che è meglio non lasciarsi sfuggire, soprattutto considerando l'elevata qualità dei prodotti offerti a prezzo scontato. Spulciando per bene il catalogo, abbiamo pescato cinque (e più) giochi a meno di quindici euro che non possono mancare nella collezione di chiunque.

Diablo 2 Resurrected PS4 e PS5 - 13,99 euro

Se gli oltre due mesi che vi separano dall'uscita di Diablo 4 vi sembrano infiniti, potete ingannare l'attesa giocando a Diablo 2 Resurrected, riedizione del secondo iconico episodio della serie che, con tutta probabilità, molti di voi non hanno mai avuto modo di giocare per mere questioni anagrafiche.

Nel pieno rispetto del classico del 2000, che gira in background e può essere richiamato in qualsiasi momento con la semplice pressione di un pulsante, Diablo 2 Resurrected offre una grafica restaurata, diversi affinamenti all'interfaccia utente e qualche accorgimento di gameplay qui e lì che non alterano minimamente lo spirito originale. Nel pacchetto è inclusa anche l'espansione Lords of Destruction, dunque ad affollare l'iconica schermata del falò ci sono ben 7 eroi giocabili, ossia Amazzone, Assassina, Barbaro, Druido, Negromante, Paladino e Incantatrice.



Qualcosa di davvero moderno tuttavia c'è, come un rinnovato sistema delle Stagioni, una modalità multiplayer online che contempla sia sessioni cooperativa per 8 giocatori, sia duelli PvP tra giocatori. Leggete la recensione di Diablo 2 Resurrected.

Batman Arkham Knight Premium Edition PS4 - 9,99 euro

In attesa di scoprire quale direzione intraprenderà l'Arkhamverse con Suicide Squad, vi consigliamo di recuperare quello che, a distanza di quasi otto anni dal debutto originale, può ancora essere considerato il miglior gioco di supereroi mai creato: Batman Arkham Knight

In quest'avventura, l'ultima ad averlo visto nei panni del protagonista indiscusso, il Cavaliere Oscuro è chiamato ad affrontare lo Spaventapasseri, che ha fatto sprofondare Gotham City nel caos chiamando a raccolta i più grandi criminali di sempre. Batman Arkham Knight offre l'esperienza più completa della serie, con il sistema di combattimento free-flow al suo massimo splendore e una vasta area esplorabile messa al servizio della possente e spettacolare Batmobile.



Nonostante tutti gli anni che si porta sul groppone e l'assenza di una versione specifica per PS5, possiamo assicurarvi che il titolo di Rocksteady è ancora molto da bello da vedere, dotato com'è di un'atmosfera sporca e oscura che non ha eguali. Degna di nota anche la longevità: accanto ad una campagna appassionante, ricca di comparse e con un colpo di scena finale che lascia con il fiato sospeso, figura un quantitativo impressionante di incarichi secondari, che spaziano dalle missioni incentrate sugli storici nemici del pipistrello agli immancabili indovinelli dell'Enigmista. Come se non bastasse la Premium Edition include anche tutti i contenuti aggiuntivi a pagamento pubblicati dopo l'uscita originaria, tra cui nuove missioni della storia, altri super-criminali pronti a invadere Gotham City, nuove Batmobili leggendarie, mappe per sfide avanzate, skin alternative per i personaggi e nuovi circuiti per mettere alla prova la tua guida. Cosa desiderare di più a soli 10 euro?

Alan Wake Remastered PS4 e PS5 - 13,49 euro

A proposito di atmosfere oscure e disturbanti, i Saldi di Primavera del PlayStation Store rappresentano l'occasione giusta per recuperare Alan Wake Remastered, versione rimasterizzata del thriller d'azione in terza persona con cui Remedy ha presentato al mondo l'omonimo scrittore maledetto.

Il racconto, a metà strada tra un libro di Stephen King e una puntata di Twin Peaks, vede Alan alla disperata ricerca di sua moglie Alice, dalla quale si è separato in circostanze misteriose mentre si trovavano a Bright Falls, una cittadina affacciata sul Pacifico dove la coppia voleva solo trascorrere una tranquilla vacanza. Armato solo della sua torcia e di una pistola, lo scrittore scopre le pagine di un racconto horror scritto presumibilmente da lui, ma di cui non ha alcun ricordo. Nel frattempo, dall'oscurità cominciano a levarsi delle ombre misteriose che lo fanno dubitare della sua sanità mentale...



Alan Wake Remastered offre, oltre al gioco principale, anche le due espansioni The Signal e The Writer, impreziosendo il tutto con un comparto tecnico rinnovato che su PlayStation 5 si spinge fino al 4K a 60fps. Gustatevelo in attesa dell'uscita di Alan Wake 2, in arrivo quest'anno.

Wolfenstein Alt History Collection PS4 - 13,99 euro

Non esiste affare migliore di questo: a soli 13,99 euro potete aggiungere alla vostra raccolta tutti e quattro i capitoli della serie Wolfenstein sviluppati da MachineGames, che compongono un'epica avventura in una linea temporale alternativa nella quale i nazisti hanno raggiunto la dominazione globale.

Ad ergersi contro una macchina apparentemente inarrestabile c'è William Joseph Blazkowicz, una furia umana che si fa strada tra i ranghi del regime sparando, accoltellando e ammazzando chiunque gli si pari davanti, rigorosamente in prima persona e con un esagerato gameplay FPS old-school tutto muscoli e testosterone.



La collezione contiene i due capitoli principali, Wolfenstein: The New Order e Wolfenstein II: The New Colossus, il prequel Wolfenstein: The Old Blood e lo spin-off cooperativo Wolfenstein: Youngblood, quest'ultimo con protagoniste le due tostissime figlie di Blazko. Complessivamente, la Alt History Collection narra una storia lunga ben tre decenni, dalla guerra che mise in ginocchio l'Europa negli anni '40 all'invasione nazista degli Stati Uniti vent'anni dopo, fino al dominio del regime su Parigi negli anni '80... senza farsi mancare neppure qualche incursione nello spazio dove si nasconde un certo tizio con i baffetti...

Outer Wilds PS4 e PS5 - 14,99 euro

Questo weekend i nostri consigli per gli acquisti si concludono con quella piccola perla che risponde al nome di Outer Wilds, tra le più belle ed inaspettate sorprese degli ultimi anni.

La produzione di Mobius Interactive e Annapurna vi spedisce in un sistema solare prigioniero di un loop temporale, che esita sempre nello stesso modo: la distruzione totale causata dall'esplosione di una supernova. Costretti a rivivere ripetutamente gli ultimi 22 minuti di vita del sistema, siete chiamati ad esplorare in prima persona una serie di pianeti e fare tesoro dell'esperienza acquisita in ogni playthrough per trovare un modo per interrompere il ciclo e prevenire il cataclisma una volta per tutte.



Oltre ad ammaliare con la sua bellezza estetica e l'incredibile sensazione di immensità che restituisce (su PS5 in 4K e 60fps), Outer Wilds sa anche alimentare una serie di pensieri e considerazioni di natura esistenziale, dando risposta ad alcune domande e innescandone delle altre. Ne saprete di più nella nostra recensione di Outer Wilds.