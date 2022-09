PlayStation Store: giochi PS4 e PS5 in sconto da non perdere assolutamente

Mentre proseguono i saldi sui giochi indipendenti (non perdetevi i nostri consigli per gli acquisti a tema indie), il PlayStation Store ha aggiunto al calderone delle offerte anche una promozione dedicata ai titoli di successo, che abbraccia tanto i campioni d'incassi del recente passato quanto i blockbuster degli anni scorsi. Ce n'è letteralmente per tutte le tasche e per ogni gusto, pertanto abbiamo provato ad operare una selezione sufficientemente varia. Ecco i nostri consigli per gli acquisti del weekend!

Diablo 2 Resurrected (PS4 e PS5) - 19,99€

Stufi di aspettare l'uscita di Diablo 4? Blizzard è solita farsi attendere per molto, molto tempo, dunque possiamo ben comprendere il vostro stato d'animo. Per fortuna, potete ingannare l'attesa giocando a Diablo 2 Resurrected, versione ammodernata e abbellita dell'eccezionale secondo capitolo della serie, seminale hack 'n' slash che con tutta probabilità molti di voi non hanno mai giocato per mere questioni anagrafiche: adesso avete l'occasione di rimediare!

Pur rimanendo fedelissimo all'originale (che gira in background e può essere richiamato in ogni istante con il tocco di un pulsante), Diablo 2 Resurrected offre una grafica restaurata con mostri, eroi, oggetti, incantesimi e ambientazioni aggiornati agli standard moderni. Il gioco integra anche l'espansione Lords of Destruction, quindi l'iconica schermata dei falò è affollata da ben 7 eroi giocabili, ossia Amazzone, Assassina, Barbaro, Druido, Negromante, Paladino e Incantatrice.



Le due avventure sono inoltre impreziosite da un rinnovato sistema delle Stagioni, una modalità multigiocatore online per 8 giocatori e da un supporto costante da parte di Blizzard. Leggete la recensione di Diablo 2 Resurrected.

Scarlet Nexus (PS4 e PS5) - 20,99€ oppure 17,49€ con PlayStation Plus

Visto e considerato l'ennesimo calo di prezzo, che in questo modo raggiunge il suo minimo storico sul PlayStation Store, non possiamo non consigliarvi Scarlet Nexus, solido action RPG prodotto da Keita Iizuka e diretto da Kenji Anabuki, le menti dietro alla serie Tales of.

In un futuro molto lontano, la Terra è messa in ginocchio dagli Estranei, folli mutanti affamati di cervelli umani. L'ultimo baluardo dell'umanità è rappresentato dagli Psionici, persone dotate di abilità straordinarie selezionate e reclutate dalle Forze di Soppressione Estranei (FSE). Nei loro ranghi figurano anche i due personaggi giocabili, che offrono dei punti di vista unici sulla stessa storia: da un lato c'è Yuito Sumeragi, vivace recluta proveniente da una prestigiosa famiglia del mondo politico, dall'altro Kasane Randall, giovane promessa i cui incredibili poteri le hanno procurato grande notorietà tra le FSE.



Il sistema di combattimento in terza persona si fonda sull'utilizzo di abilità psicocinetiche capaci di trasformare il mondo circostante e manipolare gli oggetti, mentre la grafica, che si rifà degnamente alla tradizione anime, è capace di spingersi fino alla risoluzione 4K dinamica a 60fps su PlayStation 5. Leggete la recensione di Scarlet Nexus per saperne di più.

DOOM Eternal Deluxe Edition (PS4 e PS5) - 23,09€

Annoverato, a ragione, tra i migliori sparatutto degli ultimi anni, DOOM Eternal è un FPS demoniaco frenetico, tamarro e con una spiccata propensione al platforming. Se avete sempre desiderato giocarci, approfittate dello sconto sulla Deluxe Edition comprendente anche le due ottime espansioni della storia, The Ancient Gods Part 1 e The Ancient Gods Part 2, che valgono ogni centesimo del biglietto.

Diretta evoluzione di DOOM (2016), Eternal spinge al massimo la filosofia del "push forward combat" invogliando ad affrontare le belve demoniache a muso duro per placare la continua fame di risorse dello space marine, che può prendersi dai nemici tutto ciò che gli serve: salute extra con le uccisioni epiche, armatura con una spruzzata di lanciafiamme e munizioni con una sferzata di motosega. Su PS5 supporta tre diverse modalità grafiche, offrendo la possibilità di scegliere il ray tracing, il framerate a 120fps oppure una via di mezzo tra qualità e performance. Date un'occhiata alla recensione di DOOM Eternal.