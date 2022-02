PlayStation Store: giochi a meno di 5 euro, i nuovi sconti di febbraio 2022

Sì, lo sappiamo che a febbraio escono un mucchio di giochi, ma mica possiamo ignorare la nuova promozione del PlayStation Store? Sony ci tenta tagliando il prezzo a una moltitudine di titoli con percentuali di sconto talmente elevate da non potere essere ignorate. Dal momento che ci troviamo in un periodo molto impegnativo per i nostri portafogli, abbiamo deciso di selezionare un gruppetto di 5 (+2) ottimi giochi in offerta a meno di 5 euro, una somma sufficientemente bassa da non gravare sulle tasche di nessuno.

Metal Gear Solid V The Definitive Experience (4,99 euro)

Sborsando appena 4,99 euro potete vivere l'esperienza definitiva di Metal Gear Solid 5, che comprende sia il prologo Ground Zeroes, sia la portata principale The Phantom Pain, ovvero i due tasselli conclusivi della trentennale epopea imbastita dal genio di Hideo Kojima.

Ground Zeroes è stato pubblicato nel 2014 per offrire ai videogiocatori un assaggio del quinto capitolo. Ambientato nel 1975, segue le gesta di Big Boss in una missione d'infiltrazione nel Campo Omega, una struttura di detenzione a sud di Cuba dove sembra essere tenuta prigioniera Paz, data per morta dopo gli eventi narrati in Peace Walker. Completare la missione principale e le sei Side Ops, tutte ambientate nel medesimo campo, non vi terrà impegnati più 5 ore (qualcosina di più, se siete dei completisti), ma l'esperienza funge da perfetta introduzione narrativa e ludica a Metal Gear Solid 5: Phanton Pain, che si apre nove anni dopo sulle note di The Man Who Sold the World di David Bowie.



Della trama preferiamo non raccontarvi nulla: possiamo solo dirvi che è in grado di regalare dei momenti indimenticabili, alcuni dei quali stanno ancora facendo discutere lo zoccolo duro della fanbase. Ludicamente parlando, invece, The Phantom Pain catapulta la serie nel genere open-world, concedendo un'elevata libertà di approccio e il pieno controllo nella gestione della Mother Base, dalla quale prendono il via tutte le missioni. Leggete la nostra recensione di Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain se volete saperne di più.

Hotline Miami Collection (3,99 euro)

Se volete mettervi alla prova con un tasso di sfida elevatissimo ed amate lo stile al neon degli anni '80 e '90, allora dovete assolutamente acquistare Hotline Miami Collection, che include due dei migliori giochi indipendenti dell'ultima decade, Hotline Miami e Hotline Miami 2: Wrong Number.

I due Hotline Miami, con il loro stile grafico in pixel art surreale e allucinato, sono dei giochi ricchi d'azione esplosiva e traboccanti di brutalità allo stato puro, con duri scambi di colpi di arma da fuoco e violenti combattimenti ravvicinati ripresi da una visuale dall'alto.



In una Miami alternativa del 1989, assumete il ruolo di un antieroe misterioso in una missione omicida contro il tenebroso mondo sotterraneo seguendo le voci registrate sulla segreteria telefonica. Un'escalation di violenza che culmina nel secondo episodio, tra vendette incrociate e spargimenti di sangue. Leggete la recensione di Hotline Miami e la recensione di Hotline Miami 2: Wrong Number.

Totally Reliable Delivery Service (4,94 euro)

Sviluppato da We're Five Games, Totally Reliable Delivery Service è indicato per tutti coloro alla ricerca diun titolo divertente e spensierato da giocare in compagnia per sbellicarsi dalle risate. Si tratta di un folle e colorato sandbox nel quale siete chiamati a fare delle consegne in sessioni di gioco che, grazie al supporto al multiplayer locale e online, possono ospitare fino a 4 partecipanti in contemporanea.

Quello che viene messo in scena è un caos controllato, reso possibile dall'implementazione di una fisica ragdoll imprevedibile in un mondo pieno zeppo di giocattoli, veicoli e macchinari d'ogni sorta, che possono essere utilizzati per lavorare o, semplicemente, per divertirsi. Volendo, voi e i vostri amici potete anche prendervi una pausa dalle consegne per stabilire chi è il più forte (o il più fortunato) in una serie di sfide a punti, come Ali Ventose, in cui dovete svolazzare nel cielo passando all'interno di cerchi sospesi, e Derby di Hovercraft, nel quale vince l'ultimo pilota con un hovercraft integro.

Valiant Hearts: The Great War (4,49 euro)

Valiant Hearts: The Great War è una gemma unica che merita di essere preservata e fatta conoscere al pubblico più vasto possibile. Ambientato durante la Prima Guerra Mondiale, narra la storia di quattro personaggi (e un cane) che per una ragione o per l'altra si trovano invischiati negli sconti scontri più sanguinosi del conflitto mondiale, come la Battaglia di Verdun, la Battaglia della Somme e l'Offensiva Nivelle.

Avventura grafica in due dimensioni di stampo moderno, Valiant Hearts è fortemente incentrato sulla narrazione e offre una serie di puzzle ambientali sempre stimolanti e mai davvero impegnativi. Il raffinato stile artistico, dipinto con l'UbiArt Engine, contribuisce a stemperare la violenza di certe scene, ma non le priva della loro dirompente forza comunicativa, supportata anche da un comparto sonoro malinconico ed epico. Leggete la nostra recensione di Valiant Hearts: The Great War

Darksiders Warmastered Edition (3,99 euro)

Se per qualche motivo non avete mai cominciato la saga di Darksiders, allora è giunto il momento. La Warmastered Edition del primo episodio è in offerta a prezzo stracciato e vi consigliamo di non lasciarla sullo scaffale digitale. Questo primo capitolo narra delle gesta di Guerra, il primo Cavaliere dell'Apocalisse: spinto con l'inganno dalle forze del male a porre fine anticipatamente al mondo, viene accusato di aver violato le sacre leggi scatenando un conflitto tra Inferno e Paradiso. Condannato per i suoi crimini e privato dei poteri, Guerra deve avventurarsi attraverso i resti devastati della Terra alla ricerca di verità e vendetta.

Da questo affascinante incipit nasce uno dei miglior action/adventure della scorsa decade, che brilla grazie ad un level design di pregevole fattura, con dungeon sempre ispirati, puzzle ambientali stimolanti e un sistema di combattimento semplice ma appagante. L'avventura sente ovviamente tutto il peso degli anni (è nata su PS3!), ma ad alleggerirlo ci pensano una risoluzione nativa a 1080p, una definizione delle texture raddoppiata, ombre ed effetti di post-produzione migliorati e un framerate a 60fps, che in un action come questo si rivelano essenziali. Chissà, magari dopo i titoli di coda potrebbe venirvi voglia di comprare anche gli altri due episodi e vivere le gesta di Morte e Furia... Leggete la nostra recensione di Darksiders: Warmastered Edition.