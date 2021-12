PlayStation Store: giochi da comprare assolutamente a 9.99 euro

Continuano i saldi di fine anno del PlayStation Store e noi ovviamente non possiamo esimerci dal consigliarvi nuovi giochi da acquistare a prezzo scontato, questa volta con un denominatore comune: costano tutti 9,99 euro. A questo prezzo è possibile acquistare numerosi giochi della collana economica PlayStation Hits che racchiude veri e propri blockbuster per PlayStation 4 (compatibili anche con PS5) ad un prezzo davvero contenuto. Di seguito la nostra selezione ma come sempre lo spazio commenti è aperto anche ai vostri suggerimenti e consigli per gli acquisti.

God of War - 9.99 euro

Un gioco che non ha certo bisogno di presentazioni dal momento che parliamo di una delle esclusive PlayStation più vendute di sempre con quasi venti milioni di copie distribuite.

L'avventura di Kratos e Atreus segna di fatto un nuovo inizio per la serie ed ha posto il primo mattone di un'avventura più grande che si concluderà con God of War Ragnarok in uscita nel 2022, titolo che concluderà la saga norrena del guerriero di Sparta. In attesa del sequel, un gioco da comprare e (ri)scoprire, sopratutto a questo prezzo. Intanto, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di God of War.

Resident Evil 7 Biohazard - 9.99 euro

Resident Evil 7 Biohazard ha rappresentato un punto di svolta importante per la saga horror di Capcom, dopo la tiepida accoglienza riservata all'epoca a progetti come Resident Evil 6 e Resident Evil Revelations. La possibilità di vivere l'avventura in prima persona ha dato nuovo smalto al franchise e la casa di Osaka ha proseguito su questa strada anche con l'acclamato Resident Evil Village e quasi certamente anche con il futuro Resident Evil 9, almeno stando ai primi rumor (per approfondire vi lasciamo alla recensione di Resident Evil 7).

Se volete approfondire l'esperienza di Resident Evil 7 Biohazard, su PlayStation Store trovate il Season Pass al prezzo scontato di 11.99 euro, il pass stagionale vi darà accesso ai DLC La Fine di Zoe e Filmati Confidenziali 1&2. Non volete acquistare il pass? Non preoccupatevi, potete comunque scaricare gratis il contenuto aggiuntivo Nessun Eroe con protagonista Chris Redfield.

Tales of Berseria - 9.99 euro

Tales of Arise ha riportato la serie di Bandai Namco sotto i riflettori e molti di voi potrebbero essere stati invogliati a riscoprire i precedenti giochi di Tales of e per questo vi consigliamo Tales of Berseria, avventura che vede protagonista l'agguerrita Velvet mossa dal sacro fuoco della vendetta dopo che la vita le ha strappato una persona a lei cara.

Sul PlayStation Store trovate anche vari pacchetti di oggetti gratis con bonus da usare in-game tra cui schegge d'oro, frammenti di quarzo e bottiglie dell'anima. A proposito, ecco qui la recensione di Tales of Berseria.

Ratchet & Clank - 9.99 euro

Non parliamo ovviamente del recente Ratchet & Clank Rift Apart, bensì del reboot/remake del 2016, uscito in contemporanea con la pellicola omonima (vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Ratchet & Clank).

Un platform 3D tradizionale che si distingue per un gameplay vecchia scuola e una grafica coloratissima, oltretutto il gioco è stato ottimizzato per PS5 e sulla console di attuale generazione supporta anche i 60fps... davvero niente male, a questo prezzo.

Fist of the North Star Lost Paradise - 9.99 euro

Un gioco che raramente viene scontato ma anche gli amanti di anime e manga potrebbero trovare molto interessante. Fist of the North Star Lost Paradise è un'avventura con protagonista ovviamente Ken Il Guerriero, il gioco è sviluppato da Studio Yakuza e riprende molti degli elementi e degli assets visti nella serie targata SEGA.

Un prodotto forse poco originale e che osa meno del dovuto, ma noi ci sentiamo comunque di consigliarlo agli amanti di Hokuto No Ken, considerando anche la collaborazione di Tetsuo Hara (disegnatore del manga originale) per la supervisione del design dei personaggi e delle ambientazioni. Date anche un occhio alla nostra recensione di Fist of the North Star Lost Paradise per farvi un'idea sul gioco.