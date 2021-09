PlayStation Store: i migliori doppi sconti per gli abbonati Plus

Sony ha nuovamente rinnovato la selezione dei giochi in offerta sul PlayStation Store, stavolta offrendo un occhio di riguardo a tutti gli abbonati a PlayStation Plus, i quali possono ottenere una percentuale di sconto doppia su un'ampia selezione di giochi, dai blockbuster più noti ai piccoli gioielli indipendenti. Sperando di fare cosa gradita, abbiamo selezionato una serie di cinque prodotti appartenenti ai generi più disparati, che a nostro parere meritano tutta la vostra considerazione. Come al solito, siete anche invitati a partecipare alla discussione approfittando della sezione dei commenti in calce: siamo a vostra disposizione per ogni chiarimento e siamo curiosi di leggere i vostri consigli.

Outer Wilds (14,39 € con PS Plus, 19,19 € senza)

Cominciamo la nostra rassegna con un viaggio nell'universo mutevole di Outer Wilds, una delle sorprese più piacevoli degli ultimi anni. Pubblicato da Annapurna e sviluppato da Mobius Digital, il gioco vi cala nei panni di una nuova recluta di un programma spaziale e vi spedisce in un sistema solare intrappolato in un loop temporale che esita sempre nello stesso modo: la distruzione totale provocata dall'esplosione di una supernova.

Costretti a rivivere continuamente gli ultimi 20 minuti di vita del sistema, dovrete sfruttare l'esperienza acquisita in ogni playthrough per trovare un modo per interrompere il loop e fermare il cataclisma, solo all'apparenza inevitabile. Per raggiungere tale obiettivo potrete viaggiare tra i pianeti del sistema - che messi assieme compongono un affascinante e variegato open world - a bordo di una navicella spaziale, che funge anche da base dove ripristinare scorte di ossigeno e salute.



In netta controtendenza rispetto a quei prodotti che tengono impegnati i giocatori limitandosi ad rinnovare gli obiettivi da conseguire, Outer Wilds cerca soprattutto di veicolare un messaggio ben preciso, innescando pensieri e domande di natura esistenziale nella mente dei suoi videogiocatori. Leggete la nostra recensione di Outer Wilds.

Crash Team Racing Nitro-Fueled (15,99 € con PS Plus, 17,99 € senza)

Crash Team Racing Nitro-Fueled non solo riporta in auge uno dei giochi più popolari dello scorso millennio, l'unico nel suo genere capace di impensierire sua maestà Mario Kart, aggiunge anche una campagna alternativa e una marea di nuovi contenuti, alcuni pescati da Nitro Kart, altri creati per l'occasione e distribuiti durante un encomiabile supporto post-lancio durato quasi un anno.

La prima cosa che salta all'occhio è il riuscito rimaneggiamento grafico, che dipinge scenari dettagliati e colorati nel pieno rispetto dello stile originale, mentre pad alla mano ci si rende subito conto del perfetta ricalibrazione del sistema di controllo, che rende Crash Team Racing: Nitro-Fueled un vero piacere da giocare. Gli sviluppatori di Beenox hanno ormai smesso di aggiungere nuovi contenuti, ma quelli presenti sono in grado di intrattenere per decine, se non centinaia di ore, specialmente coloro che amano il multigiocatore. Maggiori dettagli li trovate nella recensione di Crash Team Racing: Nitro-Fueled.

Dying Light Platinum Edition (24,99 € con PS Plus, 37,49 € senza)

Dying Light 2 è stato rinviato nuovamente, stavolta al mese di febbraio del prossimo anno. Coloro che non lo hanno ancora fatto hanno quindi più tempo a disposizione per riscoprire il fenomenale e immortale primo capitolo, ancora meglio se lo fanno grazie a questa Platinum Edition, l'edizione più completa in assoluto.

L'open world di Techland è in giro da più di sei anni, e probabilmente sapete già di cosa parla. È ambientato ad Harran, una città colpita da un'epidemia virale che ha trasformato gran parte degli abitanti in zombie. Il protagonista, Kyle Crane, è un agente dell'associazione umanitaria GRE chiamato ad infiltrarsi tra i sopravvissuti con l'obiettivo di rintracciare il criminale Rais e sottrargli delle informazioni vitali per la creazione di una cura.



Dying Lighy, ancora oggi insuperato in molti dei suoi aspetti, spinge il genere free-roaming e le tematiche zombie oltre i propri limiti fisiologici, amalgamando sapientemente un sistema di combattimento viscerale, una progressione ruolistica inquadrata e delle fasi parkour impegnative e appaganti allo stesso tempo. La ricetta del zombie-game perfetto è completata da una modalità cooperativa, che permette a quattro giocatori in contemporanea di affrontare assieme gli orrori di Harran.



La Platinum Edition in offerta, oltre al gioco base, include anche la mastodontica ed eccellente espansione The Following, che aggiunge una nuova zona e prosegue le vicende dell'avventura principale, e tutti gli altri DLC, tra cui l'ardua Orda di Bozak, il recente Hellraid e una grande collezione di skin e armi.

Horizon Zero Dawn Complete Edition (9,99 € con PS Plus, 14,99 € senza)

Vi siete lasciati sfuggire Horizon Zero Dawn gratis nell'ambito dell'iniziativa Play at Home? Adesso potete metterci una pezza sborsando una somma decisamente contenuta per quella che è una delle migliori esclusive di casa PlayStation, per giunta nella sua edizione più completa possibile comprensiva dell'espansione Frozen Wilds. Quale miglior modo per prepararsi all'uscita di Horizon Forbidden West per PS5 e PS4?

Horizon Zero Dawn è ambientato in un futuro lontano molto diverso da quello che siamo abituati ad immaginare. L'umanità, sull'orlo dell'estinzione, è regredita in primitive società tribali, mentre il mondo è finito nelle mani di bestie meccaniche, alcune piccole e pacifiche, altre possenti e brutali. Aloy è una ragazza speciale, e mentre la guiderete alla ricerca di risposte sulla sua vera natura, avrete modo di esplorare un open world mozzafiato e mastodontico, valorizzato da meccaniche action RPG solide e stimolanti. Maggiori dettagli nella recensione di Horizon Zero Dawn.

Star Wars Jedi Fallen Order (24,99 € con PS Plus, 37,49 €senza)

Non vogliamo girarci attorno: Star Wars Jedi: Fallen Order è uno dei migliori giochi di Guerre Stellari mai realizzato. In ambito single player, se escludiamo sua maestà KOTOR, è davvero difficile riuscire a trovare di meglio. L'avventura si svolge dopo gli eventi narrati in Episodio III: La Vendetta dei Sith e vede per protagonista l'ex Padawan Cal Kestis, scampato miracolosamente all'Epurazione operata dall'Impero. Interpretato da Cameron Monaghan, si è rifugiato sul pianeta Bracca, dove lavora come rottamatore cercando di nascondere le sue abilità nella Forza.



Star Wars Jedi Fallen Order è un action/adventure di pregevole fattura, in cui la narrativa ricopre un ruolo predominante. Pur senza osare, propone un sistema di combattimento che appaga sia con utilizzando la spada laser, sia scatenando i numerosi poteri della forza sbloccabili durante l'avanzamento. La progressione e l'esplorazione strizzano l'occhio al genere metroidvania, con numerose zone da visitare accessibili solamente dopo aver sbloccato le abilità necessarie. Se volete saperne di più sul gioco, ambientato in una delle epoche più affascinanti dell'intera saga, leggete la nostra recensione di Star Wars Jedi Fallen Order.