PlayStation Store: giochi giapponesi per PS5 in offerta da comprare subito

I giochi giapponesi hanno un fascino tutto particolare che li rende irresistibili anche agli occhi di noi occidentali. Per questo motivo abbiamo accolto con grande entusiasmo la Settimana d'Oro del PlayStation Store, una promozione ricca di sconti sui videogiochi provenienti dal Sol Levante. Dopo avervi consigliato l'acquisto di cinque videogiochi in offerta a meno di 15 euro, questo weekend torniamo alla carica per proporvi tre recenti produzioni nipponiche dotate di una specifica versione per PS5. Dobbiamo pur farlo trottare quest'hardware di nuova generazione, o no? Avete tempo fino alle 00:59 dell'11 maggio per approfittare di queste offerte, dunque non pensateci troppo!

Scarlet Nexus per PS4 e PS5 a 29,39 euro

Tra le più belle sorprese di questa prima parte di generazione, Scarlet Nexus è un appassionante action RPG prodotto da Keita Iizuka e diretto da Kenji Anabuki, le menti dietro alla serie di Tales of.

In un futuro molto lontano, il mondo è stato stravolto dalla scoperta di un ormone capace di donare alle persone poteri extra-sensoriali. Purtroppo, all'alba di questa nuova era per l'umanità, dal cielo è anche piovuta la minaccia degli Estranei, folli mutanti affamati di cervelli umani. L'unica speranza per impedire lo sterminio della popolazione è rappresentata dagli psionici, persone dotate di abilità straordinarie selezionate e reclutate dalle Forze di Soppressione Estranei (FSE), l'ultimo baluardo dell'umanità.



La storia può essere vissuta dal punto di vista di due personaggi giocabili, che si integrano a vicenda: da un lato c'è Yuito Sumeragi, vivace recluta proveniente da una prestigiosa famiglia del mondo politico, dall'altro Kasane Randall, giovane promessa i cui incredibili poteri le hanno procurato grande notorietà tra le FSE. Il sistema di combattimento in terza persona si fonda sull'utilizzo di abilità psicocinetiche in grado di trasformare il mondo circostante e spezzare, sollevare e lanciare oggetti. Graficamente parlando, Scarlet Nexus si rivela invece un vero e proprio gioiellino agli occhi di tutti gli amanti degli anime.



L'Ultimate Edition in offerta include, oltre al gioco base, anche il Pacchetto Brain Punk, la Colonna sonora digitale, l'Artbook digitale, il Set tenute da battaglia speciale (Rossa), l'accessorio aggiuntivo "L'Estraneo", delle varianti Plug-in SAS e il Season Pass, comprendente a sua volta tre DLC. Sulla PlayStation 5 il gioco si spinge fino alla risoluzione 4K dinamica con un framerate di 60fps. Leggete la recensione di Scarlet Nexus per scoprire altri dettagli sulla produzione.

Lost Judgment a 20,99 euro

Restiamo in Giappone per proporvi un'altra offerta della Settimana d'Oro, tutta dedicata a Lost Judgment per PlayStation 4 e PS5, una detective story che riesce in un colpo solo a configurarsi come un eccellente sequel di Judgment e a discostarsi con decisione da Yakuza, serie che le ha dato i natali.

Lost Judgment vi catapulta ancora una volta nei panni dell'ex avvocato Takayuki Yagami, ora detective di strada. Affiancato dal suo partner, l'ex yakuza Masaharu Kaito, dovrà indagare su un crimine solo all'apparenza perfetto, dietro al quale si cela un'intricata rete di cospirazioni che si prendono gioco di un sistema giudiziario corrotto.



Spostandovi tra Tokyo e Yokohama, città digitali che incantano i sensi offrendo un vivido spaccato della cultura giapponese, dovrete destreggiarvi tra fasi investigative, qui arricchite con nuovi gadget, tracciamenti furtivi dei sospettati e astuti metodi d'infiltrazione, e tanti combattimenti. Con la serie principale ormai spostata sugli scontri a turni (leggete la recensione di Yakuza Like a Dragon), Lost Judgment incarna lo spirito originale di Yakuza permettendo a Yagami di scegliere fra tre differenti stili di lotta: Gru, rapido e acrobatico; Tigre, basato sulla forza bruta; il nuovo Serpente, che permette di disarmare i nemici e puntare su schivate e contrattacchi.



Su PlayStation 5 offre due modalità grafiche, una che punta alle performance (60fps a 1440p) e una che predilige il livello di dettaglio (30fps in 4K). Altri dettagli sul gioco potete trovarli nella nostra recensione di Lost Judgment per PS5.



Ci teniamo a segnale che c'è anche Yakuza: Like a Dragon in offerta, in questo caso a 17,99 euro. Si tratta del capitolo più recente della longeva saga di Ryu Ga Gotoku Studio, che ha segnato uno stacco con il passato introducendo un nuovo protagonista, e abbandonando il vecchio sistema di combattimento beat 'em up in favore di uno a turni in stile GDR. Lo trovate anche nel catalogo di PlayStation Plus Extra, se siete abbonati al servizio.

Monster Hunter Rise PS4 e PS5 a 19,99 euro

Pochi giorni fa è stata lanciata l'espansione Sunbreak, ma se non avete mai giocato a Monster Hunter Rise vi consigliamo cominciare con l'acquisto del gioco base in offerta e di attendere con tutta calma uno sconto sul DLC, che in futuro non mancherà di arrivare. L'hunting game di Capcom, tra campagna principale e missioni secondarie, può tenere impegnati (da soli o in compagnia) per un'abbondante settantina di ore, che per i completisti possono diventare tranquillamente un centinaio, dunque non rimarrete con le mani in mano nel frattempo.

Gli abitanti del villaggio di Kamura sono nel panico a causa del ritorno di un mostro leggendario, che sembra preannunciare l'arrivo di un evento catastrofico. Con l'aiuto del capovillaggio Fugen, un rinomato cacciatore di mostri, e degli altri abitanti, tra cui la missionatrice Hinoa e il fabbro Hamon, dovete affinare le vostre abilità di cacciatori e impedire a creature furiose e fuori controllo di distruggere l'insediamento.



Monster Hunter Rise introduce diverse novità in grado di soddisfare anche i veterani della saga, su tutte gli Insetti Filo, che permettono di spostarsi a mezz'aria e prendere il controllo dei mostri, e i nuovi compagni Canyne, che si lasciano cavalcare in giro per un un mondo di gioco fortemente debitore del folklore orientale. I mostri, dal canto loro, non deludono né per quantità né per caratterizzazione: tra nuovi arrivati, come il terrificante Magnamalo, e graditi ritorni, tra cui il Tigrex e il Mizutsune, ogni incontro sa regalare un brivido di timore e meraviglia.



Per dovere di completezza segnaliamo che c'è in offerta anche la Deluxe Edition, ma riteniamo che i contenuti cosmetici aggiuntivi proposti dall'edizione non valgono la spesa dei cinque euro in più richiesti. Su PS5 Monster Hunter Rise offre tre distinte modalità grafiche: Default (4K a 60fps), Graphics (alza la risoluzione interna oltre il 4K per offrire una pulizia maggiore, a discapito del framerate che può scendere sotto i 60fps) e Performance (riduce la risoluzione sotto al 4K per raggiungere i 120fps).