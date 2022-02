PlayStation Store: i migliori action RPG giapponesi per PS4 e PS5 in sconto

Il PlayStation Store ha scelto di celebrare il lancio di Elden Ring, uno dei giochi giapponesi più attesi degli ultimi anni, dando il via ad una nuova promozione dedicata a tutti i prodotti provenienti dal Sol Levante. Se preferite attendere un calo di prezzo prima di acquistare l'ultima avventura di FromSoftware, potete appagare la vostra voglia di action RPG di matrice nipponica approfittando degli sconti attualmente in corso. I videogiochi in offerta sono molteplici, dunque abbiamo deciso di pescarne tre che riteniamo essere particolarmente meritevoli. Ecco i nostri consigli per gli acquisti!

Scarlet Nexus per PS4 e PS5 (29,39 euro)

Iniziamo subito con una delle più belle sorprese di questo avvio di generazione, ossia Scarlet Nexus. Il prezzo dell'action RPG prodotto da Keita Iizuka e diretto da Kenji Anabuki (le menti dietro alla serie di Tales of), ha appena raggiunto il suo minimo storico, dal momento che prima d'ora non era mai sceso sotto i 38 euro dei saldi di fine 2021.

In un futuro molto lontano, il mondo è stato stravolto dalla scoperta di un ormone capace di donare alle persone poteri extra-sensoriali. Purtroppo, all'alba di questa nuova era per l'umanità, dal cielo è anche piovuta la minaccia degli Estranei, folli mutanti affamati di cervelli umani. L'unica speranza per impedire lo sterminio della popolazione è rappresentata dagli psionici, persone dotate di abilità straordinarie selezionate e reclutate dalle Forze di Soppressione Estranei (FSE), l'ultimo baluardo dell'umanità.



La storia può essere vissuta dal punto di vista di due personaggi giocabili, che si integrano a vicenda: da un lato c'è Yuito Sumeragi, vivace recluta proveniente da una prestigiosa famiglia del mondo politico, dall'altro Kasane Randall, giovane promessa i cui incredibili poteri le hanno procurato grande notorietà tra le FSE. Il sistema di combattimento in terza persona si fonda sull'utilizzo di abilità psicocinetiche in grado di trasformare il mondo circostante e spezzare, sollevare e lanciare oggetti. Graficamente parlando, Scarlet Nexus si rivela invece un vero e proprio gioiellino agli occhi di tutti gli amanti degli anime.



L'acquisto dell'edizione in sconto dà l'accesso ad entrambe le versioni per PS4 e PlayStation 5. Sulla console next-gen l'action RPG si spinge fino alla risoluzione 4K dinamica con un framerate di 60fps. Leggete la recensione di Scarlet Nexus per scoprire altri dettagli sulla produzione.

Bloodborne (9,99 euro, 7,99 euro con PlayStation Plus)

Nei giorni in cui Elden Ring arriva finalmente sul mercato non possiamo non consigliarvi Bloodborne, tra i migliori lavori di Hidetaka Miyazaki e dei suoi ragazzi di FromSoftware. Dal momento che si porta quasi sette anni sul groppone, l'esclusiva PS4 potrebbe già trovarsi nella libreria di molti di voi. In caso contrario, rimediate subito.

Bloodborne poggia le sue basi su una mitologia affascinante e sfuggente allo stesso tempo, che in pieno stile FromSoftware viene sussurrata, piuttosto che raccontata. Dagli altri souls si discosta proponendo un'unica classe, quella del Cacciatore, e un sistema di combattimento più scattante, che fa a meno degli scudi puntando tutto sulla velocità d'esecuzione di attacchi e schivate senza mai lesinare sulla difficoltà, come sempre ai massimi livelli.



Bloodborne non sente minimamente il peso degli anni, e oggi come allora riesce a catturare anche grazie al fascino decrepito, deviato e magnetico di Yharnam, una città caratterizzata da un level design magistrale, profondamente interconnessa e fonte di continue scoperte.



Se siete abbonati a PlayStation Plus, potete acquistarlo e farlo per sempre vostro pagando solo 7,99 euro, anziché 9,99 euro. Se siete iscritti al servizio e possedete pure PS5, allora potete scaricarlo gratis nell'ambito della PlayStation Plus Collection (in questo caso potrete giocarlo solo finché sarete abbonati).

NieR Automata - Game of the YoRHa Edition (19,99 euro)

Chiudiamo con uno dei migliori giochi della passata generazione di console, NieR Automata, il felice punto d'incontro tra i virtuosismi di un team in stato di grazia e l'eclettismo dell'imprevedibile Yoko Taro.

Nel mondo immaginato dai ragazzi di PlatinumGames, l'umanità è stata gettata sull'orlo dell'estinzione da un'invasione aliena. I pochi sopravvissuti si sono rintanati in una base lunare protetta dagli YoRHa, androidi creati appositamente per annientare le biomacchine extraterrestri. La protagonista è 2B, una di questi soldati meccanici: il suo compito è quello di intrufolarsi in una fabbrica abbandonata ed estirpare la presenza delle biomacchine rimanenti. Pe questa missione può contare su 9S, un androide di tipo maschile con la funzione di "scanner", il cui compito è quello di fornire supporto alle unità di combattimento.



NieR Automata fonde gli elementi tipici dei videogiochi di ruolo giapponesi con un sistema di combattimento hack 'n' slash e fasi di gioco in stile danmaku, dando così vita ad un gameplay adrenalinico e spettacolare che non annoia mai, in nessuna delle trenta ore necessarie per completare i quattro differenti playthrough che portano al vero finale. L'opera di Yoko Taro è un concentrato di virtuosismi e suggestioni estetiche, un ibrido che riesce a riscrivere più di un genere videoludico annientando il confine tra genio e follia.



Non può mancare nella collezione di nessun nippofilo, specialmente ora che è in offerta nella sua edizione più completa in assoluto: la Game of the YoRHa Edition include il DLC 3C3C1D119440927 (che offre diverse arene ricche di combattimenti con qualche dettaglio aggiuntivo sulla storia), un bel po' di oggetti cosmetici, un tema dinamico e un set di avatar per PS4. Leggete la nostra recensione di NieR Automata.