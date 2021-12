PlayStation Store: da MGS a Darksiders, i migliori giochi a meno di 5 euro

Sono partite le offerte di fine anno del PlayStation Store e noi ne abbiamo approfittato per andare a caccia di offerte per chi ha un budget estremamente ridotto. Abbiamo selezionato una serie di giochi in vendita a meno di cinque euro e contrariamente a quanto possiate pensare, non si tratta di produzioni indipendenti o giochi minori ma ci sono anche titoli AAA e AA, seppur datati, come Darksiders o Metal Gear Solid V. Vi abbiamo convinto? Ecco i nostri consigli per gli acquisti, ovviamente lo spazio commenti è a vostra disposizione per consigliare nuovi giochi o chiedere informazioni in caso di dubbi.

Darksiders Warmastered Edition - 3.99 euro

Prezzo davvero aggressivo per la remastered (denominata Warmastered Edition) di Darksiders, che presenta un comparto tecnico migliorato con supporto per la risoluzione 1080p Full HD a 60fps, risoluzione delle texture raddoppiata, ombre e luci migliorate e in generale una qualità grafica ritoccata rispetto alla versione originale.

Purtroppo non ci sono nuovi contenuti di alcun tipo ma l'epopea di Guerra, uno dei quattro Cavalieri dell'Apocalisse, è abbastanza longeva da tenervi incollati allo schermo per ore. A proposito, ecco qui la nostra recensione di Darksiders Warmastered Edition.

Metal Gear Solid V The Definitive Experience - 4.99 euro

Prezzo budget anche per il pacchetto Metal Gear Solid V The Definitive Experience che include il prologo Metal Gear Solid Ground Zeroes, il gioco Metal Gear Solid V The Phantom Pain, il comparto multiplayer Metal Gear Online e 36 DLC tra cui due missioni extra, armi e oggetti per la personalizzazione.

La miglior occasione per vivere appieno l'ultimo gioco di Metal Gear firmato da Hideo Kojima ad un prezzo piccolo piccolo. Tutti i fan di Big Boss troveranno qui la recensione di Metal Gear Solid The Phantom Pain.

Little Nightmares - 4.99 euro

Nelle nostre rubriche dedicate a sconti e consigli per gli acquisti abbiamo più volte parlato di Little Nightmares ed il motivo è presto detto: l'avventura di Bandai Namco merita di essere (ri)scoperta soprattutto a questo prezzo.

In Little Nightmares i giocatori dovranno aiutare la piccola Six a fuggire da Le Fauci, nave abbandonata abitata da anime corrotte pronte a tutto pur di trovare carne fresca da mettere sotto i denti: un mondo decadente e oscuro per un gioco dalle tinte horror capace di stupire e ammaliare (a proposito, ecco qui la recensione di Little Nightmares).

Just Cause 3 - 3.99 euro

Rampini, fucili a pompa, lanciamissili, bazooka, esplosioni e attacchi aerei: è questa la miscela alla base di Just Cause 3, gioco d'azione che non ha certo bisogno di presentazioni (ecco a voi la recensione di Just Cause 3). Se cercate caos senza limiti, avete trovato il gioco giusto per le feste.

Da segnalare anche la versione XXL in offerta a 5.99 euro, questa edizione include oltre al gioco base anche il Season Pass Aria, Terra e Mare ed i pacchetti Veicoli Armati, Armi Esplosive, il reaper Missile Mech e il fucile Kousavá.

Castlevania Requiem & Anniversary Collection - 4.99 euro

In questo caso vi segnaliamo due diverse collection dedicate alla saga di Konami, vendute a 4.99 euro l'una. Si parte con la ricchissima Anniversary Collection include Castlevania, Castlevania II Simon's Quest, Castlevania III Dracula's Curse. Super Castlevania IV, Castlevania The Adventure, Castlevania II Belmont's Revenge, Castlevania Bloodlines, Kid Dracula e l'artbook History of Castlevania Book of the Crescent Moon.

Castlevania Requiem contiene invece due giochi: l'acclamato Castlevania Symphony of the Night e il violentissimo Castlevania Rondo of Blood. Se volete conoscere il nostro verdetto in merito al titolo, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Castlevania Anniversary.